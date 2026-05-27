TZ: Jednání s premiérem nepřineslo konstruktivní řešení. Liga lidských práv požaduje návrat k původní podobě Úřadu vlády

27. 5. 2026

Zástupkyně Ligy lidských práv, právnička Sandra Pašková, se zúčastnila schůzky s premiérem Andrejem Babišem, šéfkou Úřadu vlády Tünde Bartha a několika ministry vlády k chystané reorganizaci na Úřadu vlády a přesunu vybraných agend pod jednotlivá ministerstva. Začátkem týdne podala Pašková rezignaci z Pracovní skupiny k porodnictví pod Úřadem vlády. A to v reakci na záměr nekoncepčně a unáhleně reorganizovat strukturu Úřadu vlády. Oznámení záměru vyvolalo vlnu hromadných rezignací, na které premiér reagoval dnešní schůzkou. 


Schůzka bohužel nepřinesla konstruktivní debatu ani řešení. Naopak probíhala v nepříjemné duchu. Na přímou otázku, zda stát stojí o odbornou oponenturu od expertů a expertek, premiér odpověděl vyhýbavě. Občanská společnost trvá na zachování současného systému a žádá revizi. Jinak stát přijde o desítky odborníků na nejen na lidskoprávní agendu. 
,,Premiér opakovaně uváděl, že nerozumí, kde je problém a co po něm chceme. Má otázka byla a je jednoduchá: stojí stát o odbornou oponenturu? Vyšší desítky expertek a expertů ji poskytují státu zdarma. Já přítomnost oponentury považuji za základ každé kvalitní práce. Pokud to tak máte i Vy, pane premiére, neprovádějte tuto změnu." 
Sandra Pašková, právnička Ligy lidských práv 
 
Liga lidských práv vyjadřuje nesouhlas s každou unáhlenou reorganizací na Úřadě vlády bez předchozí debaty s odbornictvem. Dělení a přesun částí jednotlivých agend pod ministerstva nebo nově vzniklé kanceláře považujeme za krok zpět a ohrožení fungování celého poradního systému vlády. Vláda se tímto krokem připraví o hlas odborné veřejnosti, která svou expertízou doplňuje politické a úřednické pohledy na agendu. Činí tak bez nároku na odměnu a během tvorby legislativy a politik, nikoli až v reakci na hotové návrhy. Stávající model je tak v důsledku levnější a rychlejší, s akcentem na meziresortní spolupráci. Chystaná změna nesmyslně rozdrobí. 


Kontakt pro média  
Sandra Pašková, právnička Ligy lidských práv  
sandra.paskova@llp.cz

🌐 https://llp.cz/ 

