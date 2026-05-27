TZ: Jednání s premiérem nepřineslo konstruktivní řešení. Liga lidských práv požaduje návrat k původní podobě Úřadu vlády

Schůzka bohužel nepřinesla konstruktivní debatu ani řešení. Naopak
probíhala v nepříjemné duchu. Na přímou otázku, zda stát stojí o
odbornou oponenturu od expertů a expertek, premiér odpověděl
vyhýbavě. Občanská společnost trvá na zachování současného systému
a žádá revizi. Jinak stát přijde o desítky odborníků na nejen na
lidskoprávní agendu.
,,Premiér opakovaně uváděl, že nerozumí, kde je problém a co po něm
chceme. Má otázka byla a je jednoduchá: stojí stát o odbornou
oponenturu? Vyšší desítky expertek a expertů ji poskytují státu zdarma.
Já přítomnost oponentury považuji za základ každé kvalitní
práce. Pokud to tak máte i Vy, pane premiére, neprovádějte tuto změnu."
Sandra Pašková, právnička Ligy lidských práv
Liga lidských práv vyjadřuje nesouhlas s každou unáhlenou reorganizací
na Úřadě vlády bez předchozí debaty s odbornictvem. Dělení a přesun
částí jednotlivých agend pod ministerstva nebo nově vzniklé kanceláře
považujeme za krok zpět a ohrožení fungování celého
poradního systému vlády. Vláda se tímto krokem připraví o hlas odborné
veřejnosti, která svou expertízou doplňuje politické a úřednické pohledy
na agendu. Činí tak bez nároku na odměnu a během tvorby legislativy a
politik, nikoli až v reakci na hotové návrhy.
Stávající model je tak v důsledku levnější a rychlejší, s akcentem na
meziresortní spolupráci. Chystaná změna nesmyslně rozdrobí.
Sandra Pašková, právnička Ligy lidských práv
