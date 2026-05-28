Channel 4 News: Je Trump znovu těsně u dohody s Íránem?
28. 5. 2026
čas čtení 9 minut
Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 28. května 2026, 19 hodin: Podle zpráv z dnešního večera by USA a Írán mohly být na pokraji dohody o prodloužení příměří o 60 dní, a to navzdory dnešní ranní přestřelce mezi oběma zeměmi. Předpokládá se také, že jednání o íránském jaderném programu by mohla být na spadnutí. Izrael mezitím zahájil sérii leteckých útoků na Libanon, přičemž se opět zaměřil na přístav Tyre a jižní předměstí Bejrútu. Podrobnosti přináší naše zahraniční redaktorka Lindsay Hilsumová:
Reportérka: Pokud si prezident Trump chce vzít pár dní na rozmyšlenou, Íránci mu dávají o čem přemýšlet. Podle nich jsou toto rakety odpálené dnes ráno, zřejmě namířené na americkou základnu v Kuvajtu po nočním americkém útoku na Írán.
Íránská televize: "Po agresivním vojenském útoku USA dnes za úsvitu na místo poblíž mezinárodního letiště Bandar Abbas pomocí leteckých střel byla v 4:50 ráno zacílena americká základna, ze které útok vycházel. Íránské revoluční gardy varovaly, že tato reakce je vážným varováním, které má nepříteli jasně dát najevo, že agrese nezůstane bez odezvy."
Reportérka: Pro 20 000 námořníků uvízlých na lodích poblíž Hormuzského průlivu nemůže dohoda přijít dost brzy. Navrhované 60denní memorandum o porozumění by údajně vyžadovalo, aby Írán otevřel vodní cestu výměnou za zrušení sankcí na íránskou ropu, zatímco jaderný program by byl předmětem jednání.
Včera Trump přidal další komplikaci, když pohrozil státu Omán v Perském zálivu, který sdílí Hormuzský průliv s Íránem a nikdy neřekl, že by vybíral mýtné.
Trump: "Jsou to mezinárodní vody a Omán se bude chovat stejně jako všichni ostatní, nebo je budeme muset vyhodit do vzduchu. Oni to chápou. Budou v pohodě."
Reportérka: Taková agresivita musela být překvapením pro Ománský sultanát, který poskytuje logistické zázemí pro americké námořnictvo a hostil jednání mezi Američany a Íránci.
Lidé v Libanonu jsou také dost zoufalí. Dnes, poprvé od domnělého příměří, Izrael zasáhl jižní předměstí Bejrútu. Írán prohlásil, že jakákoli dohoda musí zahrnovat Izrael a Hizballáh. Možná proto Izraelci nyní tvrdě útočí, než jim Trump řekne, aby přestali. Izraelský premiér, který dnes navštívil vojáky v Jordánském údolí, řekl, že s americkým prezidentem telefonuje každý den. Nezněl jako člověk, který usiluje o mír.
Netanjahu: Nyní jsme zaútočili v Bejrútu. Včera jsme zaútočili v Tíru. Naše síly překročily řeku Litani. Útočíme na ně a budeme na ně útočit velmi tvrdě. Vyřešíme hrozbu dronů. Boj pokračuje. Nemá konce, dokud se nevzdají.
Reportérka: Izraelský útok na přístavní město Tir. Izrael nyní prohlašuje, že celý jižní Libanon je bojovou zónou. Hizballáh totiž pokračuje ve vypouštění dronů. Izraelské obranné síly srovnaly se zemí celé vesnice na jihu. Pro ty, jejichž domovy byly zničeny, neexistuje žádné příměří a žádná dohoda mezi Íránem a USA jim nevrátí to, co ztratili.
Moderátor: To byla Lindsay Hilsumová, a teď se přesuneme do Washingtonu DC, kde právě začal s aktuálními informacemi americký ministr financí Scott Bessant. Více informací má Kate Fisherová.
Reportérka: Právě začal mluvit v tiskové místnosti tady za mnou. K tématu Íránu se ještě nedostal, ale budeme dál poslouchat. Ale i kdyby se Donald Trump rozhodl tuto dohodu o příměří podepsat, byl by to největší diplomatický průlom od začátku tohoto konfliktu. Zatím se k tomu ale nevyjádřil. A samozřejmě jsme už v této situaci byli několikrát. Ještě v sobotu na své sociální platformě prohlásil, že dohoda je z velké části vyjednána a brzy bude oznámena. Od té doby však USA ve dvou různých dnech zasáhly íránské cíle, i když to bylo charakterizováno jako obranné údery. A prezident Trump včera řekl, že s podpisem ničeho nespěchá, a dokonce prohlásil, že mu na střednědobých volbách nezáleží, i když jeho preference v průzkumech klesají a ceny benzínu stoupají. A to bude problém pro jeho republikánské kolegy, kteří se v listopadu ucházejí o znovuzvolení v mezivolebních volbách. Pokud však tuto dohodu podepíše, mohlo by to být problémem pro jiné republikánské kolegy, jako je senátor Lindsey Graham, který je zastáncem tvrdého postoje vůči Íránu, a nebude potěšen, když uvidí, že je podepsána dohoda, která nezahrnuje tuto ožehavou otázku íránského jaderného programu. A tato dohoda se na to nezaměřuje. I když bude podepsána, musíme to vyřešit během příštích 60 dnů.
Moderátor: To byla Kay Fisher ve Washingtonu. Těsně předtím, než jsme šli do éteru, mluvila jsem s Mohammadem Marandim. Je profesorem na Teheránské univerzitě, byl členem íránského vyjednávacího týmu pro dohodu uzavřenou s Barackem Obamou a zůstává v blízkém kontaktu s íránskou vládou. Zeptal jsem se ho, zda si myslí, že jsme na pokraji diplomatického průlomu.
Mohammad Marandi: To, co se děje, nebo co se stalo, je, že jsme byli blízko dohodě a myslím, že různé prvky byly více či méně zveřejněny. Ale pak Trump odešel. Včera jsme viděli jeho výlev a Spojené státy také včera v noci provedly útok proti Íránu, což Íránce velmi znepokojilo. Íránský postoj se však nezmění. Írán se po Trumpově výlevu nestane flexibilním. Ve skutečnosti, pokud vůbec, bude to naopak.
Moderátor: Veřejnosti jsou známy dvě verze dohody. Jedna z nich říká, že Hormuzský průliv bude otevřen s neomezeným přístupem a bez poplatků pro jakékoli lodě. Druhá říká, že Írán bude moci i nadále účtovat poplatky za provoz v těchto mezinárodních vodách. Která z nich je podle vašeho chápání íránský postoj?
Mohammad Marandi: Myslím, že je to docela jasné. Írán si ponechá kontrolu a věří, že existují environmentální otázky a otázky pojištění, které bude rozhodně nutné vyřešit. Můžete si to vykládat, jak chcete, ale myslím, že je docela jasné, co říkají.
Moderátor: Jednou z věcí, kterou Američané zjevně chtějí, je záruka, že Írán nebude usilovat o jadernou zbraň. Je to něco, co by Írán řekl, vzhledem k tomu, že to v podstatě byl jeho postoj i dříve?
Mohammad Marandi: Podívejte, Američané vědí, že Írán neusiluje o jadernou zbraň. Američané vědí, že Írán nikdy neusiloval o jadernou zbraň. Joe Kent to uvedl ve svém rezignačním dopise, Tulsi Gabbardová to řekla pod přísahou, MAAE ví, že jaderný program, lidská práva, terorismus, to vše se týká Izraele. Západ podporuje etnickou nadřazenost v Palestině. Írán je proti tomu. Írán je tedy již desítky let terčem nepřátelství. To je ten skutečný příběh.
Moderátor: Ale není to proto, že váš obohacený uran dosáhlo 60 %? Což je mnohem více, než potřebujete pro civilní program, a je to docela blízko zbrojní úrovni. Je zřejmé, že to vzbudilo podezření.
Proč?
Mohammad Marandi: Ach ne, ne, ne. Proč Írán vyráběl obohacený uran na 60 %? Protože jsme měli jadernou dohodu a udělali jsme významné ústupky. Spojené státy pod Obamou nás podvedly. A pak pod Trumpem z dohody odstoupily. A pak Evropané a Britové, místo aby to kompenzovali, poslechli Trumpa. A pak po dvou letech Íránci obnovili svůj program a obohatili uran na 60 % jako páku, aby na ně vyvinuli tlak. Oni to vědí. My to víme. Každý, kdo tento případ sleduje, to ví. Ale tady nejde o jaderný program. Tady jde o podporu tohoto genocidního režimu v Palestině.
Moderátor: Myslíte si tedy, že uvidíme pokrok? Myslím tím, že zníte docela nadějně, že existuje velká shoda.
Mohammad Marandi: Ne, nejsem nadějný a nejsem skeptický. Tohle je Trump. A nemyslím si, že někdo má odpověď. Ale ať se stane cokoli, Íránci zajistí, aby Spojené státy splnily své závazky, na rozdíl od předchozích případů.
Moderátor: Můžete nám k tomu něco říct? Vždyť jste byl u jednání v Pákistánu, ne? Dejte mi představu o tom, jak obtížné je vyjednávat s Američany podle toho, co jste viděl.
Mohammad Marandi: Američané to neřídí. Sionistická lobby, izraelský režim, Netanjahu, to jsou ti, kdo to řídí. To oni ovládají osud Západu.
249
Diskuse