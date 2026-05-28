Otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi
28. 5. 2026
Praha 27. května 2026
obracíme se na Vás jménem Českého rozhlasu a České televize ve věci dvou legislativních návrhů, které mají zásadním způsobem upravit zřízení a financování médií veřejné služby v České republice.
Shodně odmítáme jak poslanecký návrh na novelizaci zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, tak i ministerský návrh zákona o médiích veřejné služby.
Jsme přesvědčeni, že pro takto zásadní změnu ve financování médií veřejné služby, ale i pro kompletní změnu mediálních zákonů v České republice, neexistuje žádný racionální důvod.
· Současný poplatkový systém je tradiční a v České republice více než třicet let osvědčený model financování. Uplatňuje se v mnoha zemích Evropské unie, Evropy i v členských zemích Evropské vysílací unie. Jde o systém, který zajišťuje předvídatelné a dlouhodobě udržitelné financování médií veřejné služby a odpovídá evropskému pojetí jejich role ve společnosti. Oba návrhy – poslanecký i ministerský – tyto principy ruší nebo ohrožují a jsou s nimi v rozporu.
· Díky vysoké platební morálce českých poplatníků umožňuje tento model odpovědné hospodaření s vyrovnaným rozpočtem. A to i přesto, že výše poplatků nebyla po dlouhou dobu navyšována v souladu s růstem inflace a skutečnými náklady na poskytování veřejné služby.
· Poplatkový systém je také spravedlivý – platí se pouze jeden poplatek za domácnost. Pokud by byla média veřejné služby financována ze státního rozpočtu, platil by na ně prostřednictvím daní každý, kdo vydělává. Dopad by tak nesli především pracující lidé, střední třída a rodiny.
· Současný systém zároveň pamatuje na ty, kteří jsou ve složité životní situaci. Sociálně slabí nebo nemocní lidé jsou již dnes od poplatků za zákonem stanovených podmínek osvobozeni.
· Správa rozhlasových a televizních poplatků není finančně náročná a lze jí dále zlevnit, například odpuštěním poplatků za výběr přes SIPO, které obě média platí České poště. Úspora by tak činila téměř 200 milionů korun.
· Díky plošné platbě poplatků je možné udržet cenu veřejné služby velmi nízkou ve srovnání s komerčními mediálními službami. Za tuto cenu Český rozhlas a Česká televize poskytují širokou a kvalitní službu všem věkovým i zájmovým skupinám obyvatel, všem regionům České republiky a také lidem, kteří by jinak zůstávali mimo hlavní proud komerční nabídky.
· Poplatkový systém, případně jiný přímý transfer od obyvatel k médiím veřejné služby, se uplatňuje v celé řadě vyspělých zemí. Patří mezi ně například Velká Británie, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Irsko, Slovinsko, Chorvatsko, Polsko, Itálie, Portugalsko, Řecko.
· V neposlední řadě odborníci na mediální studia v České republice i v zahraničí dlouhodobě upozorňují, že právě poplatkový systém zajišťuje nejvyšší možnou míru nezávislosti médií veřejné služby na politické a ekonomické moci. Tato nezávislost není výhodou pro instituce samotné. Je zárukou pro občany, že média veřejné služby mohou plnit své poslání ve veřejném zájmu všech.
Český rozhlas i Česká televize jsou dlouhodobě oceňovány jako nejdůvěryhodnější média v České republice, mimo jiné podle výzkumů STEM/MARK a Reuters Institute a mají velmi vysoký podíl na mediálním trhu. Jejich veřejná služba je žádaná.
Oproti tomu, oba aktuální legislativní návrhy ve svém důsledku redukují aktuální rozsah služeb poskytovaných oběma médii a směřují k výraznému omezení jejich rozpočtů, aniž by byl úbytek financí odpovídajícím způsobem kompenzován.
Takový postup však nevede k posílení ani modernizaci médií veřejné služby. Vede k jejich destabilizaci a v konečném důsledku k jejich marginalizaci.
A to považujeme v aktuálním evropském kontextu za nepřijatelné.
Proto Vás, vážený pane premiére, žádáme o:
1. Vznik odborné pracovní skupiny, která umožní vést věcnou, odbornou a transparentní debatu o budoucnosti médií veřejné služby v České republice.
2. Zastavení projednávání a stažení poslaneckého návrhu na novelizaci zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.
3. Stažení nekvalitního a neakceptovatelného aktuálního návrhu zákona o médiích veřejné služby, který předložilo ministerstvo kultury.
Připomínáme, že zřízení takové pracovní skupiny jste přislíbil již před několika týdny. Považujeme za nezbytné, aby tento slib byl naplněn dříve, než budou dále projednávány návrhy, které mohou mít zásadní a dlouhodobé dopady na Český rozhlas, Českou televizi a veřejnost, které tyto instituce slouží.
Zkušenosti z jiných evropských zemí ukazují, že debata o budoucnosti médií veřejné služby vyžaduje čas, odbornou přípravu a širokou společenskou i politickou shodu. Obdobné pracovní skupiny v zahraničí jednají i několik let, než dospějí ke konsenzu.
Média veřejné služby jsou tu pro všechny. Proto by rozhodnutí o jejich budoucnosti nemělo být výsledkem jednostranného politického kroku, ale výsledkem široké společenské diskuze a dohody napříč politickým spektrem.
Vážený pane premiére, žádáme Vás, abyste zastavil projednávání obou návrhů, naplnil svůj příslib zřídit pracovní skupinu a umožnil věcnou, odbornou a transparentní debatu o budoucnosti médií veřejné služby v České republice.
S pozdravem,
René Zavoral generální ředitel Českého rozhlasu
Hynek Chudárek
generální ředitel České televize
