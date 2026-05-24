Mezi tím, kdy se Česko zabývalo neexistující hrozbou sudetských Němců...
24. 5. 2026
Bohumil Kartous
Občanská demokratická společnost mnohonásobně převyšuje pomatenou skupinu frustrovaných. Tím ale dobré zprávy končí. Na pozadí falzifikátů společenských priorit si vláda národní ostudy dělá, co chce. Proti zájmům české demokracie.
Včerejší poslední míle aktu smíření v Brně byla zejména dokladem toho, že občanská společnost cítí silnou potřebu vyjádřit se ve prospěch společné evropské budoucnosti. Proti tomu stojí slabá, populisty a dezinformátory zmatená, deklasovaná skupina lidí, kteří jsou ochotni jít demonstrovat proti svým vlastním zájmům, v emočně kognitivním zajetí bludů parazitujících na jejich pošlapané identitě a zdeformované představě o stavu světa. Dojem legitimity, který tito lidé mají, vyplývá převážně z manipulativního dopadu sociálních sítí a chybné interpretace četnosti a významu názorové skupiny, se kterou se asociují a která obsahuje obrovské množství falešných aktérů. Ti se na demonstrace v ulicích pravidelně nedostavují, neboť neexistují. Hrstce přítomných ale nepomůže ani takový reality check.
Nyní se nestane nic. Sudety zůstanou české, včetně všech majetků, které kdysi patřily odsunutým Němcům. Benešovy dekrety zůstanou nedotčeny. Prodavači politických hrnců své podvedené klientele namluví, že pouze díky jejich společné chrabrosti a odporu v ulicích nedošlo k revokaci nacismu a z nouze vlastenci tak budou usínat s pocitem vlastního hrdinství. Anebo na všechno už zítra zapomenou, jelikož je názorové velení přiměje obávat se Eboly, větrných elektráren a cenzury.
Akci je i tak možné z pozice politického šmejdu současně koalice považovat za úspěšnou. Považte, že mezi tím, kdy se společnost zabývala neexistujícím “problémem” sudetských Němců, Babišova vláda efektivně paralyzovala agendu lidských práv, protidrogové problematiky, duševního zdraví a národnostních menšin. Sněmovna v rukou Babišových zaměstnanců a širší reprezentace českých národních zlozvyků schválila rozpočtové zákony, jejichž prostřednictvím může zvyšovat výdaje bez příjmového krytí. Na všech frontách a resortech se nadále implementují mocenské praktiky politicky zesnulého Viktora Orbána. Ale bez obav, česká společnost nebude mít příležitost se takovými malichernostmi zabývat. Jestli Babišovi a jeho jeho vládě národní ostudy něčí skutečné jde, je to falzifikace skutečnosti a na ni postavený agenda setting.
