Haaretz: „Izraelci jsou genocidnější, než si lidé myslí“: Seznamte se s Andrejem X, tvůrcem materiálu na TikToku zaměřeným na „kontra-hasbaru“
28. 5. 2026
Jak rodinná návštěva Izraele proměnila Andreje Chržanovského v aktivistu na plný úvazek, který dokumentuje násilí na Západním břehu
Andrej Chržanovskij (28) je svým statisícům sledujících známější pod jménem Andrey X.
Po dvou týdnech nenásilných protestů školáků z Umm al-Khair sdílela dětská hvězda YouTube slečna Rachel sérii fotografií z této vesnice na Západním břehu.
„Právě jsem měla dvouhodinový hovor s dětmi z Umm al-Khair,“ napsala a dodala, že byla „zděšena tím, jak s nimi bylo zacházeno“.
Svým pěti milionům sledujících podrobně popsala nedávné události a vysvětlila, že izraelští osadníci „postavili plot z ostnatého drátu, který blokuje hlavní silnici vesnice, a brání tak dětem v bezpečné cestě do školy“, a že mírový protest dětí čelil „slznému plynu a puškám vojáků chránících nelegální plot“.
„Pozornost světa je možná jedinou věcí, která pomáhá chránit tuto vesnici a tyto drahocenné děti,“ apelovala paní Rachel.
První snímek v příspěvku zachycuje jedno z dětí, se kterým videohovor vedla: palestinského chlapce, který svírá arabskou učebnici gramatiky a dívá se zpět na ostnatý drát, jenž mu brání v cestě do školy. Jeho pohled se setkává s pohledy tří maskovaných vojáků IDF střežících plot.
Paní Rachel, která sídlí tisíce kilometrů daleko na Manhattanu, tuto fotografii nepořídila. Její autorem je Andrej Chržanovskij, 28letý tvůrce materiálu a aktivista proti okupaci působící na Západním břehu, který strávil většinu posledních dvou let dokumentováním násilí osadníků a armády ve vesnicích na Západním břehu, jako je Umm al-Khair. Chržanovskij, známý také pod přezdívkou Andrey X, si na Instagramu, X, TikToku a Facebooku získal 700 000 sledujících.
Chržanovskij – rodák z ruského Petrohradu – nepřijel do Izraele v roce 2022 s úmyslem zůstat a stát se aktivistou. V den, kdy měl odletět zpět do Ruska po návštěvě svých prarodičů v Tel Avivu, ruské síly napadly Ukrajinu. Zůstal tedy v Izraeli, protože to „byl pro mě nejjednodušší způsob, jak získat pas“, a od té doby se nevrátil.
„Bojím se vrátit a strávit asi 20 let ve vězení,“ říká Chržanovskij. „V Rusku se po invazi zrychlilo tempo represe proti jakékoli opozici. Pokud jedete do Ruska, musíte mlčet. A já nejsem schopen mlčet.“
Chržanovskij říká, že prostředí ruské inteligence, ve kterém vyrůstal, s sebou neslo „nevyhnutelný liberalismus“ – jeho otcem je známý ruský filmový režisér Ilja Chržanovskij a jeho dědeček, jehož jméno nese, je jediným sovětským animátorem, jehož dílo kdy Moskva cenzurovala.
V roce 1968 byl jeho film „Skleněná harmonika“, který obsahoval chaotické a často děsivé surrealistické obrazy, zakázán k promítání v SSSR a bylo nařízeno jeho zničení (naštěstí si Chržanovskij jednu kopii uchoval a je stále k dispozici).
Říká však, že jeho politická cesta „vyústila ve velké zklamání z ruské liberální opozice“, když viděl jejich reakci na „genocidu v Gaze“.
„Všichni ti lidé, kteří mluvili o lidských právech a represích v Rusku, najednou začali říkat, cituji: ‚Izrael má právo rozpustit všechny Palestince v kyselině.‘“
Během svého prvního roku v Izraeli jako nový imigrant začal Chržanovskij chápat, jak hluboce jsou militarismus a nenápadný anti-palestinský rasismus zakořeněny v každodenním životě. „Milion nových věcí, které se naučíte, vás zaskočí, když nejste odtud, protože tady je spousta věcí považována za normální,“ říká.
„Když jsem hledal byt pro své prarodiče v Netanji,“ pobřežním městě nedaleko Tel Avivu, „prováděla mě tam jedna realitní makléřka. Jeli jsme autem a ona se ke mně otočila a řekla: ‚Víte, Netanja je velmi dobré místo k životu, protože starosta nedovolí Arabům, aby si tu pronajímali byty.‘ To mě úplně zaskočilo, a to nejen fakt, že něco takového můžeš udělat, ale i to, že to můžeš říct někomu, koho neznáš, a očekávat, že to bude v pořádku,“ říká.
Jeho prarodiče se od té doby, po útocích ze 7. října, odstěhovali z Izraele, ale Chržanovskij zůstal. Říká, že ačkoli s ním jeho rodina politicky ne vždy souhlasí, respektují jeho rozhodnutí stát se aktivistou, i když jeho babička z jeho současné práce příliš nadšená není.
„Moje babička čte moje tweety, takže mi občas zavolá nebo pošle velmi dlouhou zprávu o tom, jak musím odejít, že mě zabijí, pokud tu zůstanu.“
V lednu 2023 začal Chržanovskij pracovat v Café Yafa, kavárně a knihkupectví v Jaffě, které vlastní Palestinci. Když mu jeden z majitelů řekl, že jede do Jordánska navštívit příbuzné, kteří byli v roce 1948 vyhnáni a nemohou navštívit Izrael, Chržanovskij se okamžitě cítil nepříjemně.
„Jeho rodina, která tu žije stovky, možná tisíce let, sem nesmí ani přijet na návštěvu,“ říká Chržanovskij. „A já – který jsem dostal pas do tří měsíců a jehož velmi vzdálená rodina tu možná žila před 3 000 lety – stojím vedle něj. Ta nespravedlnost je v tom velmi, velmi jasná.“
Přibližně ve stejné době se poprvé připojil k izraelským aktivistům při ochranných hlídkách na Západním břehu. Brzy začal natáčet, stříhat a zveřejňovat videa dokumentující násilí osadníků podporované státem a nucené vysídlování desítek palestinských komunit. Netrvalo dlouho a videa „začala být virální“. Chržanovskij začal dostávat žádosti z celého Západního břehu, aby dokumentoval útoky osadníků; říká, že málokdy spí ve stejné posteli déle než dva dny.
Mají jeho videa opravdu nějaký dopad? Jeden izraelský aktivista na Západním břehu, který si přál zůstat v anonymitě, řekl, že ačkoli videa mohou rozhodně sloužit jako důkaz v budoucích trestních řízeních, situace na místě zůstává z velké části nezměněna. Navíc, vysvětluje aktivista, „pozornost médií má své meze“. I kdyby bylo dalších 50 aktivistů jako Andrej, říká, materiální realita Palestinců na Západním břehu se nezmění.
„Díky sociálním médiím se o palestinské věci ví stále více,“ říká Shareef Safadi (26), palestinský občan Izraele žijící v Haifě a tvůrce obsahu, který s Chržanovským spolupracoval na videích. Safadi nazývá Andrejův obsah „protipropagandou“.
„Pro vzdělávání a zvyšování povědomí je to stoprocentně účinné,“ říká Safadi. „Je to účinné při ukončování násilí osadníků v Izraeli? To je větší otázka.“
Ve svých videích – která jsou všechna v angličtině – se Chržanovskij málokdy obrací na izraelské publikum. „Proč by mě poslouchali?“ ptá se. „Nevyrostl jsem tady, nenarodil jsem se tady. Myslím, že je užitečnější mluvit k vnějšímu světu, protože pokusit se změnit izraelskou společnost není, alespoň v této fázi, možné.“
Zatímco zpočátku měl pocit, že se integruje do izraelské společnosti, Chržanovskij říká, že tomu tak již není. „Opustil jsem tu společnost. Žiji na Západním břehu a stýkám se s Palestinci. Takže si nemyslím, že bych se považoval za Izraelce.“
„Izraelská společnost je genocidnější, než si lidé zvenčí myslí,“ pokračuje Chržanovskij. „Pokud sedíte v hipsterské kavárně v Tel Avivu a začnete mluvit s náhodným člověkem, za 20 minut vám tento člověk, popíjející matcha latte a mluvící perfektní angličtinou, začne vysvětlovat, že ‚ty [palestinské] děti vyrostou v teroristy, takže je v pořádku je zabít‘.“
Aby se dostal k Izraelcům, „musíte mluvit s empatií a porozuměním – ‚Ano, chápu, že chcete zabít všechny hnědé děti. Chápu, odkud vycházíte. Máte oprávněné obavy o bezpečnost, chápu to.‘“
Mluvit takto „je hrozný pocit,“ říká, „ale musíte to udělat, protože jinak vás nikdo nebude poslouchat.“
Safadi si také myslí, že v podbízivosti izraelskému publiku je jen malá naděje. „Pokud chcete mluvit hebrejsky a oslovit Izraelce, začnete dělat kompromisy,“ říká. „Nikdy nepřestanete dělat kompromisy a oni vás nikdy nepřijmou.“
Chržanovskij přesto říká, že má stále smysl, aby on a další antisionističtí levičáci oslovovali mainstreamová média v Izraeli.
„To, co mohu udělat, je pokusit se posunout Overtonovo okno trochu doleva, a to tím, že do diskurzu násilně vtrhnu,“ říká a dodává, že je důležité, aby Izraelci pochopili, že jeho postoj je „opravdový“. „Posunete okno a pak se lidé, kteří bývali radikální, stanou centristy. A pak možná někoho přesvědčí.“
Mezi nejnadšenějšími konzumenty Chržanovského materiálu jsou pravicové skupiny prosazující hasbaru. Advokační skupina My Israel, kterou spoluzaložili pravicoví politici Ayelet Shaked a Naftali Bennett, věnovala Chržanovskému příspěvek na Facebooku, v němž ho nazvala „jedním z hlavních hlasů v kampani za delegitimizaci Izraele“.
„Izrael poskytl [Chržanovskému] útočiště, ale Andrej toho útočiště zneužívá a vráží nám všem kudlu do zad,“ píše se v příspěvku.
Dvakrát se Chržanovského činnost dostala na titulní stránky izraelských médií, a to na obou stranách hranice s Gazou.
V prosinci 2024 přišli dva policisté v civilu a zatkli Chržanovského v kavárně v Tel Avivu za to, že umístil nálepku „Free Palestine“ na vyhlídku ve Sderotu poblíž hranice s Gazou. Izraelci, říká Chržanovskij, chodí na vyhlídku, aby „sledovali“ bombardování Gazy.
Říká, že ti dva policisté se neprokázali žádným průkazem a že první věc, kterou jeden z nich udělal, bylo, že mu dal pěstí do obličeje.
„Ještě než stačil cokoliv říct, prostě přišel a dal mi ránu. Pak mě strčili do policejního auta, které nebylo označené; vypadalo to jako civilní vozidlo. Ze začátku jsem si myslel, že mě unášejí.“
Odvezli Chržanovského do Sderotu a zatímco jeden policista vyplňoval papíry, druhý „mě asi půl hodiny bil“.
Po čtyřech dnech ho propustili. Chržanovskij – který uvádí, že má v Izraeli jeden měsíc podmíněného trestu odnětí svobody a další probíhající soudní řízení – dodal, že celá tato zkouška „působila velmi rusky“.
„Víte, v Rusku tráví lidé roky ve vězení kvůli nálepkám. A tady to vlastně nevadilo, pokud jste židovský Izraelec – i když jsou Palestinci, kteří tráví roky ve vězení kvůli příspěvkům na Facebooku.“
K druhému incidentu došlo v říjnu 2025. Zatímco flotila Sumud nesoucí humanitární pomoc plula, aby prolomila blokádu Gazy, Chržanovskij a skupina izraelských aktivistů plánovali prolomit vojenské obklíčení enklávy po zemi.
Podařilo se jim to – tak nějak. Osmiminutové video zveřejněné Chržanovským ukazuje, jak se jemu a několika aktivistům podařilo proniknout stovky metrů do pásma Gazy, zatímco několik zmatených vojáků IDF tam rozmístěných se snažilo přijít na to, jak je zastavit.
„Bylo to naprosto fascinující. Poté už nemám žádné pochybnosti o tom, jak k událostem 7. října došlo, a to právě kvůli té míře neschopnosti. Byl jsem si jistý, že o demonstraci věděli a že nás okamžitě zatknou,“ říká Chržanovskij. „Je to poprvé, co se někomu od začátku genocidy podařilo obléhání tímto způsobem prolomit. No, kromě vpádů osadníků.“
Získat pozornost médií však bylo dvojsečné. Chržanovskij říká, že hned po incidentu s nálepkami ho na ulicích Tel Avivu poznali „šestkrát za jeden den“.
Jednou ho napadl někdo, kdo ho poznal během prosincové demonstrace proti vyvlastňování Palestinců židovskými osadníky v jeruzalémské čtvrti Silwan, ležící východně od Starého města.
Chržanovskij uvádí, že jeho zdroj příjmů pochází od diváků prostřednictvím crowdfundingových platforem, jako je Patreon, kde mu uživatelé mohou zasílat měsíční příspěvky. „Nemám žádné tajné kontakty v Íránu nebo Kataru,“ říká Chržanovskij s úsměvem. Izraelská veřejnoprávní televize dokonce zašla tak daleko, že naznačila, že je součástí ruské kampaně zaměřené na destabilizaci země.
„Krajně levicový extremista nebo ruský agent chaosu? Nový imigrant, který zničil památník padlého vojáka,“ zní příspěvek izraelské veřejnoprávní televize.
Někdy je však podle Chržanovského nutné „věci trochu zasadit do kontextu“. Chržanovskij zmiňuje nedávný incident, při kterém bylo zdokumentováno, jak osadníci zabíjejí ovce Palestinců tím, že je srážejí k zemi.
„To video se rozšířilo a objevilo se spousta tweetů od sionistů, kteří říkali: ‚Všichni se soustředí jen na tento jeden incident, protože se to stává jen zřídka, zatímco Izrael čelí tolika teroristickým útokům.‘ Ale na Západním břehu dochází k pěti až šesti fyzickým násilným útokům denně.“
Chržanovskij vzpomíná na incident z října, kdy ho nedávno spolu s palestinskými novináři zadržela IDF, a bylo zcela zřejmé, jak mu jeho „izraelský pas a židovská krev“ pomohly vyhnout se zatčení a obtěžování.
Říká, že vojáci IDF všem sebrali doklady, ale neřekli, že jsou formálně zadrženi, a drželi je tam více než dvě hodiny. Nakonec byli bez vysvětlení zatčeni dva palestinští novináři – včetně Aymana Ghraieba, který je od listopadu 2025 držen v administrativní vazbě a za jehož propuštění se zasazuje Amnesty International.
Při natáčení incidentu ho novináři požádali, aby natáčel, protože Chržanovskij je jediný, komu je povoleno natáčet, a video by palestinští novináři mohli později použít.
„Nemohli by natočit své vlastní utlačování, kdyby s nimi nebyl Izraelec,“ říká a situaci označuje za „zjevný apartheid“. Pokud bude Izrael jednoho dne souzen za vojenskou okupaci Západního břehu, budou videa jako toto součástí „tisíců terabajtů záznamů“.
Když byla požádána o komentář k incidentu, mluvčí IDF uvedla, že jednotky dorazily do oblasti poté, co obdržely hlášení o „shromažďování Palestinců“ u pramene poblíž izraelské osady Maskiot. Armáda dodala, že se pokusila Palestince, včetně novinářů, rozehnat, „aby zabránila napětí a udržela veřejný pořádek“. Poté, co se skupina odmítla rozejít, IDF ji zadržela na několik hodin.
Zatímco mnoho Izraelců vnímá Chržanovského jako cizince, který přijel do Izraele, aby vyvěsil jeho špinavé prádlo, Chržanovskij říká, že cítí odpovědnost za palestinské obyvatelstvo, protože teprve po přistěhování do Izraele si uvědomil, že „se stal součástí systému apartheidu“.
„Myslím si, že spravedlnost je univerzální a ať jste kdekoli, musíte se o ni snažit,“ říká. „Nepřišel jsem sem jako aktivista; nepřišel jsem sem, abych to dělal.“
