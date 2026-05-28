Palantirs Manifest wurde als "Superschurken-Geschwafel" bezeichnet

28. 5. 2026

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Die Beiträge von Alex Karp, dem CEO eines Technologieunternehmens, das sich für die militärische Dominanz der USA und Waffen mit künstlicher Intelligenz einsetzt, haben Alarm ausgelöst Bob Kartous merkt an: Dies ist die größte schleichende Gefahr für die Zukunft der Demokratie. Das Unternehmen befindet sich in den Händen von Futurofschisten wie Thiel oder Karp, die ihre perversen Visionen nicht verheimlichen. Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Das sich mit Spionagetechnologie befassende US-amerikanische Unternehmen Palantir hat ein Manifest veröffentlicht, das die Vorteile amerikanischer Macht anpreist und andeutet, dass manche Kulturen anderen unterlegen seien – was die Abgeordnete als „Parodie auf den Film RoboCop"“und „Superschurken-Gefasel“ bezeichneten.

„Einige Kulturen haben grundsätzlichen Fortschritt gebracht; andere bleiben funktionsunfähig und hinken hinterher“, schrieb die Gesellschaft Palantir am Wochenende mit 22 Punktebeitrag auf X, der ebenfalls ein Ende der „Nachkriegsneutralisierung“ Deutschlands und Japans aufforderte.

Der Beitrag ermutigte die USA zur Erneuerung der die Wehrpflicht wieder damit, dass „freie und demokratische Gesellschaften“ zu ihrer Durchsetzung „harte Macht“ brauchen.

Er sagte auch eine von autonomen Waffen beherrschte Zukunft voraus: "Die Frage ist nicht, ob Waffen mit künstlicher Intelligenz entwickelt werden, es geht darum, wer sie entwickelt und zu welchem Zweck. Unsere Gegner werden sich nicht mit theatralischen Debatten über die Vorteile der Entwicklung von Technologien mit kritischen militärischen und nationalen Sicherheitsanwendungen aufhalten. Sie werden weitermachen."

Diese Erklärung ist die neueste in einer Reihe hochkarätiger Äußerungen von Palantir und seinem CEO Alex Karp, die darauf hindeuten, dass Karp sich nicht nur als Chef eines Softwareunternehmens sieht, sondern als Experte mit wichtigen Einblicken bezüglich der Zukunft der Zivilisation.

Dies löste Kritik von Seiten mehreren Abgeordneter aus, die anführten, dass es noch mehr Fragen betreffs des Vertragsportfolio des Vereinigten Königreichs mit dem Unternehmen aufwirft. Dier Firma Palantir hat in Großbritannien Verträge im Wert von mehr als 500 Millionen Pfund abgeschlossen, darunter einen Vertrag über 330 Millionen Pfund mit dem National Health Service sowie Vereinbarungen mit der Polizei und dem britischen Verteidigungsministerium. Diese Vereinbarungen stoßen zunehmend auf Kritik.

„Das Manifest der Firma Palantir, das staatliche Überwachung von Bürgern mit Hilfe künstlicher Intelligenz beinhaltet, ist entweder eine Parodie auf den RoboCop-Film oder ein beunruhigender narzisstischer Ausbruch einer arroganten Organisation“, sagte Martin Wrigley, ein Abgeordneter der Liberalen Demokraten, der Mitglied des Wissenschafts- und Technologieausschusses des Unterhauses ist.

„So oder so, das zeigt, dass der Ethos dieser Firma völlig ungeeignet ist, an Projekten der britischen Regierung zu arbeiten, die die sensibelsten privaten Daten von Bürgern beinhalten.“

Es ist unklar, was Palantir dazu inspirierte, das Manifest zu veröffentlichen, das eine Paraphrase von Karps im letzten Jahr veröffentlichten Buch Die Technologische Republik zu sein scheint. Dieses Buch lamentiert über die verbreitete „Selbstzufriedenheit“ unter „Ingenieuren und Gründern“, die Foto-Sharing-Apps entwickeln, anstatt mit Regierungen an der Absicherung „der westliche Dominanz in der geopolitischen Ordnung“ zusammenzuarbeiten.

In einem Interview mit CNBC Anfang März deutete Karp an, dass KI den Einfluss von „hochgebildeten, oft weiblichen Wählern, die überwiegend demokratisch wählen“ „stört“ und stattdessen „professionell ausgebildete, arbeitende, oft männliche Arbeiterwähler stärkt“.

Rachael Maskell, Abgeordnete der Labourpartei, ehemalige Mitarbeiterin des englischen Gesundheitssystems und Kritikerin der Verträge mit der Firma Palantir im Wert von 330 Millionen Pfund zur Unterstützung der Datenplatform des englischen Gesundheitssystems, sagte: „Die Veröffentlichung dieses Beitrags ist ziemlich besorgniserregend, und beim Versuch aus ihm die geschäftliche Absicht der Firma Palantir zu ermitteln, ist klar, dass sie versucht, sich ins Zentrum einer militärischen Revolution im technologischen Zeitalter zu stellen. Sie ist weit mehr als nur eine technologische Lösungen anbietende Firma, wenn sie versucht, Politik, politische Entscheidungen und Investitionsentscheidungen zu beeinflussen.“

„Es ist an der Zeit, dass die Regierung die Kultur und Ideologie der Firma Palantir ernsthaft begreift, und so schnell wie möglich ihre Verträge mit ihr beendet.“

Palantir sollte Zugang zu hochsensiblen Daten über die britischen Finanzregulierung erhalten, nachdem die Financial Conduct Authority (FCA) an das Unternehmen einen Auftrag für die Untersuchung ihrer internen nachrichtendienstlichen Daten vergab.

Abgeordnete forderten, dass sie diese Vereinbarung stoppt.

In einer Debatte forderten Abgeordnete zugleich, dass die Regierung den Vertrag mit dem britischen Gesundheitsdienst kündigt.

„Es mangelt nicht an bizarren und beunruhigenden Aussagen des Managements der Firma Palantir“, sagte Tim Squirrell, Leiter der Strategie der Kampagne der Gruppe Foxglove.

„Diese neueste Reihe inkohärenter Aussagen von Alex Karp, würdig eines Comic-Bösewichts, zeigt, wie tief die Firma Palantir in der Trump-Big-Tech-Achse verwurzelt ist, fixiert auf die Dominanz der USA und völlig ungeeignet dazu, sich nur annähernd an unseren öffentlichen Diensten zu nähern.“

„Das Manifest“ der Firma Palantirs klingt wie das Geschwafel eines Superschurken", sagte Victoria Collins, eine Abgeordnete der Liberalen Demokraten. "Ein Firma, die so offensichtliche ideologische Motive hat und keinen Respekt für die demokratische Rechtsstaat hat, sollte unseren öffentlichen Diensten nicht aus der Ferne nahekommen."

Ein Sprecher der Firma Palantir sagte: „Die Palantir-Software hilft, die Leistung des britischen Gesundheitssystems zu verbessern, die Zeit für die Krebsdiagnose zu verkürzen, die Zeit verlängern, die Schiffe der Royal Navy auf See bleiben können und Frauen und Kinder vor häuslicher Gewalt zu schützen.“

„Wir sind stolz darauf, dass 17 % unserer Unterstützung gewährenden Mitarbeiter in Großbritannien ansässigen sind – der höchste Anteil unter den 20 größten Technologieunternehmen der Welt.“

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