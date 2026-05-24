Nula podle nuly nebude, a proto šetříme, abychom zkrachovali
24. 5. 2026 / Boris Cvek
Celá debata byla strukturována takto: inflace, zadlužování, nový šéf armády a posledních deset minut první hodiny kompetenční žaloba prezidenta k Ústavnímu soudu na vládu. Na začátku druhé hodiny jsem jen letmo sledoval debatu o dalším tématu: o sudetských Němcích. Poslanec Fiala řekl na adresu europoslance Vondry (ODS), že je „hnědý až na prdeli“, na což Vondra reagoval tím, že se rozlítostnil nad osudem své rodiny. Ale tuhle debatu stejně jako kompetenční žalobu pominu.
To podstatné je podle mě ekonomika, případně s ní související bezpečnost. Pokud jde o bezpečnost, debata o novém šéfovi armády se omezila prakticky jen na to, zda by měl, nebo neměl, ministr obrany odstoupit, protože hlasoval proti většině vlády. Vondra na odstoupení naléhal skoro tak silně, jako by to mohlo zabránit následkům Trumpova budování míru na Ukrajině. Mám samozřejmě na mysli dnešní brutální útok na Kyjev. Prostě byl, Vondra, v rauši. Když se vložíte do tématu bezpečnosti, jsou v tom emoce, to jinak nejde. Řešíte, sakra, vážný problém, to nevíte?
Obranu jistě také posílí handrkování o prodej Syntezie. Je to strategický podnik, nebo není? Možná by Česká televize měla udělat nějaký celodenní pořad na toto téma. Dá se o tom přít jistě dny, měsíce, roky. Třeba až do dne, což bude za několik let, kdy objem peněz vypuštěných z rozpočtu snižováním daní dosáhne jeden bilion korun.
Pokud jde o ekonomiku, viděli jsme prohlášení šéfa ČNB Michla, že bude drtit ekonomiku, aby zabránil inflaci. Vondra opakovaně upozorňoval na riziko stagflace, prý je to začarovaný kruh a prý nám to hrozí i kvůli Hormuzu. Vzpomínáte na Hormuz? Ale ten už jistě, zdá se z médií, bude každou chvíli otevřen, protože už je dávno otevřen, protože Trump všechno drtivě vyhrál, i ten mír na Ukrajině udělal do pouhých dvaceti čtyř hodin, vlastně ne, do Velikonoc, těch v roce 2157.
A samozřejmě se muselo diskutovat i téma zadlužení státu. Hřib upozornil na problematiku daní. Já tam vždycky vidím viset těch pět set miliard mezi těmi politiky, ale nikdo to nevidí. Ani Hřib. Ten upozornil jen na danění vína, marihuany a na daňovou úlevu pro miliardáře. Ministr Štastný (motoristé) okamžitě a rázně reagoval tím, že daně se prostě žádné, vůbec žádné, zvyšovat nebudou, a ta daňová úleva je prý pro všechny, i pro obyčejného pekaře. Myslel jsem, že řekne „obyčejného miliardáře“, ale dal to.
Shoda byla ovšem na tom, že se musí šetřit. Fiala řekl, že ne na lidech, a proto je třeba vyhazovat lidi z práce, tedy ne lidi, ale úředníky. Šťastný řekl, že vláda škrtá nesmyslné dotace, dokonce vítězoslavně zmínil zrušení podpory propagace očkování. Ohromující výkon! Hřib upozornil, že by se mělo šetřit na Agrofertu. Tak to bylo velmi naivní.
Realismus naopak osvědčil ministr Šťastný, který nevinně, v jakémsi hlubokém výronu vnitřní poctivosti řekl, že předvolební slib motoristů, že na konci volebního období bude vyrovnaný rozpočet, neplatí. Všichni to samozřejmě dávno věděli, ale přece jen! Moderátorka od něj chtěla aspoň nějaký požadavek na schodek na rok 2027. Ministr odpověděl, že nic takového není na stole. Mohl by jako ministr pro zdraví navrhnout zrušení očkování úplně, ne? Anebo třeba zrušit hygienickou službu, vždyť už s tím začala minulá vláda tzv. demokratů.
