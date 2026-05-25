EU-Sanktionen gegen gewalttätige israelische Siedler sind nur eine halbe Maßnahme

25. 5. 2026

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Europäische Staats- und Regierungschefs werden viel mehr tun müssen, um das Siedlungsprojekt zu stoppen. Jahrelang war die Politik der Europäischen Union gegenüber der israelischen Besatzung eine Meisterklasse in Ablenkung: Erklärungen, die halbherzige Bedenken hinsichtlich der üblichen diplomatischen und handelspolitischen Beziehungen äußern. Als die EU-Außenminister letzte Woche schließlich für Sanktionen gegen einige israelische Siedler grünes Licht gaben, hätte es so ausgesehen können, als hätte Brüssel endlich etwas Mut gefasst, urteilt Eldar Mamedov.

Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Der Schritt beinhaltet Sanktionen gegen die Organisation Amana, die die israelische Gruppe Peace Now als eine der mächtigsten Siedlerorganisationen kennzeichnet. Die Liste umfasst auch HaShomer Yosh, Regavim und Nachala für ihre Rolle bei der Anstiftung zu Gewalt und der Enteignung der Palästinenser. Zu den Beschränkungen gehören Reiseverbote, Vermögenssperren und für die benannten Personen und Organisationen ein Verbot, Finanzinstitute unter rechtlicher EU-Zuständigkeit zu betreten.

Bei der Vorstellung der Entscheidung sagte die EU-Hochrepräsentantin für Auswärtige Angelegenheiten, Kaja Kallas, dass "es höchste Zeit ist, vom Patt zum Handeln überzugehen. Extremismus und Gewalt haben Konsequenzen."

Israels Reaktion auf EU-Entscheidungen war schnell und heftig: Premierminister Benjamin Netanjahu scharf kritisiert "moralischer Bankrott" der EU damit, dass "Israel und die USA die Drecksarbeit für Europa damit leisten, dass sie für die Zivilisation gegen dschihadistische Verrückte im Iran und anderswo." Sein Außenminister Gideon Sa'ar bezeichnete diesen Schritt als "willkürlich und politisch ohne jegliche Grundlage".

Diese Entscheidung ist tatsächlich neu. Den Durchbruch ermöglichte ein ruhiger, aber bedeutender politischer Wandel, konkret der Regierungswechsel in Ungarn, der sein langjähriges Veto aufhob. Entgegen der Spekulation vor dem Schritt haben Israels andere EU-Verbündete, wie die Tschechische Republik oder Deutschland, sich nicht für Widerstand entschieden, um die Maßnahmen zu blockieren.

Dies jedoch als Wendepunkt zu feiern, wäre unverhältnismäßig und verfrüht. Das Gesamtbild bleibt so düster, wie es seit Oktober 2023 – und eigentlich schon lange davor - war.

Die unbequeme Wahrheit über den Schritt der EU ist folgende: Die Minister verhängten symbolische Sanktionen gegen einen mikroskopisch kleinen Teil der Siedlergemeinschaft. Nach Schätzungen der UNO sind es etwa 500.000 im besetzten Westjordanland und weitere 233.600 in Ostjerusalem.

Die europäische Handelspolitik finanziert weiterhin das Siedlerprojekt. Der Block weigert sich weiterhin, das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel auszusetzen. Und das trotz der Tatsache, dass sein eigener diplomatischer Flügel – der Europäische Auswärtige Dienst unter Leitung von Kallas – entschieden hat, dass Israel gegen die Verletzung der Menschenrechtsbestimmungen in diesem Abkommen verstößt. Spanien, Irland und Slowenien haben aus diesen Gründen offiziell die Einstellung des Abkommens gefordert, wurden aber von den EU-Großmächten überstimmt, darunter Deutschland und Italien.

Außerdem weigert sich die EU weiterhin, den Handel mit israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland zu verbieten, und das trotz der klaren Einstellung des Internationaler Gerichtshofs, dass Staaten keine illegale Besetzung anerkennen oder unterstützen dürfen.

Die konkrete Entscheidung lautet, dass die Mitgliedstaaten „darauf verzichten sollten, wirtschaftliche und handelsbezogene Beziehungen mit Israel aufzunehmen, die das besetzten palästinensischen Gebiet betreffen, und „Maßnahmen ergreifen, um Handels- oder Investitionsbeziehungen zu verhindern, die die Aufrechterhaltung der von Israel geschaffenen illegalen Situation im besetzten palästinensischen Gebiet erleichtern.“

Dies ist nicht ein irgendwie mehrdeutiger Befehl. Für Subjekte, die stolz auf die Einhaltung des Völkerrechts sind, ist dies ein klarer Aufruf zum Handeln. Ohne solche Maßnahmen ist die Schlussfolgerung allzu offensichtlich: Die EU verhängt gleichzeitig Sanktionen gegen mehrere gewalttätige Siedler und ermöglicht gleichzeitig aktiv die wirtschaftliche Lebensfähigkeit, Expansion und Landnahme der stetig wachsenden israelischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten.

Denken Sie an die Geografie dieser Komplizenschaft. Im Westjordanland leben drei Millionen Palästinenser und etwa 500.000 israelische Siedler. Diese Statistik verbirgt jedoch eine brutale Realität: gemäß der Forschung der International Crisis Group (ICG) sind 85 % der Palästinenser auf nur 40 % des Gebiets eingequetscht, das heute unterteilt ist in isolierte Bantustaaten ähnliche "Inseln". Siedlungen vermehren sich nicht nur; sie verteilen strategisch die palästinensischen Gebiete, um jede Möglichkeit der Entstehung eines lebensfähigen palästinensischen Staates in der Zukunft auszuschließen.

Was sich unter der aktuellen israelischen Regierung – einer Koalition, die auch extremistische religiös-zionistische Parteien enthält – änderte, ist das Tempo des Landraubs. Laut ICG gründeten allein in den letzten vier Jahren die Behörden 102 neue Siedlungen und illegale Inseln, was fast so viele ist wie in den vorangegangenen 50 Jahren zusammen. Es ist kein allmählicher Fortschritt, es geht de facto um eine beschleunigte Annexion.

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Indem die EU sich weigert, sinnvolle Sanktionen gegen diese Aktivitäten zu verhängen, wird sie zu einem direkten und bewussten Komplizen. Die Subjekte und Einzelpersonen, auf die sich die neuesten EU-Maßnahmen beziehen, sind untrennbar mit dem umfassenderen Siedlungsprojekt verbunden, das weiterhin volle europäische Handelsprivilegien nutzt.

Als Reaktion auf die Ankündigung der EU hat die Fraktion der Linken im Europäischen Parlament diese Sanktionen für das "absolute Minimum" bezeichnet und "einen lächerlichen Bruchteil dessen, was benötigt wird". Die Sprecherin der Fraktion zu diesem Thema, Lynn Boylan aus Irland, bestand darauf, dass die EU "ein EU-weites Verbot von Waren aus illegalen Siedlungen, eine Aussetzung des EU-Israel-Assoziierungsabkommens und ein gegenseitiges Embargo" benötigt.

Für die Zukunft wurde die vollständige Aussetzung des Assoziierungsabkommens mit Israel, wie von Spanien, Irland und Slowenien vorgeschlagen und von Deutschland und Italien abgelehnt, auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein EU-weites Waffenembargo ist ebenfalls unrealistisch; Entscheidungen über den Waffenhandel gelten als Zuständigkeit einzelner Mitgliedstaaten, und es ist undenkbar, dass Deutschland oder die Tschechische Republik in diesem Bereich dem Beispiel Spaniens folgen würden.

Das macht das Verbot des Handels mit illegalen Siedlungen höchstwahrscheinlich zu einem weiteren Schlachtfeld. Es sieht nicht hoffnungslos aus. Frankreich, Schweden und die Niederlande unterstützen bereits dieses Geschäft. Die Oppositionsparteien in Italien haben inzwischen einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der den Import von Waren und Dienstleistungen aus Siedlungen stoppen soll.

Es ist wahrscheinlich, dass sich solche Forderungen in anderen Mitgliedstaaten und in der EU-Bürokratie verstärken werden. Das zeigt, dass Sanktionen gegen eine Handvoll Siedler die Bemühungen um mehr Kontrolle und Rechenschaftspflicht nicht stoppen werden. Als Reaktion auf den zunehmenden Druck erklärte die Europäische Kommission kürzlich, dass sie "sich nicht verpflichtet oder gar weigert, einen Vorschlag zum Verbot des Handels mit israelischen Siedlungen vorzulegen, wie einigen Ländern fordern".

Das ist immer noch beklagenswert unzureichend, aber es schließt nicht die Tür für verzögerte Maßnahmen. Und das hindert die Kommission sicherlich nicht daran, dazu überzugehen, die Handelsaspekte des Assoziierungsabkommens mit Israel auszusetzen.

Solange die EU nicht bereit ist, Sanktionen gegen das Siedlungsprojekt als Ganzes zu verhängen, werden ihre Sanktionen weniger wie eine prinzipientreue Haltung wirken und mehr wie ein Versuch, politische Schäden zu mildern.

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