Nová ekonomika války
23. 3. 2026
Írán byl politicky sťat. Válečné lodě íránského námořnictva byly potopeny. Tisíce cílů v Íránu byly zničeny leteckými údery a tisíce dronů a raket z Íránu byly sestřeleny. Přesto se Izrael, Spojené státy a státy Perského zálivu cítí nejistě, navzdory zprávám o úspěších. Co když se Islámské revoluční gardy (IRGC) nerozpadnou? Co když budou pokračovat v útocích stále levnějšími drony, raketami a malými čluny?
Scény jako tato se odehrávají po celém bojišti Perského zálivu: malý dron se vysokou rychlostí blíží k americkému torpédoborci; loď vyhlásí poplach a její obrana okamžitě reaguje drahými senzory, raketami a manévry. Dron nad vodou stojí několik tisíc dolarů. Reakce může stát miliony. A torpédoborec je jen jedním z mnoha, které vyžadují obranu v různých doménách.
To odhaluje novou ekonomiku války. Levné je lepší. Masa je lepší než dokonalost. Rychlost překoná tradici. Írán spoléhá na velké množství dronů, raket a malých člunů. Není to proto, že by byly zdokonalovány desítky let, vyráběny roky nebo fungovaly bez poruchy. Naopak jsou dostatečné pro úkol přetížení obranných systémů. Nutí nepřítele reagovat za velkých nákladů. A obracejí poměry nákladů.
Každá úspěšná obrana nakonec vede k ekonomické ztrátě. Pokud navíc drahé radary a senzory, které mohou stát miliardy a lze je nahradit až po letech, zničí relativně jednoduché drony, taktické vítězství v této válce může nakonec zahrnovat i strategické porážky.
Zda se Teheránu nakonec vyplatí vsadit na novou ekonomiku války se teprve ukáže. Je mnoho věcí, které naznačují, že tomu tak není. Přesto tato válka již představuje zlomový bod. Stará americká a západní představa technologicky vyspělejšího, rychlého a čistého vojenského úderu se rozpadá. Protivníci jako Írán a Rusko nutí obránce opakovaně reagovat na vlny levných útoků drahými protiopatřeními.
To není nic nového. Nová vojenská realita je na Ukrajině i jinde patrná už léta. Ale západní političtí rozhodovatelé, vojenští plánovači a výrobci zbraní to dosud většinou přehlíželi, z lhostejnosti, arogance a kvůli byrokratické paralýze.
Ti kteří se vojensky prosazují za příliš vysoké náklady zároveň také prohrávají. A ti, kdo prohrají levně, nakonec zůstanou schopni jednat. Ti, kdo prohrají příliš draze, stejně ztrácejí příliš mnoho. V Perském zálivu právě vidíme, jak to může změnit geopolitickou rovnováhu sil.
Stejně jako na Ukrajině už léta, je to nejvíce patrné v oblasti zálivu v oblasti protivzdušné obrany. Zatímco Írán a Rusko vyrábějí drony a rakety v průmyslovém množství a neustále rozšiřují výrobu, několik výrobců protivzdušných obranných systémů a řízených střel sotva zvýšilo svou průmyslovou produkci během čtyř let ruské války agrese. Celé roční výrobní série raket pro vysoce výkonné systémy, jako jsou raketové systémy THAAD a Patriot, jsou v současnosti odpáleny během několika dní.
Po celém světě se Ukrajina, Evropané, Američané a nyní dokonce i státy Perského zálivu snaží získat skromné zásoby, ale zdá se, že ani všechny peníze světa nedokážou proces urychlit. Íránská a ruská výroba dronů a raket naopak rychle doplní sklady. Čína to bude pozorovat se zájmem a bude se snažit poučit z této lekce.
Na tomto pozadí nejsou země NATO, zejména evropští členové NATO, v dobré pozici. Postavili jsme špičkové systémy a stále objednáváme špičkové systémy. Milujeme složitost a stále ji milujeme. "Všechno je složité, nic není tak jednoduché, nic není tak rychlé" – to je známé poselství systému. Ale špičková kvalita bez kvantity nechrání. A složitost bez rychlosti je neúčinná. Efektivita zůstává nakonec fantazií, pokud nepřítel spoléhá na příznivou masu.
Dokonalý systém už není rozhodujícím faktorem. Raketa Patriot je vysoce výkonný systém. Pokud však nemáme dostatek řízených střel, nemůžeme je rychle nahradit nebo koupit bez velkých nákladů, nakonec i Patriot podlehne asymetrickému přetížení.
Nová ekonomika války nás nutí myslet jinak. Tento týden americká armáda oznámila, že bude replikovat a nasadí levné drony napodobující íránské drony Šáhid. Dnes válka také vyžaduje jednoduché, robustní systémy ve velkém množství. A obrana a odstrašení vyžadují průmyslovou výrobu, která se může rychle rozjet a růst, když se situace stane vážnou. To rozhodně vyžaduje politická rozhodnutí, která umožňují rychlost. To zahrnuje útočnou technologii a průmyslovou politiku, která považuje bezpečnost za svůj hlavní úkol.
