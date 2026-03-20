Channel 4 News: Vraždění dětí v Gaze a v Íránu pokračuje
20. 3. 2026
čas čtení 34 minut
Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, pátek 20. března 2026, 19 hodin: Zatímco íránské rakety stále létají, Británie souhlasí s tím, že umožní Americe využít své základny k útoku na Írán poté, co Trump obvinil spojence ze zbabělství. Úlomky ze zachyceného íránského raketového útoku na jeruzalémské staré město. Dobrý večer z bouřlivého Jeruzaléma. I když Donald Trump a premiér Netanjahu uvažovali, že válka, kterou před téměř třemi týdny zahájili, by mohla brzy skončit, konflikt se vyostřil. Dnes, možná pod tlakem z Washingtonu, povolil britský premiér americkému letectvu využívat britské základny k útokům na íránské cíle. Stalo se tak několik hodin poté, co Donald Trump znovu ostře kritizoval své spojence z NATO a Mezinárodní energetická agentura označila tuto válku za největší hrozbu pro globální energetiku v historii. A ani americký prezident, ani izraelský premiér nevylučují vyslání pozemních jednotek do Íránu, zatímco v samotném Teheránu se Íránci snaží oslavit perský Nový rok.
Žena v Teheránu: "Myslím si, že radost je vlastně největší formou odporu. Zvuk smíchu režimu nějak vadí. Je to pro ně bolestivé."
Moderátor: Spojené státy se chystají vyslat na Blízký východ další válečné lodě a tisíce mariňáků po nejnovější tirádě Donalda Trumpa proti jeho spojencům z NATO, zatímco veškerá nejistota udržovala ceny ropy na vysoké úrovni kolem 109 dolarů za barel. Stalo se to v době, kdy Írán během dne spustil další raketové a dronové útoky na Izrael a jeho arabské sousedy v Perském zálivu.
Dnes je Nowruz, perský Nový rok, a tohle nejsou ohňostroje. Íránské zásoby raket možná ubývají, ale stále útočí po celém regionu na energetickou infrastrukturu v Perském zálivu nebo na Izrael. Cílem je donutit prezidenta Trumpa, aby si vybral mezi ochranou Izraele a záchranou světové ekonomiky.
Dvanáct minut poté, co balistická raketa opustí Írán, dorazí na oblohu nad Jeruzalémem, kde je sestřelena protiletadlovou střelou. Včera v noci zazněly tři poplachy během jedné hodiny. Pokaždé se všichni vydají do nejbližšího bunkru, než se vrátí nahoru. Izraelská vláda tvrdí, že cílem útoku bylo zasedání vlády. Možná se Írán nyní pokouší zabít izraelské vůdce, i když sám pokračuje v pohřbívání svých vlastních.
Toto byl pohřeb šéfa zpravodajské služby Ismana Khatiba, kterého ve středu zabil Izrael. Seznam slavných mučedníků se stále rozrůstá, ale bez známek kolapsu režimu. Spíše jde o odolnost režimu. V tomto duchu bylo dnes odpoledne přečteno písemné prohlášení nového nejvyššího vůdce Modžtaby Al Khameneiho, kterého od jeho jmenování nikdo neviděl ani neslyšel:
"V tuto chvíli, díky zvláštní jednotě, která mezi vámi, našimi spoluobčany, vznikla navzdory všem náboženským, intelektuálním, kulturním a politickým rozdílům, byl nepřítel poražen."
Od neviditelného vůdce k tomu, který chce být neustále vidět a slyšet. Mimochodem, dechová kapela hrála We Are the Champions.
Trump: Jejich vůdci jsou všichni pryč. Další skupina vůdců je pryč. A další skupina vůdců je z větší části pryč. A teď už tam nikdo nechce být vůdcem. Máme to těžké. Chceme s nimi mluvit, ale není s kým. Nemáme s kým mluvit. A víte co? Líbí se nám to tak.
Moderátor: Zatímco to vyřešil, Trump zahájil den příspěvkem na Truth Social, v němž nazval své spojence z NATO zbabělci za to, že mu nepomohli otevřít Hormuzský průliv, a dodal: Budeme si to pamatovat.
Požár v Perském zálivu, vyberte si, jedná se o ropnou rafinérii v Kuvajtu, nyní představuje největší hrozbu pro globální energetiku v historii. To tvrdí Mezinárodní energetická agentura. Pětina světové ropy a plynu je momentálně mimo provoz a obnovení zničené infrastruktury může trvat roky.
Šéf diplomacie jedné z Trumpových zbabělých zemí byl dnes v Jeruzalémě, aby se setkal se svým izraelským protějškem. Francouzský ministr zahraničí přijel přímo z Libanonu, kde Izrael také vede válku a připravuje se na možnou invazi.
"Jste tu, abyste uklidili nepořádek? Jste tu, abyste Izrael zkrotili?"
Moderátor: Sbohem tomu, čemu jsme kdysi říkali normálnost. Jakmile ministři zahraničí opustili hotel, den přerušila policejní siréna a další siréna oznamující nálet. Prosím, odeberte se do suterénu. Prosím, řiďte se pokyny velitelství domácí fronty.
"Haló, jdete do krytu?"
Moderátor: A pokud máte smůlu, tohle se stane, když nejste v krytu. (výbuch u jedoucího auta na silnici) Proboha!
Toto všechno jsou trosky zachycené íránské rakety, která dopadla v židovské čtvrti starého města Jeruzaléma, jen pár set metrů od třetí nejposvátnější svatyně islámu, mešity Al-Aksá. Izraelská policie jim však nedovolila se tam modlit, i když dnes končí ramadán, a to ne kvůli padajícím úlomkům rakety, ale proto, že atmosféra je příliš napjatá a riziko eskalace příliš velké. Staré město je opět téměř opuštěné. Jeho historie je bohatá. Co ho čeká nyní?
Jak jsme již slyšeli, vláda dnes večer oznámila, že USA mohou i nadále využívat britské základny k obranným operacím a útokům na místa, která Írán využívá k útokům na lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Faktické uzavření průlivu Íránem již způsobilo propad trhů a vyhnalo náklady na půjčky britské vlády na nejvyšší úroveň od globální finanční krize. podívejme se nyní na další informace od našeho hlavního politického korespondenta Paula McNamary. Paule.
Reportér: Ano, podívejte, jde o eskalaci, ale britská vláda trvá na tom, že je to v souladu s jejími zásadami a že se jedná o klíčovou část právního poradenství, podle kterého postupuje od začátku této války. Dříve tedy Velká Británie povolovala americkým letadlům startovat z britských základen, aby prováděly bombardovací útoky proti íránským raketovým útokům, které by ohrozily britské zájmy a životy. Nyní vláda toto rozšířila s tím, že je lze vyslat také na ochranu lodí v Hormuzském průlivu. Vláda to stále nazývá, cituji, „americkými obrannými operacemi“. A tato formulace je opravdu klíčová. V britském vládním prohlášení je uvedeno, v poslední větě, cituji, že jednají v souladu s mezinárodním právem a nenechají se vtáhnout do širšího konfliktu. Ale ať tak či onak, stále se jedná o rozšíření a je to částečné vítězství pro Donalda Trumpa, který nebyl dosud příliš ohromen postupem Velké Británie?
Moderátorka: Kromě této eskalace, kterou sledujeme, jsme také získali jasnější obraz o ekonomice Británie. Myslím tím, jak špatná je situace?
Reportér: Ano, podívejte, od začátku této války mluvíme o ropě a plynu a dopadu na ceny energií. To přispívá k obavám z vyšší inflace. Navíc nyní panují skutečné obavy ohledně úrovně zadlužení Velké Británie. To vše vedlo ke zvýšení nákladů na půjčky Velké Británie. A jde o významný nárůst. Podívejte se na toto. Tohle je 10letá úroková sazba vládních dluhopisů. A prudce vzrostla. Právě teď prudce vzrostla. Je nyní vyšší než během mini rozpočtu Liz Trussové v roce 2022, o celý procentní bod vyšší. Je to nejvyšší hodnota za posledních 18 let od globální finanční krize. Navíc dnes máme k dispozici údaje o půjčkách. V únoru si vláda půjčila asi o 5 miliard liber více, než očekávala. Od velmi vlivné poradenské společnosti jsme se také dozvěděli, že v červenci očekávají nárůst ročních účtů za energii o 300 liber (10 000 Kč). To vše je velmi, velmi významné.
Moderátorka: Skutečně se jedná o krizi životních nákladů. Paule McNamaro, moc děkuji. Vracím slovo tobě, Matte, v Jeruzalémě.
Moderátor: Díky, Aisho. Dalším důkazem dopadu krize je doporučení Mezinárodní energetické agentury, aby lidé šetřili palivo tím, že budou pracovat z domova, sdílet jízdy autem a vyhýbat se cestování letadlem. Podívejme se, jak ekonomické dopady války ovlivnily země po celém světě.
Íránská blokáda Hormuzského průlivu, tranzitní trasy pro pětinu světové ropy a plynu, uvěznila více než 3 000 lodí. To a útoky na ropná a plynová zařízení v Perském zálivu vedly k nárůstu cen energií po celém světě.
Od začátku války zaznamenalo Spojené království relativně malý nárůst cen benzínu o 6,5 %, ale Američané a Australané platí o 23 a 31 % více a Nigerijci a Kambodžané téměř o 50 %. Asie, známá jako světová továrna, je silně závislá na ropě a plynu ze Středního východu. Země v této oblasti se připravují na to, že ceny všeho porostou, a mnohé z nich rychle zavedly opatření na úsporu paliva, jako je práce z domova. Thajcům bylo řečeno, aby nosili krátké rukávy a vyhýbali se používání klimatizace a výtahů. Srí Lanka vyhlásila středy za státní svátky. Pákistán uzavřel školy na dva týdny a Bangladéš uzavřel univerzity a zavedl výpadky elektřiny.
Vzhledem k tomu, že vyšší náklady na palivo a hnojiva tlačí nahoru ceny potravin, OSN uvádí, že pokud válka neskončí do léta, hrozí akutní hlad téměř 45 milionům dalších lidí, zejména v Súdánu a Somálsku.
Globální letecká doprava zůstává vážně narušena, protože letecké společnosti se vyhýbají Blízkému východu. Rostoucí ceny leteckého paliva zdražují letenky a jeho nedostatek může donutit další letecké společnosti, aby se připojily k Air New Zealand a SAS a zrušily dálkové lety.
V Dubaji je nyní Robin Mills, generální ředitel společnosti Kmart Energy. Působí jako konzultant pro mezinárodní ropné společnosti na Blízkém východě a v Evropě. Robine, je skvělé, že jste v našem pořadu. Souhlasíte s tímto velmi drsným a poněkud depresivním hodnocením Mezinárodní energetické agentury, že se jedná o nejhorší narušení dodávek energie v historii?
Robin Mills: Těžko s tím nesouhlasit. Určitě v moderní době, určitě v období po druhé světové válce, se tomu nic ani zdaleka nevyrovná. V předchozí krizi jsme mohli přijít o 3 nebo 4 miliony barelů denně. Nyní čelíme ztrátě 20 milionů barelů, plus velké části světových zásob plynu.
Moderátor: A to s přihlédnutím k tomu, co se stalo při předchozích šocích, například v roce 1973, nebo při všech těch válkách v Perském zálivu, které jsme zažili. Říkáte, že tohle je mnohem horší?
Robin Mills: Ano, rozhodně. Protože při těch šocích se vždy našel někdo jiný, kdo mohl zasáhnout a zvýšit produkci, aby kompenzoval někoho, kdo nebyl přímo zapojen do krize. Nyní jsou všichni, kdo měli předem volné kapacity, v okolí Perského zálivu a ty volné kapacity se staly nepoužitelnými.
Moderátor: A je to také kombinace toho, že Hormuzský průliv je fakticky blokován Íránci a že infrastruktura pro ropu a plyn je skutečně zasažena jako cíl jak Íránem, tak v některých případech samozřejmě i Izraelci?
Robin Mills: Ano, krátkodobá krize je zjevně způsobena tím, že je Perský záliv zablokován a lodní doprava nemůže dovnitř ani ven. To přerušuje dodávky ropy, zkapalněného zemního plynu a celé řady dalších důležitých komodit. To je ale něco, co by se mohlo vyřešit během několika týdnů, pokud se lodní doprava znovu rozběhne. Ale jak říkáte, nyní vidíme skutečné fyzické poškození infrastruktury a nejzávažnější jsou útoky na zařízení na zkapalněný plyn v Kataru. Takže 17 % tamní kapacity je nyní zničeno. I v poválečných podmínkách bude trvat čtyři až pět let, než se to skutečně znovu postaví. A pokud to fyzické poškození samozřejmě bude pokračovat, pak se doba zotavení prodlužuje a prodlužuje, i když samotná krize rychle odezní.
Moderátor: Takže jste radil vládám v Evropě a na Blízkém východě ohledně energetiky. Co byste jim v této akutní krizi v současné době poradil?
Robin Mills: No, existuje celá řada krátkodobých i dlouhodobých řešení. A pak IEA samozřejmě navrhla některá, jak jsme to měli v roce 2022, s přerušením dodávek ruského plynu, kdy je zásadní zajistit, aby se energie dostala k nejdůležitějším spotřebitelům, zásadní pro zajištění úspory energie, kdekoli je to možné. Efektivně ji využívat, uvažovat o opatřeních na úsporu energie, jako je práce z domova. Ale také bych varoval vlády před ukvapenými kroky, jako je zrušení daní na energii, zavádění dotací a další věci, které omezují dodávky, způsobují narušení a nepříjemnosti, aniž by řešily základní příčinu problému.
Moderátor: Myslím tím, že jsme slyšeli některé rady. Thajská vláda říká svým občanům, aby nosili krátké rukávy a vypínali klimatizaci. Samozřejmě práce z domova, o které jsme všichni slyšeli, a necestování letadlem. Myslím tím, že se jedná o narušení podobné tomu z doby covidu a lockdownu, že?
Robin Mills: No, rozhodně. Takže jsme přišli, řekněme, s přihlédnutím k určité kompenzaci jinde. Přišli jsme o 10 milionů barelů denně, včetně některých strategických zásob uvolněných na trh, což to trochu pomáhá kompenzovat. A to je skutečně míra narušení, kterou jsme viděli v době covidu. Také jsme zaznamenali ztrátu asi 10 milionů barelů denně. Ale covid byl samozřejmě opačný. Poptávka zmizela, ne nabídka. Když se zamyslíte nad narušením způsobeným covidem – žádné létání, velmi malý silniční provoz. To je to, co je potřeba k tomu, aby se přes noc snížila spotřeba o 10 milionů barelů denně, tedy o 10 % celosvětové spotřeby ropy.
Moderátor: A britská vláda se neustále snaží oživit růst a přichází s různými plány, stejně jako jiné vlády po celém světě. Pro ekonomiku, myslím tím vše od produkce potravin po výrobu, je to katastrofa, že?
Robin Mills: Je to teď velká rána. Je to šok. A samozřejmě, opravdu klíčovou otázkou je, jak dlouho to bude trvat? Pokud to bude jeden, dva měsíce, je to dost špatné. Pokud se to bude táhnout měsíce a měsíce, jak je to docela možné, pak se to skutečně stane dlouhodobou krizí. A jak říkáte, má to všemožné vedlejší dopady. Energie je samozřejmě vstupem do mnoha dalších věcí. Ale je zde spousta základních spotřebních výrobků, které jsou tím ovlivněny. A uvidíme to v Asii v příštích několika měsících. Například u plastů již asijští výrobci omezili produkci, protože nemohou sehnat ropu a plyn k jejich výrobě. A to se samozřejmě promítá do všech možných dalších komodit. Hnojiva pro potraviny, to se projeví až při letní sklizni. Ale pokud teď na pole nedáte hnojivo, v létě tam jídlo nebude. Takže uvidíme růst cen potravin a také celé řady dalších komodit.
Moderátor: Deprimující záležitost. Robine Millsi, moc vám děkujeme, že jste byl naším hostem.
Podpora války v Íránu mezi americkými voliči je podle politických linií ostře polarizovaná. To není žádné překvapení – zatvrzelí příznivci Trumpa jsou drtivě pro, zatímco většina ostatních je rozhodně proti. Nicméně i některé přední osobnosti pravice se s vládou rozešly. Naše americká redaktorka Anushka Astana je právě ve Washingtonu. Anushko.
Reportérka: Pokud jde o politický dopad této války zde v USA, v posledních několika dnech se toho stalo opravdu hodně. Skoro nemůžu uvěřit, že uplynul teprve týden. Byli jsme svědky rezignace vysokého úředníka, šéfa Trumpova protiteroristického týmu Joea Kenta. Byli jsme svědky tvrzení a protitvrzení ohledně amerických zpravodajských služeb a toho, zda ukazují bezprostřední hrozbu ze strany Íránu. Byli jsme svědky toho, jak ředitelka národní zpravodajské služby prohlásila, že toto rozhodnutí může učinit pouze prezident, nikoli zpravodajská komunita. A den za dnem jsme dnes byli svědky útoků prezidenta na spojence z NATO a na Keira Starmera s překvapivými výrazy, a to v den, kdy Spojené království povolilo využití těchto základen. K tomu všemu nyní slyšíme o dalším nasazení válečných lodí a námořní pěchoty. Slyšíme o rostoucích nákladech, o tom, že Pentagon žádá Kongres o další peníze na tuto válku. Co nevíme, je, kdy a jak to skončí. Republikáni, voliči stále stojí za Trumpem, ale každým dnem je to pro něj politicky složitější. Donald Trump chce předvést vojenskou sílu USA. Ale v týdnu, kdy Pentagon požádal o dalších 200 miliard dolarů na válečné úsilí, se doma projevují dopady toho, co on nazývá výpravou na Blízký východ.
Není jasné, na co přesně by těch 200 miliard bylo použito.
Kde se objevují otázky ohledně nákladů a tvrzení o pozemních jednotkách, které se připravují na vstup.
Trump: Ne, nikam žádné jednotky neposíláme. Kdybych to dělal, určitě bych vám to neřekl.
Reportérka: Něco jako popření od prezidenta, který Americe v první den svého druhého funkčního období řekl, že chce být posuzován takto.
Trump: Náš úspěch budeme měřit nejen podle bitev, které vyhrajeme, ale také podle válek, které ukončíme, a možná nejdůležitěji podle válek, do kterých se nikdy nedostaneme.
Reportérka: Toto rámcování tohoto prezidentství, podporované viceprezidentem J.D. Vancem, znamenalo nárůst tlaku na tuto válku ze strany hlasů hnutí MAGA, které mají miliony odběratelů, jako je Megyn Kelly:
"Není však pochyb o tom, že americký lid nechápe, proč to děláme."
A Tucker Carlson:
"Jak to, že Donald Trump, poté co 10 let říkal jednu věc, udělal v klíčovém kroku svého prezidentství přesně opak?"
Tucker Carlson tento týdešn dělal rozhovor s první velkou rezignaci v rámci America First. Joe Kent odstupuje z funkce Trumpova šéfa protiteroristického útvaru:
"Byl Írán na pokraji získání jaderné zbraně?"
Joe Kent: Ne, nebyl, před třemi týdny, když to začalo, a nebyl ani v červnu.
Reportérka: To je docela silné tvrzení od někoho, kdo viděl zpravodajské informace. Kritika z tohoto křídla pravice hnutí MAGA spočívá v tom, že Trump vede válku Benjamina Netanjahua, přičemž veřejná podpora Izraele v USA klesá. Proizraelští a prointervenční republikáni však nesouhlasí a tvrdí, že tyto argumenty sklouzávají k antisemitismu.
Co si tedy myslí Trumpovi voliči? Nejnovější průzkum od Ipsosu ukazuje výrazné politické rozdělení. Zatímco pouze 6 % demokratů a 28 % nezávislých tyto vojenské údery schvaluje, u republikánů se tento počet zvyšuje na 77 %. To znamená ale, že 21 %, tedy jeden z pěti voličů Trumpovy strany, to nyní neschvaluje. Žádná válka s Íránem. A je to dost nepříjemné pro některé lidi kolem Trumpa, jako je Tulsi Gabbardová, nyní ředitelka Národní zpravodajské služby, která v roce 2020 říkala "Musíme zabránit Donaldu Trumpovi, aby zahájil válku s Íránem."
Prošla tedy radikální proměnou?
"Paní ředitelko, řeknete, že podporujete tuto válku s Íránem? Podporujete ji?"
Tento týden mlčela, když jsem se to snažila zjistit. A když byl viceprezident Vance dotázán, zda vyjádřil své obavy v situační místnosti, také mlčel:
"Nerad vás zklamu, ale nebudu se tady před Bohem a všemi ostatními chlubit a říkat vám přesně to, co jsem řekl v té utajené místnosti, částečně proto, že nechci jít do vězení. A částečně proto, že si myslím, že je důležité, aby prezident Spojených států mohl mluvit se svými poradci, aniž by tito poradci vykládali americkým médiím."
J.D. Vance naznačuje, že možná vyjádřil svůj nesouhlas v zákulisí. Narážka bezpochyby určená k podpoře jakékoli budoucí prezidentské kandidatury. Koneckonců ví, že jak americká válka na Blízkém východě pokračuje, její politický dopad se bude doma jen dále stupňovat.
Moderátor: Nyní se ke mně z Washingtonu, D.C. připojuje vojenský historik a bývalý poradce na londýnské univerzitě, profesor Elliot Cohen. Pane profesore Cohene, děkuji, že jste přišel do pořadu. Myslím, že jste býval tím, čemu se říká neokonzervativec, a pokud se nemýlím, myslím, že jste kdysi byl pro -
Elliot Cohen: Promiňte, ten termín nepoužívám. Nikdy jsem ten termín nepoužíval. Odmítám ho.
Moderátor: Dobře, začneme znovu.
Elliot Cohen: Zeptejte se mě, položte mi otázku.
Moderátor: Jste tedy pro tuto válku? Ano, nebo ne?
Elliot Cohen: Víte, přišel jsem sem jako odborník. Nepřišel jsem sem, abych se přimlouval pro válku nebo proti ní. Analyzoval jsem ji. To je vše.
Moderátor: No, když to analyzujete, myslíte si, že se to dělá správným způsobem? Měla vůbec začít? Co, co nám říká vaše analýza?
Elliot Cohen: Takže, podívejte, jsem velmi kritický vůči Trumpově administrativě. A kdybyste se mě zeptali, jestli je to skupina lidí, se kterou bych chtěl jít do války, odpověď by byla ne. A to proto, že zvlášť nedůvěřuji Donaldu Trumpovi a zvlášť nedůvěřuji většině jeho poradců, jako je ministr obrany, nebo ostatně ředitelka Národní zpravodajské služby.
Moderátor: Myslíte si, že Írán je velmi, velmi závažný problém pro region a pro nás? Myslíte si, že i po 12denní válce existovaly důvody k vážným obavám ohledně Íránu?
Elliot Cohen: Rozhodně.
Moderátor: Takže, je válka sama o sobě nelegitimní?
Elliot Cohen: Nemyslím si to. Mám velkou důvěru v tuto administrativu? Odpověď je také ne.
Moderátor: Takže co si myslíte, na základě vaší analýzy, jaké chyby v současné době tato administrativa v této záležitosti dělá?
Elliot Cohen: Takže největší chyby, myslím si, že nemám přístup k utajovaným informacím. Nevím, jaké byly vnitřní diskuse. Ale jak jsem psal a pravidelně píšu v časopise Atlantic a posluchači si mohou ty články přečíst, kde jsem obzvláště kritický vůči vládě, je to, že se jí nedaří udělat ten druh politické přípravy u amerického lidu, u Kongresu a u našich spojenců. Když jdete do války, je pro každého amerického prezidenta nesmírně důležité mít americký lid na své straně, mít nějakou formu souhlasu od Kongresu a spolupracovat se spojenci. A administrativa neudělala nic z toho. A to, myslím, byl závažný strategický omyl.
Moderátor: Chci říct, že i v případě války v Iráku, která v roce 2003 neproběhla zcela podle plánu, se George Bush skutečně snažil vysvětlit důvody pro vstup do války. A byla učiněna snaha zapojit OSN. A spojenci se samozřejmě připojili. A americká veřejnost, pokud si dobře vzpomínám, byla obecně na naší straně. V tomto konkrétním případě nebyli konzultováni žádní spojenci kromě Izraele. Nebyla učiněna žádná snaha obrátit se na OSN. A celá věc je, jak víte, z právního hlediska velmi sporná.
Elliot Cohen: Myslím si, že ta část s OSN je mnohem méně důležitá než zajištění souhlasu Kongresu s použitím vojenské síly. A i při zahájení vojenských operací je třeba předložit americkému lidu přesvědčivé argumenty, proč je to v našem národním zájmu a proč je to správná věc. Nevěřím, že války musí být schváleny Organizací spojených národů, ale myslím si, že musíte přesvědčit americký lid, že je to správná věc, a rozhodně musíte spolupracovat se spojenci, a George W. Bush všechny tyto věci udělal.
Moderátor: Myslíte si, že války z vlastní vůle jsou obecně opravdu špatný nápad?
Elliot Cohen: To je směšná otázka, záleží na okolnostech, jaký druh války vedete, proti komu a za jakým účelem, na to neexistuje obecná odpověď.
Moderátor: Ale pokud nemůžete obhájit válku, protože je to válka z vlastní vůle a není to válka z nutnosti, a lidé by tvrdili, že tomu tak bylo v případě Iráku, a tvrdili by, že tomu tak je i zde.
Elliot Cohen: To celkově nevypadá, že by to dopadlo dobře. Většina válek jsou války z vlastní vůle. Velká Británie se v září 1939 rozhodla jít do války proti Německu kvůli Polsku. To byla volba. Nemusela to dělat. A byla to velmi oprávněná válka. Takže si myslím, že představa, že by se dalo obecně argumentovat o válkách z vlastní vůle, je směšná. Záleží na okolnostech.
Moderátor: A stala se tato válka nyní válkou z nutnosti kvůli ropě, protože Íránci mají pod kontrolou Hormuzský průliv?
Elliot Cohen: Víte, myslím, že se příliš upínáte na tyto kategorie, nutnost a volbu. Otázkou je, jak si myslíme, že bude válka pravděpodobně probíhat, a jaké budou její výsledky. A myslím, že to je stále velmi nejisté. Prostě to nevíme.
Moderátor: A jak si myslíte, že bude tato válka stručně posouzena? A kdy?
Elliot Cohen: Způsob, jakým bude posuzována, bude do značné míry záviset na tom, jaký bude výsledek, což zatím nevíme. Dokážu si představit, že bude z mnoha hledisek vnímána jako úspěch. Dokážu si představit, že bude vnímána jako neúspěch. Myslím tím, myslím, že jedním z problémů dnešní mediální doby, včetně způsobu, jakým média, tedy téměř všichni novináři, o těchto věcech informují, je to, že si myslí, že během tří týdnů lze posoudit, zda je válka neúspěchem nebo úspěchem, nebo jak pravděpodobně skončí. To není možné. Jsem vojenský historik a vím, že to prostě není to není možné. A jakkoli je těžké to přijmout, je to, to je fakt.
Moderátor: Takže nevíme, zda bude tato válka úspěchem, či nikoli.
Elliot Cohen: Opravdu nevíme. A myslím, že prezident rád posuzuje věci ještě více na základě okamžitého vývoje než mnozí novináři.
* * *
Moderátor: Zatímco se pozornost stále soustředí na válku v Íránu, konflikt v Gaze zdaleka nezmizel. Od října, kdy Izrael a Hamas uzavřely příměří, bylo zabito nejméně 670 lidí, letecké údery pokračují a izraelské jednotky stále okupují přibližně polovinu území. Mezi nejnovějšími útoky byl útok dronem na rodinný dům v centru Gazy, při kterém zahynula matka, otec a dítě a další tři děti zůstaly sirotky. Jonathan Rugman přináší tuto reportáž.
Reportér: Pokud byly dnešní ranní modlitby v Gaze obrazem vyrovnaného klidu, byly také obrazem Palestinců, kteří přežili hladomor a válku. Svátek Eid je tradičně radostným obdobím, ale i to je zde, stejně jako mnoho jiného, boj.
Žena: "Ztratili jsme děti a můj syn je stále pod troskami. Pokud uvidíte dítě, které se na vás usmívá, bohužel v jeho nitru leží temnota noci."
Ve své vlastní temnotě se ztratila dvanáctiletá Baalsam. Před několika dny spěchala, aby se připravila do školy, když izraelský dron bombardoval její dům a zabil většinu její rodiny.
"Zranila jsem se méně, protože obývák nebyl zasažen tak jako ložnice. Tam dopadla ta bomba. Moje tři sestry jsou mrtvé, stejně jako máma a táta. Máma byla těhotná s dvojčaty."
Hamzovi je 6 let. Právě v kuchyni zahlédl metlu, kterou jeho máma používala na pečení dortů. A tohle je strýc toho, na koho byl tento izraelský útok zaměřen, jak poté sbírá úlomky dronu. Říká, že jeho synovec byl dopravní policista, a proto pracoval pro Hamás, který stále vládne v pásmu Gazy. Navzdory příměří z loňského října se Hamás neodzbrojil. Izraelské jednotky se rovněž nestáhly z více než poloviny území, které okupují. A hněv na posledních pohřbech se zdá být nezměněn. Od říjnového příměří bylo hlášeno přes 670 zabitých Palestinců. Všichni vůdci Hamásu jsou mrtví, ale jejich věc s nimi nezemřela.
"Ať je toho svědkem celý svět," říká tento muž. "Stále jsme ve válce."
A s blížícími se svátky hřbitovy v Gaze rozkvétají.
Žena: Můj syn padl jako mučedník před šesti měsíci. Přísahám, že Eid a ramadán mi nepřinášejí žádnou radost, a život sám o sobě mi nepřináší žádnou radost. Ať můj syn odpočívá v pokoji.
Moderátor: To byla reportáž Jonathana Rugmana.
Válka v Íránu nyní znamenala utlumený začátek Nowruzu, perského Nového roku. Den, který teoreticky označuje první den jara a nové začátky. Náš kameraman v íránském hlavním městě Teheránu hovořil s místními obyvateli, kteří nemají moc důvodů k oslavám. Je výzvou dokonce i dostat videozáznamy ven ze země, která je již několik týdnů pod internetovým blackoutem uvaleným režimem, čímž je odříznuta od zbytku světa. Tady je Harry Fawcett.
Reportér: Po třech týdnech války vypadají některé aspekty života v Teheránu téměř normálně, doprava stále proudí po hlavních tepnách, ajatolláh Chameneí stále vše dohlíží, i když slogan uznává jeho smrt. Vedle obrazů jeho syna a nástupce jsou slova: „Chameneí omládl, Boží ruka se zjevila.“ Ale nejen íránští náboženští vůdci lpí na pocitu stálosti, je Nowruz, íránský Nový rok, a lidé jsou odhodláni nakupovat, někteří nejen pro samotný nákup.
"Myslím, že radost je vlastně největší formou odporu. Zvuk smíchu režim nějak znepokojuje. Je to pro ně bolestivé."
Této ženě říkáme Tara a měníme její hlas. Její nowruzové setkání je menší než obvykle.
"Setkávání se nyní omezuje pouze na rodinu. A pro mě je to srdcervoucí, protože moji přátelé jsou rozptýleni po celém světě. A když dojde k bombardování, chcete prostě vědět, jestli jsou v bezpečí. Nemusí být nutně vedle vás, ale prostě jen vědět, jak se mají. Je to pro mě velmi děsivé."
V jižním Teheránu se na svátek připravovala také žena, které říkáme Nazanin. Dělala jarní úklid doma, šla na místní trh, příliš se bála jít do města, jen aby zjistila, že květiny jsou za válečné ceny, které si nemůže dovolit. Tolik lidí tady od začátku války nepracuje, nevydělává.
"Opravdu věříme, že tento okamžik znamená začátek nového roku. Naději, že po kruté zimě, po všem útlaku a nespravedlnosti konečně přijde dobro a požehnání. Když slyším zprávy o zabíjení vůdců režimu, cítím radost a naději. Ale pokračování války a zabíjení nevinných lidí je stejně děsivé. Některé noci mám opravdu pocit, že se zblázním. Neustále se ptám sama sebe, jak dlouho máme tuto válku snášet a takhle žít? A zároveň se děsím, že to všechno může vést k ničemu."
Oslavy vedle teroru, vánoční nákupy vedle neustálého bombardování. Lidé v Teheránu hledají útěchu ve společných tradicích, zatímco přemýšlejí o podobě své společné budoucnosti.
140
Diskuse