Patrušev oznámil vojenské konvoje pro ruskou obchodní flotilu
20. 3. 2026
Podle něj byla proti obchodní flotile Ruské federace zahájena "bezprecedentní kampaň" – "při honbě za tankery, suchými nákladními a kontejnerovými loděmi některé země prostě příliš přeháněly," takže úřady se připravují na akci.
"Zvažuje se možnost požádat o doprovod lodí pod ruskou vlajkou mobilními palebnými skupinami prostřednictvím přístavních mistrů. "Rozhoduje se také o umístění speciálního ochranného vybavení na lodě," uvedl Patrušev. Kromě toho je plánováno "eskortování" obchodních lodí loděmi námořnictva. Prezidentský asistent poznamenal, že riziko sabotáže Ruska na moři "neklesá". V této souvislosti upozornil na incident s tankerem Arctic Metagas LNG, který byl 3. března napaden ve Středozemním moři – podle Ministerstva dopravy útok provedla ukrajinská armáda, která vypustila bezpilotní čluny z pobřeží Libye.
Patrušev poznamenal, že na tomto pozadí byla posílena kontrola nad loděmi provádějícími přepravu "v zájmu Ruska", byla organizována jejich inspekce po příjezdu ze zahraničí a byla navázána provozní spolupráce mezi majiteli lodí a přístavními správami. Navíc podle něj jsou všechna offshore zařízení "provádějící hospodářskou činnost" monitorována "v reálném čase", aby se zabránilo možným útokům na lodě a jejich základny, včetně přístavů.
Patrušev dodal, že politické a diplomatické nástroje jsou stále méně účinné při boji proti tlaku na ruskou námořní dopravu, takže "v případě nových hrozeb ze strany evropských zemí" budou vyvinuta další opatření.
V únoru Patrušev pohrozil NATO válkou v Baltském moři kvůli zadržení ruských tankerů. Označil koncept "stínové" flotily za "právní fikci" a všechny pokusy zasahovat do takového obchodu jsou podle něj "z hlediska mezinárodního práva naprosto nelegální".
"Pokud nebude možné tuto situaci vyřešit mírovou cestou, pak bude blokáda prolomena a odstraněna námořnictvem," varoval Patrušev. Dále dodal, že mnoho lodí pluje pod evropskými vlajkami a Rusko "se může také zajímat o to, co přepravují a kam".
Zároveň už byli ozbrojení lidé viděni na několika lodích stínové flotily, kterou Rusko využívá k obcházení sankcí. Zejména byli nalezeni na palubě tankeru Boracay, který zadržela Francie. Zdroje AFP uvedly, že jsou zaměstnanci soukromé bezpečnostní firmy s vazbami na FSB, Moran Security Group.
