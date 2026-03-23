Saúdská Arábie a USA se snaží zabránit jemenským Húsiům ve vstupu do války na straně Íránu
23. 3. 2026
Podle amerického vládního představitele, s nímž hovořil WSJ, Rijád spoléhá na diplomacii: úřady udržují kontakty s Húsii a spoléhají na dohodu o neútočení dosaženou v roce 2022 Spojené státy a Izraelem. Snaží se jednat co nejopatrněji a vyhnout se krokům, které by mohly vyprovokovat zapojení skupiny do války, dodal zdroj.
Připojení Húsiů ke konfliktu automaticky rozšíří jeho geografii. "Tohle opravdu zvýší sázky. Vtáhne do konfliktu Suezský průplav a Egypťany a také donutí Saúdskou Arábii jít do něj ještě hlouběji," řekl Adam Baron, pracovník think-tanku New America, který se specializuje na Jemen a země Perského zálivu.
Obavy vycházejí z toho, že Húsiové ovládají strategické námořní trasy. Během války v Gaze skupina prakticky paralyzovala dopravu přes Rudé moře a Suezský průplav, což donutilo lodě volit trasy obcházející Afriku. Nyní, na pozadí íránské blokády Hormuzského průlivu, může být ohrožena další obchodní tepna – průliv Báb al-Mandab, který zajišťuje 12 % veškeré námořní dopravy ropy a 8 % zkapalněného zemního plynu, spojující Rudé moře s Adenským zálivem.
Situaci zhoršuje fakt, že alternativní trasa Saúdské Arábie pro vývoz ropy – přes přístav Janbu – také prochází poblíž území ovládaných Húsii. To činí region extrémně zranitelným v případě eskalace. "Pokud jste Írán a vaším cílem je zvýšit tlak odříznutím další klíčové lodní sítě, pak jsou Húsiové samozřejmě nejjednodušší cestou, jak toho dosáhnout," řekl Baron.
Skupina sama přiznala možnost připojit se k válce proti Spojeným státům a Izraeli. "Držíme prst na spoušti. Vstup Jemenu do konfliktu je jen otázkou času," řekl minulý týden člen politbyra Húsí Muhammad al-Bahití. Vysoký vojenský velitel Ansar Alláhu Abíd al-Tawr nevyloučil, že Jemen může uzavřít průliv Báb al-Mandab, jakmile bude učiněno rozhodnutí podpořit Írán, který již dlouho pomáhá Húsiům tím, že jim poskytuje zbraně, drony a zpravodajské informace.
