Izrael v Teheránu bombarduje civilní budovy a brutálně útočí na Palestince. ČT a ČRo tyto zločiny podporují

22. 3. 2026

čas čtení 6 minut
Pozn. JČ: Fascinuje mě hluboká, sebevražedná ideologická zabedněnost českých médií, jako je ČT a ČRo, která nekriticky podporují izraelské válečné zločiny. Česko jako relativně malá země by mělo mít zájem na podpoře dodržování mezinárodního práva, jeho podpora porušování mezinárodního práva se mu přímo vymstí. Zrušení mezinárodního práva je nesmírně nebezpečné pro menší země. Česká média se opravdu už chovají jako za normalizace.

Izraelští osadníci právě útočí na vesnici Qaryout na Západním břehu, zapalují palestinské domy a auta a pokoušejí se upálit celé rodiny zaživa. Před dvěma týdny zabili ve stejné vesnici dva Palestince.
CNN informuje, že Izrael shazuje masivní bomby přímo na obytné budovy ve východní části Teheránu. Výbuchy jsou tak silné, že srážejí k zemi celé bytové domy a způsobují vážné škody v okolních civilních čtvrtích. Jedná se o jasné válečné zločiny.



HROZNÁ noc na Západním břehu. Izraelští osadníci právě útočí na více než devět palestinských vesnic a měst, včetně Betléma, zapalují auta a domy a pokoušejí se upálit celé rodiny zaživa.

Israeli settlers set fire to buildings, vehicles across West Bank; Source: 11 Palestinians wounded Včera v noci bylo při útoku izraelských osadnických milicí na vesnici Jalud, ležící jihovýchodně od Nablusu na okupovaném Západním břehu, zapáleno několik vozidel a sídlo obecní rady Videa ukazují následky útoků izraelských osadníků na sousední vesnice Qaryut a Jalud, ležící jižně od Nablusu na okupovaném Západním břehu. V neděli brzy ráno osadníci vtrhli do těchto vesnic a zapálili auta obyvatel i budovy. Od Londýna a Madridu po Atény a Tel Aviv vyšli demonstranti do ulic, aby odsoudili americko-izraelskou válku proti Íránu, a požadovali ukončení bombardování, dodávek zbraní a vojenského zapojení Západu na Blízkém východě. Pogrom izraelských osadníků na Západním břehu pokračuje – 3:00 palestinského času. Izraelští osadníci útočí na vesnici Jaloud, zapalují palestinské domy a auta, vypalují budovu obecního úřadu a pokoušejí se upálit dvě rodiny uvnitř… Skupina izraelských vojáků natočila, jak rabují domy v Libanonu – stejně jako tomu bylo v Gaze. Izraelský útok na Libanon vyhnul z domovů více než 1 milion Libanonců za méně než tři týdny. Palestinský Červený půlměsíc informuje, že tři mladí muži byli zraněni poté, co je osadníci napadli a zbili během útoku na město Jalud jižně od Nablusu, a jsou nyní převezeni do nemocnice k ošetření. Ve svém posledním komentáři, jímž uzavíráme své působení ve funkci generálního komisaře, varuji před neúnavnými snahami o zničení UNRWA, které se odehrávají na pozadí rostoucího pohrdání mezinárodním právem. Izraelští osadníci právě teď páchají pogrom ve vesnici Jalud na Západním břehu, zapalují domy a auta a zranili tři osoby




1
Vytisknout
597

Diskuse

Obsah vydání | 20. 3. 2026