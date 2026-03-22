Izrael v Teheránu bombarduje civilní budovy a brutálně útočí na Palestince. ČT a ČRo tyto zločiny podporují
22. 3. 2026
CNN informuje, že Izrael shazuje masivní bomby přímo na obytné budovy ve východní části Teheránu. Výbuchy jsou tak silné, že srážejí k zemi celé bytové domy a způsobují vážné škody v okolních civilních čtvrtích. Jedná se o jasné válečné zločiny.
BREAKING: Israeli settlers are now attacking the village of Qaryout in the West Bank, setting Palestinian homes and cars on fire and attempting to burn families alive.— Ihab Hassan (@IhabHassane) March 21, 2026
They killed 2 Palestinians in the same village two weeks ago.
CNN reports Israel is dropping massive bombs directly on residential buildings in eastern Tehran. The blasts are so powerful they are leveling entire apartment blocks and severely damaging surrounding civilian neighborhoods. Absolute war crimes. pic.twitter.com/a8LayADZul— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) March 22, 2026
HROZNÁ noc na Západním břehu. Izraelští osadníci právě útočí na více než devět palestinských vesnic a měst, včetně Betléma, zapalují auta a domy a pokoušejí se upálit celé rodiny zaživa.
Israeli settlers set fire to buildings, vehicles across West Bank; Source: 11 Palestinians wounded
HORRIFIC night in the West Bank.— Ihab Hassan (@IhabHassane) March 21, 2026
Israeli settlers are attacking more than nine Palestinian villages and cities now, including Bethlehem, setting cars and homes on fire and attempting to burn families alive. pic.twitter.com/blZwHOJaB5
Včera v noci bylo při útoku izraelských osadnických milicí na vesnici Jalud, ležící jihovýchodně od Nablusu na okupovaném Západním břehu, zapáleno několik vozidel a sídlo obecní rady
Israeli settlers set fire to buildings, vehicles across West Bank; Source: 11 Palestinians woundedhttps://t.co/gg65og2Phr— Haaretz.com (@haaretzcom) March 22, 2026
Videa ukazují následky útoků izraelských osadníků na sousední vesnice Qaryut a Jalud, ležící jižně od Nablusu na okupovaném Západním břehu. V neděli brzy ráno osadníci vtrhli do těchto vesnic a zapálili auta obyvatel i budovy.
Several vehicles and the village council headquarters were set on fire last night in an attack carried out by Israeli settler militias on the village of Jalud, southeast of Nablus, in the occupied West Bank. pic.twitter.com/17WiLvEvCf— Quds News Network (@QudsNen) March 22, 2026
Od Londýna a Madridu po Atény a Tel Aviv vyšli demonstranti do ulic, aby odsoudili americko-izraelskou válku proti Íránu, a požadovali ukončení bombardování, dodávek zbraní a vojenského zapojení Západu na Blízkém východě.
Videos reveal the aftermath of attacks by Israeli settlers on neighbouring villages of Qaryut and Jalud, south of Nablus in the occupied West Bank.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 22, 2026
In the early hours of Sunday morning settlers raided the villages and burnt the cars of residents and buildings that included the…
Pogrom izraelských osadníků na Západním břehu pokračuje – 3:00 palestinského času. Izraelští osadníci útočí na vesnici Jaloud, zapalují palestinské domy a auta, vypalují budovu obecního úřadu a pokoušejí se upálit dvě rodiny uvnitř…
From London and Madrid to Athens and Tel Aviv, protesters have taken to the streets to denounce the US‑Israeli war against Iran, calling for an end to bombing, arms supplies, and the West’s military involvement in the Middle East. pic.twitter.com/qPMAVjV94x— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 22, 2026
Skupina izraelských vojáků natočila, jak rabují domy v Libanonu – stejně jako tomu bylo v Gaze. Izraelský útok na Libanon vyhnul z domovů více než 1 milion Libanonců za méně než tři týdny.
BREAKING: Israeli settlers’ pogrom across the West Bank continues — 3:00 AM Palestine time.— Ihab Hassan (@IhabHassane) March 22, 2026
Israeli settlers are attacking the village of Jaloud, setting Palestinian homes and cars on fire, burning down the municipality building, and attempting to burn two families alive inside… pic.twitter.com/nq2IgMXWA0
Palestinský Červený půlměsíc informuje, že tři mladí muži byli zraněni poté, co je osadníci napadli a zbili během útoku na město Jalud jižně od Nablusu, a jsou nyní převezeni do nemocnice k ošetření.
A group of Israeli soldiers filmed themselves looting homes in Lebanon – like they did in Gaza.— AJ+ (@ajplus) March 22, 2026
Israel’s assault on Lebanon has forcibly displaced over 1 million Lebanese people in less than 3 weeks. pic.twitter.com/UpltCW4bl3
Ve svém posledním komentáři, jímž uzavíráme své působení ve funkci generálního komisaře, varuji před neúnavnými snahami o zničení UNRWA, které se odehrávají na pozadí rostoucího pohrdání mezinárodním právem.
Breaking | Palestinian Red Crescent reports three young men were injured after being assaulted and beaten by settlers during an attack on the town of Jalud, south of Nablus, and are being transferred to hospital for treatment. pic.twitter.com/zn2Wo9yuHz— Quds News Network (@QudsNen) March 22, 2026
Izraelští osadníci právě teď páchají pogrom ve vesnici Jalud na Západním břehu, zapalují domy a auta a zranili tři osoby
In my final op-ed as I end my tenure as Commissioner-General, I warn about relentless efforts to destroy UNRWA, amid growing disregard for international law.— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 22, 2026
HORRIFIC: Israeli settlers are carrying out a pogrom right now in the village of Jalud in the West Bank, setting homes and cars on fire and injuring three people.— Ihab Hassan (@IhabHassane) March 22, 2026
This is the third time they have attacked the village tonight.
