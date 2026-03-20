Trump tvrdí, že zvažuje „ukončení“ války s Íránem, a říká, ať si jiné země „hlídají“ Hormuzský průliv
20. 3. 2026
Nejnovější výroky amerického prezidenta přicházejí krátce poté, co prohlásil, že „nechce uzavřít příměří“, a zopakoval svou kritiku Velké Británie a dalších spojenců
USA podle zpráv vyšlou další tři válečné lodě a tisíce vojáků
Donald Trump uvedl, že USA jsou „velmi blízko k dosažení svých cílů“ a zvažují „ukončení“ války s Íránem.
Zopakoval své tvrzení, že USA Hormuzský průliv nevyužívají, a proto ho budou muset „hlídat a střežit“ jiné národy, které ho využívají. Stalo se tak poté, co útoky USA a Izraele na Írán přiměly Teherán k útokům na plavidla v jedné z nejdůležitějších námořních tras na světě.
USA pomohou, „pokud budou požádány“, ale to „by nemělo být nutné“, uvedl v příspěvku na Truth Social s tím, že pro tyto země by to byla „snadná vojenská operace“.
"Jsme velmi blízko k dosažení našich cílů, protože zvažujeme ukončení našich velkých vojenských operací na Blízkém východě proti teroristickému režimu v Íránu.
Hormuzský průliv budou muset v případě potřeby střežit a hlídat jiné národy, které jej využívají – Spojené státy nikoli! Pokud o to budou požádány, pomůžeme těmto zemím v jejich úsilí v Hormuzu, ale jakmile bude íránská hrozba odstraněna, nemělo by to být nutné. Důležité je, že to pro ně bude snadná vojenská operace."
Izraelská armáda vydala nový „evakuační rozkaz“ pro jižní předměstí Bejrútu
V příspěvku na X před krátkou dobou vyzval arabsky mluvící mluvčí IDF Avičay Adraee obyvatele jižních předměstí Bejrútu k „okamžité evakuaci“ s tím, že izraelská armáda bude útočit na to, co popsala jako infrastrukturu patřící Hizballáhu.
Upřesnil, že útoku hrozí čtvrti Haret Hreik, Ghobeiry, Laylaki, Hadath, Burj al-Barajneh, Tahwitat al-Ghadir a Chiyah.
Izrael od obnovení ofenzívy v Libanonu, která začala 2. března, opakovaně provádí smrtící útoky na hustě osídlená jižní předměstí Bejrútu – zabil přitom přes 1 000 lidí, včetně nejméně 118 dětí, zranil přes 2 500 dalších a vyhnul z domovů přes milion lidí.
Donald Trump nadále dával najevo své zklamání z britské vlády a prohlásil, že Spojené království „mělo jednat mnohem rychleji“, pokud jde o povolení americké armádě využívat jeho základny na Blízkém východě. „Upřímně řečeno, byl jsem Spojeným královstvím trochu překvapen. Měli jednat mnohem rychleji,“ řekl novinářům při odchodu z Bílého domu.
Dříve Downing Street schválila využití svých základen USA „pro kolektivní sebeobranu regionu“, včetně „obranných operací“ zaměřených na íránská raketová stanoviště, která ohrožují lodě v Hormuzském průlivu. Británie dosud povolovala americkým silám využívat své základny pouze pro operace, jejichž cílem bylo zabránit Íránu ve střelbě raket ohrožujících britské zájmy nebo životy. Downing Street trval na tom, že Velká Británie se stále nebude přímo podílet na útocích, a zdůraznil, že „principy, na nichž je založen přístup Velké Británie k tomuto konfliktu, zůstávají stejné“.
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghči uvedl, že britský premiér Keir Starmer „ohrožuje životy Britů tím, že povoluje využití britských základen k agresi proti Íránu“. „Írán uplatní své právo na sebeobranu,“ dodal. Stalo se tak poté, co britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová uvedla, že ve čtvrtek během telefonického hovoru varovala Araghčiho, „aby se přímo nezaměřoval na britské základny, území nebo zájmy“. Íránské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že využití britských vojenských základen Spojenými státy k útokům by znamenalo „účast Spojeného království na agresi“.
Araghči také obvinil Trumpovu administrativu z toho, že je „odtržená od reality“, protože nadále trvá na tom, že vyhrává válku proti Íránu. Při srovnání rétoriky Washingtonu s rétorikou americké vlády během války ve Vietnamu řekl: „Americká vláda říká jednu věc, realita říká něco jiného.“
Donald Trump také vyloučil příměří s Íránem poté, co prohlásil, že válka byla „vojensky vyhrána“. „Neuzavíráte příměří, když doslova ničíte druhou stranu,“ řekl. Dále uvedl, že USA se v Íránu „pohybují volně“, a dodal, že z vojenského hlediska „jsou s nimi konec“.
Na otázku, zda si myslí, že Izrael bude připraven ukončit válku, až bude připraven on, Trump odpověděl: „Myslím, že ano.“ Vztahy jsou „velmi dobré“, řekl a dodal, že „víceméně chceme podobné věci. Oba chceme vítězství a to jsme dosáhli.“ To přichází uprostřed rostoucího množství důkazů, že USA a Izrael nejsou sjednoceni ve svých válečných cílech a v tom, jak postupovat při operaci proti Teheránu.
Trump také zopakoval svou kritiku NATO – jehož členy dříve označil za „zbabělce“ – a dodal, že k zajištění Hormuzského průlivu bude zapotřebí „hodně pomoci“ a že „by bylo hezké“, kdyby se země, které tento průliv využívají, jako Čína a Japonsko, „zapojily“ do znovuotevření této životně důležité vodní cesty.
Trump říká, že Británie měla v otázce využití vojenských základen „jednat mnohem rychleji“
Na otázku ohledně rozhodnutí britské vlády umožnit americké armádě využívat britské základny na Blízkém východě k útokům na cíle v rámci obranných operací Trump nadále dával najevo své zklamání:
"No, byla to velmi opožděná reakce.
Překvapení, protože vztahy jsou tak dobré, ale tohle se nikdy předtím nestalo.
Byli v podstatě naším prvním spojencem na celém světě, prvním spojencem, a nechtěli, abychom používali ostrov, ten takzvaný ostrov, na který z nějakého důvodu vzdali svá práva.
Upřímně řečeno, Velká Británie mě trochu překvapila. Měli jednat mnohem rychleji."
„Nechci uzavřít příměří,“ říká Trump
Na otázku ohledně ukončení války Trump odpověděl:
Podívejte, můžeme vést dialog, ale nechci uzavřít příměří. Neuzavíráte příměří, když doslova ničíte druhou stranu.
Trump říká, že „by bylo hezké“, kdyby Čína a Japonsko pomohly zajistit Hormuzský průliv
Na otázku ohledně znovuotevření Hormuzského průlivu, aby se umožnily zásadní dodávky ropy a plynu, Trump zopakoval svou kritiku NATO s tím, že „nemělo odvahu to udělat“, a poté dodal:
My [průliv] nepoužíváme. V určitém okamžiku se otevře sám.
Dodal, že k zajištění průlivu bude zapotřebí „hodně pomoci“ a že „by bylo hezké“, kdyby se země, které průliv využívají, jako Čína a Japonsko, „zapojily“.
Trump říká, že USA se v Íránu pohybují „volně“, a na otázku, zda Izrael ukončí válku, až to udělají USA, odpovídá: „Myslím, že ano“
Donald Trump hovořil s novináři před Bílým domem před odjezdem do své rezidence Mar-a-Lago v Palm Beach na Floridě, kde stráví víkend.
Na otázku, zda si myslí, že Izrael bude připraven ukončit válku, až bude připraven on, odpověděl: „Myslím, že ano.“
Vztah je „velmi dobrý“, řekl a dodal, že „víceméně chceme podobné věci. Oba chceme vítězství a to jsme dosáhli.“
Na otázku, zda má plán ohledně ostrova Kharg, odpověděl:
Možná mám plán, možná ne, ale jak bych to mohl říct novináři … Je to rozhodně místo, o kterém se mluví.
Na otázku, co měl na mysli, když řekl, že válka v Íránu byla vojensky vyhrána, odpověděl, že USA se v Íránu „pohybují volně“ a že z vojenského hlediska „jsou s nimi konec“.
Íránský ministr zahraničí říká, že rozhodnutí britského premiéra o základnách „ohrožuje životy Britů“
Další informace od Abbáse Araghčího, který dnes rovněž uvedl, že britský premiér Keir Starmer „ohrožuje životy Britů“ tím, že umožňuje USA využívat britské základny v jejich válce proti Íránu.
„Drtivá většina britského lidu se nechce podílet na válce, kterou si Izrael a USA zvolily proti Íránu,“ napsal íránský ministr zahraničí na X. „Pan Starmer ignoruje svůj vlastní lid a ohrožuje životy Britů tím, že povoluje využití britských základen k agresi proti Íránu. Írán uplatní své právo na sebeobranu.“
Toto následuje poté, co britská ministryně zahraničí Yvette Cooper uvedla, že ve čtvrtek během telefonického hovoru varovala Araghchiho, „aby se přímo nezaměřoval na britské základny, území nebo zájmy“.
Stalo se tak poté, co íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že využití britských vojenských základen USA k útokům by znamenalo „účast Spojeného království na agresi“.
Americká vláda je „odtržená od reality“, říká íránský ministr zahraničí
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghči dříve obvinil Trumpovu administrativu z toho, že je „odtržená od reality“, protože nadále trvá na tom, že vyhrává válku proti Íránu.
V příspěvku na X v pátek Araghchi uvedl:
Američané nezapomněli, jak i v době, kdy ve Vietnamu umíraly stovky amerických vojáků a výsledek byl již jasný, byl generál William Westmoreland přivezen letecky domů, aby všechny ujistil, že válka probíhá dobře – že USA „vyhrávají“.
Média na to také nezapomněla; ty briefingy plné fantazie z fronty se staly nechvalně známými jako „Five O’Clock Follies“. Přesuňme se do současnosti: stejný scénář, jiná scéna; [americký ministr obrany Pete] Hegseth vystupuje a poselství je stále odtržené od reality.
Americká vláda říká jedno, realita druhé. Právě když americké úřady tvrdí, že íránská protivzdušná obrana je pryč, je zasažen F-35. Zatímco prohlašují, že íránské námořnictvo je vyřazeno, USS Gerald Ford se vrací a USS Abraham Lincoln se vzdaluje. Jiné desetiletí, stejné „vyhráváme“.
Otec amerického vojáka zabitého ve válce vyvrátil Hegsethovo tvrzení, že pozůstalé rodiny ho naléhaly, aby „dokončil“ práci na Blízkém východě. „Nemohu mluvit za ostatní rodiny. Když se mnou mluvil, o tom jsme se nebavili,“ řekl NBC News.
Příděly paliva a hotovostní podpory: Energetický šok způsobený válkou v Íránu zasahuje Asii
V celé jihovýchodní Asii se vlády snaží najít způsoby, jak šetřit energií a ochránit veřejnost před prudce rostoucími náklady, protože válka na Blízkém východě způsobuje obrovské narušení globálního trhu s ropou.
V Thajsku se moderátoři zpravodajství zbavují sak po nařízení omezit používání klimatizace, zatímco vládní zaměstnanci na Filipínách pracují pouze čtyři dny v týdnu.
Asie je silně závislá na dovážené energii, z níž velká část prochází Hormuzským průlivem, a úředníci varovali, že pokud se energetická krize zhorší, mohou být zvážena další opatření.
Izraelské a americké proválečné osobnosti vytvořily kolem Trumpa „ozvěnovou komoru“, „izolovaly“ ho a tlačily na válku, říká Kent
Joe Kent, bývalý ředitel Národního protiteroristického centra USA za vlády Donalda Trumpa, obvinil izraelské vůdce a proválečné spojence v USA, že na Trumpa měsíce tlačili, aby zaútočil na Írán, a to navzdory absenci jasných důkazů o tom, že Teherán představuje bezprostřední hrozbu.
Kent, který kvůli válce na začátku tohoto týdne rezignoval, v pátek v pořadu Megyn Kelly Show řekl, že izraelské a americké osobnosti vytvořily kolem Trumpa „ozvěnovou komoru“, která z diskuse vyloučila skeptické hlasy a nakonec ho přesvědčila, aby šel do války.
"Viděl jsem, jak se kolem prezidenta Trumpa vytváří bublina. Prezident byl izolován, a tak slyšel jen tu ozvěnovou komoru."
Kent tento týden dramaticky odstoupil z funkce Trumpova šéfa protiteroristického útvaru s tím, že „s čistým svědomím“ nemůže podpořit americko-izraelskou válku proti Íránu, protože Teherán nepředstavuje pro Spojené státy „žádnou bezprostřední hrozbu“. Uvedl, že USA byly do války vtlačeny „Izraelem a jeho mocnou americkou lobby“, a tvrdil, že vysoce postavení izraelští představitelé a členové médií vedli „dezinformační kampaň“, aby Trumpa oklamali.
V pátečním projevu Kent porovnal přípravy na tuto operaci s důkladnějšími přípravami, které předcházely Trumpovu rozhodnutí zaútočit na íránská jaderná zařízení loni v červnu, k čemuž podle něj došlo až po intenzivních diskusích uvnitř administrativy.
Kent tvrdil, že tentokrát Benjamin Netanjahu a jeho poradci s pomocí Trumpových proválečných spojenců, jako je republikánský senátor Lindsey Graham, úspěšně přiměli amerického prezidenta k akci dříve, než mohla jeho administrativa řádně zvážit všechny možné důsledky.
"Ať už použili jakýkoli argument, výsledkem bylo, že prezident Trump byl přesvědčen, že pokud podnikne kroky hned, bude to celé rychlé a snadné."
Zdroj v angličtině ZDE
