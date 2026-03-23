Strategické selhání v Íránu
23. 3. 2026
Po více než dvou týdnech neustálého bombardování nové americké zpravodajské informace naznačují, že íránský režim nyní konsoliduje moc, takže je nepravděpodobné, že by se zhroutil, a vede ho kádr ještě extrémnější než dříve. Přesto Washington nasazuje tisíce dalších vojáků na Blízký východ a Trump se pomalu přibližuje k možnému pozemnímu tažení uvnitř Íránu. Je čas čelit realitě: taktické úspěchy nemohou zakrýt to, co se rychle stalo dalším strategickým selháním na Blízkém východě.
Nebylo pochyb o tom, zda Spojené státy a Izrael mohou způsobit íránskému režimu a jeho armádě vážné škody. Stačilo jim jen 100 hodin na to shodit více bomb než v prvních šesti měsících tažení vedeného USA proti ISIS a méně než 24 hodin a to zavraždit ajatolláha Alího Chameneího. Válka jistě dosáhla samostatných taktických úspěchů zaměřených na oslabení Teheránu. Přesto ústřední otázkou vždy bylo, jaký strategický cíl má taková síla dosáhnout.
Zde je strategie administrativy oddělena od jejích zdánlivých cílů. Mezi mnoha protichůdnými důvody, které Washington uvádí k ospravedlnění útoku, byly dva nejvýraznější: zrušení íránského jaderného programu a změna režimu v Teheránu. Washington těchto cílů nedosáhl a není schopen to dokázat.
Trumpova administrativa nejprve tvrdila, že íránský jaderný program představuje bezprostřední hrozbu vyžadující vojenskou akci. Trump trval na tom, že Teherán je jen dva týdny od bomby, jen několik měsíců poté, co tvrdil, že program "zcela a naprosto" zničil během operace Midnight Hammer.
Neexistují žádné věrohodné důkazy, že by Írán byl blízko vývoji jaderné zbraně. Rafael Grossi, šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), to potvrdil až po začátku války. Ve skutečnosti se zdá být pravdou opak. Podle ománského ministra zahraničí a hlavního vyjednavače mezi Spojenými státy a Íránem, Badra bin Hamada ab-Busajdího, Írán nabídl Washingtonu významné ústupky, z nichž některé přesahovaly záruky stanovené ve Společném komplexním akčním plánu (JCPOA) z roku 2015, který Trump v roce 2018 zrušil.
Nyní existuje značné množství důkazů, že hlavní Trumpovi vyjednavači ohledně íránského jaderného sporu – Jared Kushner a Steve Witkoff – zásadně nepochopili alespoň některé technické otázky, které jsou jádrem sporu, což podkopalo jejich schopnost vést informovaná jednání. Pokud předpokládáme, že administrativa jednala v dobré víře, postrádala dovednosti k efektivnímu jednání.
Samotná letecká síla nezničí íránský jaderný program – je příliš rozptýlený a hluboko pod zemí. Kritické je, že Írán stále vlastní téměř 1 000 liber vysoce obohaceného uranu (HEU) obohaceného na 60 % čistoty, což je téměř 90 % potřebných pro zbraň. Americké zpravodajské informace naznačují, že Írán je schopen dosáhnout na část HEU ukrytého pod zařízeními bombardovanými loni v červnu. Trump nyní údajně zvažuje vyslání amerických speciálních jednotek, aby zabavily íránské zásoby HEU, ale to s sebou nese obrovská rizika: je prakticky nemožné zjistit, kde se veškerá HEU nachází, a i kdyby to Washington věděl, úspěšné vytažení z hlubokého podzemí pod palbou by vyžadovalo masivní pozemní síly.
Po skončení války si Írán ponechá technologickou odbornost a pravděpodobně i materiály potřebné k udržení svého jaderného programu. Válka učinila budoucí jednání mnohem obtížnějšími, ne-li nemožnými. Teherán nyní může považovat jaderné zbraně za nezbytné – výsledek, který Trump paradoxně motivoval.
Druhým důvodem byla změna režimu – narativ, který Trump přijal při oznamování války a vyzýval íránský lid k povstání. Přesto i po zabití ajatolláha Alího Chámeneího americké zpravodajské služby naznačují, že režimu nehrozí kolaps a rozsáhlá válka by to pravděpodobně nezměnila.
Soudržnost elit zůstává neporušená, bezpečnostní aparát – zejména Islámské revoluční gardy (IRGC) – zůstává loajální režimu a íránská opozice je rozdělená.
Chameneího nástupce, syn Modžtába Chámeneí, právě byl svědkem čistky mnoha členů své rodiny ze strany Spojených států a Izraele. Je zastáncem tvrdé linie hluboce spojeným s IRGC, která stále více přebírá kontrolu nad rozhodováním v Teheránu. I kdyby byl Modžtába zabit, IRGC stále představuje nejsilnějšího politického, ekonomického a vojenského aktéra uvnitř Íránu a války se Spojenými státy a Izraelem posílily v jeho řadách novou, ještě více jestřábí generaci.
Pro ně je tento boj existenciální. Trump nejenže nedokázal režim odstranit, ale pravděpodobně ho učinil ještě extrémnějším.
Trumpova administrativa selhala v dosažení dvou hlavních cílů této války. Íránský jaderný program není zničen a režim zůstává nedotčen. Místo toho prezident nasměroval Spojené státy na cestu k další věčné válce na Blízkém východě. Teherán je připraven na dlouhou vyčerpávací válku a hodlá zvyšovat politické, ekonomické a lidské náklady, dokud se nestanou pro Spojené státy neudržitelnými. Zejména Trumpova administrativa výrazně podcenila schopnost Íránu tak rychle narušit globální energetický trh a tato narušení pravděpodobně ovlivní trh i po skončení války. Další Trumpova eskalace problém jen zhorší a ještě více zaplete Spojené státy do konfliktu. Washington se žene vpřed bez strategie a riskuje náklady, které si nemůže dovolit.
Nepříjemnou pravdou je, že nikdo, včetně Trumpovy administrativy, neví, kam tato válka povede. Washington se ukázal jako neschopný nebo neochotný poučit se ze svých minulých chyb na Blízkém východě. Trump by měl ztráty omezit a odejít, dokud může.
