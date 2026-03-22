Krize na Blízkém východě: Írán varuje před „nezvratnými škodami“ v regionu v případě útoku na elektrárny po Trumpově výhrůžce
22. 3. 2026
Americký prezident dal Íránu 48 hodin na to, aby znovu otevřel Hormuzský průliv, jinak mu hrozí zničení energetické infrastruktury
V příspěvku na X varoval předseda íránského parlamentu Mohammad Baqer Qalibaf, že kritická infrastruktura a energetická zařízení na Blízkém východě by mohly být „nezvratně zničeny“, pokud dojde k útoku na íránské elektrárny. Napsal:
Ihned poté, co se elektrárny a infrastruktura v naší zemi stanou terčem útoku, budou kritická infrastruktura, energetická infrastruktura a ropná zařízení v celém regionu považovány za legitimní cíle a budou nezvratně zničeny, přičemž cena ropy zůstane po dlouhou dobu vysoká.
Tyto komentáře přicházejí poté, co Donald Trump dal Íránu 48 hodin na to, aby znovu otevřel Hormuzský průliv pro lodní dopravu, jinak bude čelit zničení své energetické infrastruktury.
V sobotu večer americký prezident napsal na Truth Social, že USA „zasáhnou a zničí“ íránské elektrárny – „počínaje tou největší“ – pokud Teherán do 48 hodin, tedy do pondělí 23:44 GMT podle času jeho příspěvku, průliv plně neotevře.
Izrael od obnovení ofenzívy v Libanonu, která začala 2. března, opakovaně prováděl smrtící útoky na hustě osídlená jižní předměstí Bejrútu – zabil přes 1 000 lidí, včetně nejméně 118 dětí, zranil přes 2 500 dalších a vyhnul z domovů přes milion lidí.
IDF dostala pokyn urychlit demolici libanonských domů v blízkosti hranic, uvedl ministr obrany
Izraelský ministr obrany Israel Katz uvedl, že armáda dostala pokyn urychlit demolici libanonských domů v předních vesnicích v blízkosti hranic, „v souladu s modelem použitým v Rafahu a Beit Hanounu v Gaze“, které byly během probíhající izraelské války v Gaze z větší části srovnány se zemí.
Katz uvedl, že armáda dostala pokyn „urychlit demolici libanonských domů v pohraničních vesnicích, aby se zmařily hrozby pro izraelské komunity“.
Také tvrdil, že IDF dostala rozkaz zničit mosty přes řeku Litani – ležící 30 km od izraelské hranice s Libanonem – aby zabránila libanonské militantní skupině Hizballáhu „pohybovat se na jih“ se zbraněmi. Na začátku tohoto týdne izraelské letecké údery zničily dva mosty přes řeku spojující jižní Libanon se zbytkem země.
Obnovený izraelský útok na Libanon začal 2. března poté, co Hizballáh odpálil rakety na severní Izrael v reakci na zabití bývalého nejvyššího íránského vůdce Alího Chameneího při společných americko-izraelských leteckých útocích.
IDF nařídila civilistům v jižním Libanonu, aby se „okamžitě přesunuli do oblastí severně od řeky Litani“, což byl rozsáhlý rozkaz, který údajně postihl stovky tisíc lidí.
Izrael od té doby vyslal pozemní jednotky do jižního Libanonu, což podle obav mnohých může vést k okupaci jižní části země. Mezinárodní komise právníků ve svém prohlášení k obnovené izraelské válce proti Libanonu uvedla:
To je v souladu s již zdokumentovaným postupem IDF v pásmu Gazy, který spočívá v násilném přesunu civilního obyvatelstva.
Při havárii vrtulníku v katarských teritoriálních vodách zahynulo sedm lidí, oznámily dnes Katar a Turecko.
Katarské a turecké ministerstvo obrany uvedly, že vrtulník havaroval v důsledku technické poruchy, k níž podle katarského ministerstva došlo během „rutinního letu“.
Čtyři z obětí byli příslušníci katarských ozbrojených sil, jeden patřil ke společným silám Kataru a Turecka a dva byli technici, uvedla turecká a katarská ministerstva obrany.
Podle skupiny NetBlocks, která monitoruje internet, trvá výpadek internetu v Íránu již 23. den. Uvedla:
Po 528 hodinách vstupuje Írán do 23. dne izolace od světa, zatímco režimem nařízený výpadek internetu pokračuje již čtvrtý týden.
Toto opatření ještě více prohlubuje válečné utrpení milionů civilistů, kteří nemají přístup k nezávislým zdrojům informací a varování.
Ti, kteří nemají přístup ke Starlinku nebo k alternativním způsobům komunikace – které jsou často drahé – jsou odříznuti nejen od vnějšího světa, ale výpadek také výrazně omezuje schopnost Íránců komunikovat mezi sebou, což například značně ztěžuje mobilizaci.
Rusko se stalo klíčovým beneficientem americko-izraelské války proti Íránu, když Trumpova administrativa vydala 30denní výjimku pro země, aby mohly nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty uvízlé na moři, a tím zmírnit prudký nárůst cen ropy způsobený eskalujícím konfliktem.
Rusko je pod sankcemi USA a Evropy od té doby, co v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Analytici varovali, že uvolnění sankcí poskytne Moskvě významný finanční zisk, který bude moci využít k pokračování války.
Na otázku, zda ruský prezident Vladimir Putin těží z uvolnění sankcí, což mnoho evropských zemí odsoudilo, Zelenskyj řekl BBC:
Putin bude chtít dlouhou válku. Pro Putina je dlouhá válka v Íránu plus. Kromě cen energií to znamená vyčerpání amerických rezerv a vyčerpání výrobců protivzdušné obrany – takže dochází k vyčerpání zdrojů.
Pro Putina je tedy výhodné, aby zdroje nesměřovaly na Ukrajinu, proti níž nasadil svou armádu a s níž bojuje. Potřebuje nás oslabit a to je dlouhý proces. Blízký východ je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout.
Zelenskyj má „velmi špatný pocit“ ohledně dopadu války v Íránu na boj Ukrajiny proti Rusku
V rozhovoru pro BBC, který byl natočen během jeho návštěvy Londýna tento týden, hovořil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o dopadu toho, že se pozornost Donalda Trumpa přesouvá od ruské války proti Ukrajině k americko-izraelské válce s Íránem. Řekl:
Mám velmi špatný pocit z dopadu této války na situaci na Ukrajině a Amerika se bohužel více soustředí na Blízký východ než na Ukrajinu.
Proto vidíte, že naše diplomatická setkání, trojstranná setkání, jsou neustále odkládána. Je tu jeden důvod: válka v Íránu.
Zelenskyj uvedl, že ačkoli byla trojstranná setkání odložena, představitelé Kyjeva a Washingtonu stále jednají každý den a že Washington a Moskva spolu také komunikují denně. Pokračoval:
Americká strana kvůli této válce v Íránu uvedla, že je připravena hostit obě strany v Americe. Potvrdili jsme naši účast, ale Rusové jsou proti setkání ve Spojených státech amerických.
Proto se prozatím snažíme soustředit na to, aby Amerika navrhla datum a místo. Ukrajina podpoří jakékoli datum a jakékoli místo, ale rozhodně ne v Rusku.
IDF včera uvedla, že íránský režim představuje „globální hrozbu“, a tvrdila, že rakety této země „mohou dosáhnout Londýna, Paříže nebo Berlína“, aniž by nabídla jakékoli důkazy na podporu svého tvrzení.
Prohlášení bylo vydáno poté, co byl ve čtvrtek v noci a v pátek ráno hlášen pokus o íránský útok na společnou britsko-americkou základnu na ostrově Diego Garcia – v souostroví Chagos.
Teherán vystřelil na Chagosovy ostrovy dvě balistické střely středního doletu, ale ani jedna z nich svůj cíl nezasáhla, informovala íránská agentura Mehr. Jednu ze střel sestřelila americká válečná loď, zatímco druhá selhala během letu, uvádí Wall Street Journal s odvoláním na několik úředníků.
Existují pochybnosti, zda Írán vůbec disponuje střelami schopnými dosáhnout Diego Garcia, které leží asi 4 000 km od Íránu.
V rozhovoru pro dnešní ranní vysílání pořadu BBC „Sunday with Laura Kuenssberg“ britský ministr pro bydlení Steve Reed odmítl sdělit, jak blízko se íránské rakety dlouhého doletu dostaly k ostrovu Diego Garcia.
Naznačil, že varování Izraele, že Írán vyvinul rakety dlouhého doletu schopné zasáhnout Evropu, je přehnané. Reed řekl:
Neexistuje žádné konkrétní hodnocení, že by Íránci mířili na Spojené království nebo že by toho byli vůbec schopni, i kdyby chtěli. Máme nejlepší armádu na světě. Jsme plně schopni tuto zemi ochránit.
Reed uvedl, že prohlášení IDF bylo „podmíněné“, a dodal, že „neexistuje žádné hodnocení, které by podložilo to, co se říká“.
Bahrajnské obranné síly v aktualizaci na sociálních médiích uvádějí, že od začátku války zachytily a zničily 246 dronů a 145 raket z Íránu.
Bahrajn, blízký americký spojenec, hostí pátou flotilu amerického námořnictva spolu s regionálním velitelstvím amerického námořnictva, což z něj činí strategicky významný cíl.
Došl útoku dronů namířeném v neděli na vojenskou základnu poblíž mezinárodního letiště v Bagdádu.
Zpravodajská agentura AFP nyní informuje, že v noci došlo k nejméně šesti útokům namířeným na americké diplomatické a logistické centrum na letišti.
„Na americké centrum bylo do úsvitu provedeno osm samostatných útoků pomocí raket a dronů,“ sdělil agentuře AFP vysoký bezpečnostní úředník, zatímco druhý úředník uvedl, že došlo k šesti útokům, aniž by upřesnil, kdo za nimi stojí. Tyto zprávy se nám zatím nepodařilo nezávisle ověřit.
Íránský úředník varuje, že Hormuzský průliv je otevřený všem lodím kromě těch spojených s nepřítelem
Íránský úředník uvedl, že při správných bezpečnostních opatřeních je Hormuzský průliv otevřen všem plavidlům s výjimkou lodí „nepřátelských“ zemí, informovala íránská agentura Mehr.
Íránský zástupce v Mezinárodní námořní organizaci OSN Ali Mousavi byl citován, že „agresí“ USA a Izraele je „příčinou“ toho, že tento klíčový ropný průliv zůstává fakticky uzavřen.
Írán povolil některým spřáteleným zemím, včetně Číny, Indie a Pákistánu, zajistit bezpečný průjezd jejich lodí průlivem, ale pro ostatní jej fakticky uzavřel útoky na lodě a údajným kladením min do vodní cesty, což vyvolalo vážnou krizi na globálních energetických trzích. Írán zařadil mezi své nepřátele USA, Izrael a jejich „spojence“.
USA údajně zvažují plány na obsazení nebo blokádu strategicky klíčového íránského ostrova Kharg, aby vyvinuly tlak na Teherán a donutily ho znovu otevřít tuto životně důležitou vodní cestu, což by znamenalo obrovské eskalování americko-izraelské války proti Íránu.
Trumpovo varování vyvolalo reakci íránské armády, která prohlásila, že v případě útoku na její vlastní zařízení zaútočí na veškerou americkou „energetickou, informačně-technologickou a odsolovací infrastrukturu“.
V sobotu bylo zraněno více než 100 lidí, když íránské rakety zasáhly města Arad a Dimona v jižním Izraeli. Podle agentury Agence France-Presse úředníci uvedli, že 84 zraněných bylo převezeno do nemocnic v Aradu, z toho 10 v vážném stavu, zatímco v Dimoně bylo zraněno 30 lidí. Izraelské letectvo vyšetřuje, proč se mu nepodařilo útokům zabránit.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že neobdržela žádné informace o poškození jaderného výzkumného centra v Negevu, které se nachází poblíž Dimonu.
V neděli bylo z Jeruzaléma slyšet několik výbuchů poté, co izraelská armáda varovala před přilétajícími íránskými raketami. V krátkém prohlášení také oznámila, že provádí údery v Teheránu.
Íránské útoky na země Perského zálivu pokračovaly v neděli ráno, přičemž saúdskoarabské ministerstvo obrany uvedlo, že zaznamenalo tři rakety vystřelené směrem na Rijád. Jedna z raket byla zachycena, zatímco dvě dopadly v neobydlené oblasti, uvedlo ministerstvo.
Podle íránské oficiální tiskové agentury IRNA se v neděli uskutečnil také útok dronů na vojenskou základnu poblíž mezinárodního letiště v Bagdádu.
Diskuse