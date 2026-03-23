Rusko zahájilo novou rozsáhlou ofenzívu v Doněcké oblasti
23. 3. 2026
Rusové soustředili hlavní úsilí na průlom tzv. pásu pevností v Doněcké oblasti.
Podle analytiků Ruské federace zesílila pozemní útoky směrem na Lyman a snaží se postoupit na Slavjansk ze severovýchodu. V budoucnu to pravděpodobně vytvoří podmínky pro nové útoky na město z východu a jihovýchodu. Dne 21. března ukrajinská armáda oznámila, že 19. března provedly jednotky 1. gardové tankové armády a 20. kombinované armády Ruské federace velký útok na tuto oblast přibližně na úrovni praporu. Podle ukrajinské strany se útoku zúčastnilo více než 500 vojáků, desítky obrněných vozidel, více než 100 motocyklů, bugin a čtyřkolek.
Takový útok byl znatelně větší než většina ruských mechanizovaných útoků v posledních měsících. Ukrajinská armáda také tvrdí, že ruská armáda mění taktiku: místo pohybu ve velkých kolonách je vybavení nyní rozptýleno do několika směrů současně. Předpokládá se, že tímto způsobem se ruské jednotky snaží přetížit ukrajinskou obranu, která je založena zejména na použití dronů.
Současně podle ukrajinské armády Rusko zesiluje přípravy na ofenzívu ve směrech Kramatorsk a Kosťantynivka, aby vyvinulo tlak na jižní část "pásu pevností". Zaznamenávají přesun personálu a vybavení, zvýšení počtu úderů FPV dronů, dělostřelectva a taktického letectva, stejně jako pokusy o ovládnutí dominantních výšin na okraji Kosťantynivky.
V roce 2026 ruské síly pravděpodobně nebudou schopny zcela obsadit ukrajinský "pás pevností", ačkoli mohou dosáhnout některých taktických úspěchů za cenu těžkých ztrát.
Analytici poukazují na to, že postup ruské armády komplikují ukrajinské pozice na dominantních výšinách východně od Slavjansku, útoky na ruské raketomety a rozsáhlá kampaň na zničení týlové infrastruktury Ruské federace. Navíc ukrajinská armáda uvádí, že Rusko zkrátilo dobu základního výcviku útočných jednotek z měsíce na týden, pravděpodobně ve snaze rychle doplnit ztráty na frontě.
