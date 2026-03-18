Írán vyhrožuje energetickým zařízením v Perském zálivu po izraelském útoku na jeho největší plynové pole
18. 3. 2026
Revoluční gardy prohlásily, že po zásahu pole South Pars zaútočí na infrastrukturu v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Kataru
Írán pohrozil útokem na energetickou infrastrukturu v celém Perském zálivu jako odvetu za izraelské údery na jeho největší plynové pole, což jsou první cílené útoky na jeho produkci fosilních paliv od začátku války.
Íránská Revoluční garda pohrozila odvetnými údery na několik energetických zařízení v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Kataru „v nejbližších hodinách“ poté, co státní média informovala, že rakety zasáhly jeho plynová zařízení na obřím poli South Pars, které má největší zásoby plynu na světě.
Útoky na íránské plynové pole South Pars, které sdílí s Katarem, byly podle izraelských médií široce komentovány jako akce provedené Izraelem se souhlasem USA.
Útok na srdce íránské plynové infrastruktury představuje zásadní eskalaci vojenských operací USA a Izraele. Obě země dosud íránský ropný a plynový sektor z velké části šetřily a pomáhaly tak udržet pod kontrolou globální růst cen ropy.
Cena ropy ve středu odpoledne vystoupala k 110 dolarům za barel, protože rostoucí hrozba pro ropnou a plynovou infrastrukturu v Perském zálivu podnítila obavy z dalších narušení globálních dodávek uprostřed pokračující blokády Hormuzského průlivu.
Íránská státní média označila za cíle režimu saúdskoarabskou rafinérii Samref a petrochemický komplex Jubail, plynové pole al-Hosn ve Spojených arabských emirátech, katarský petrochemický komplex a holdingovou společnost Mesaieed a rafinérii Ras Laffan.
„Tato centra se stala přímými a legitimními cíli a budou v následujících hodinách napadena. Proto jsou všichni občané, obyvatelé a zaměstnanci vyzváni, aby tyto oblasti okamžitě opustili a bezodkladně se přesunuli do bezpečné vzdálenosti,“ uvádí varování.
Eskandar Pasalar, guvernér Asaluyehu v jižním Íránu, odsoudil eskalaci napětí z USA a Izraele jako „politickou sebevraždu“. Íránským státním médiím řekl, že „kyvadlo války se vychýlilo“ směrem k „plnohodnotné ekonomické válce“.
Mluvčí katarské vlády Majid al-Ansari varoval, že útoky na energetickou infrastrukturu „představují hrozbu pro globální energetickou bezpečnost, stejně jako pro obyvatele regionu a jeho životní prostředí“.
Mezinárodní referenční cena ropy vzrostla až o 5 % na maximum 108,60 USD za barel, zatímco evropská referenční cena plynu vyskočila o více než 7,5 % na přes 55,50 EUR za megawatthodinu.
Třetí týden války začal íránskými útoky na pole zemního plynu Shah ve Spojených arabských emirátech, jedno z největších na světě. Íránské drony a rakety zasáhly také ropné pole Majnoon v Iráku a největší přístav a skladovací zařízení ropy ve Spojených arabských emirátech, Fujairah.
Denní vývoz ropy z regionu klesl nejméně o 60 % oproti předválečné úrovni kvůli dopadu útoků dronů a raket a účinnému íránskému zablokování vývozu přes Hormuzský průliv. To donutilo sousední země v Perském zálivu omezit těžbu ropy a plynu, protože ropovody a skladovací zařízení dosáhly své kapacity.
Íránská infrastruktura pro uhlovodíky však zůstala z velké části ušetřena. Útok USA na ostrov Kharg, kde se nachází íránské centrum zpracování ropy a srdce jeho ekonomiky, se o víkendu zaměřil na vojenské cíle, zatímco zařízení pro vývoz ropy zůstala nedotčena.
Írán v týdnech od začátku války pokračoval v nepřetržité přepravě ropy tankery přes Hormuzský průliv a zároveň vyhrožoval zapálením plavidel přepravujících ropu ze sousedních států Perského zálivu.
Na začátku minulého týdne překročila světová cena ropy poprvé od května 2022 hranici 116 dolarů za barel, když obchodníci začali počítat náklady války na dodávky ropy a plynu.
