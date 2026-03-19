Nikoliv malé populistické strany ve vládě, to Babiš nese hlavní díl odpovědnosti za snahu oslabovat demokracii a prozápadní směřování Česka
Babiš reprodukuje konspirační teorie na základě "dobrých" rad kremelské kolaborantky
19. 3. 2026
Bohumil Kartous
2 minuty
Babiš se radí ve věcech svobody slova s otevřenou kremelskou kolaborantkou. Pokud mu tato osoba objasnila, jak funguje "deep state", pak je zřejmé, že alternativou tomuto stavu bude orbánovská struktura prolezlá podobnými kremelskými spojkami, jako je "poradkyně pro svobodu slova" Vachatová. Aneb Orbánův playbook v české praxi.
Andrej Babiš má ve svém poradním sboru Natálii Vachatovou. Je to člověk, který prokazatelně podporuje zájmy putinovského Ruska, ať už jde o rozhovory pro Sputnik, odmítání kritiky Ruska (Oscarem oceněný film Pan Nikdo v. Putin) nebo působení v organizaci pojmenované Spolek pro ochranu svobody projevu, která tento matoucí název používá ve snaze odvrátit ochranu demokratického politického diskursu (členy spolku jsou demagogové šířící MAGA bludy a směsici dalších dezinformací, klimatem počínaje a Ukrajinou konče). Řadu faktů o tom, jak se Vachatová v minulosti otevřeně hlásila ke Kremlu nebo o tom, že bratr Vachatové podniká v Rusku, shrnuje ve svých příspěvcích na sociální síti publicista Roman Máca. Další skutečnosti o sympatiích Vachatové k putinovskému Rusku byly publikovány na Seznam Zprávách.
Vachatová je podle zjištění
redakce Seznam Zpráv také autorkou dokumentu, který předložil další kremelský kolaborant, poslanec Rajchl, jako legislativní návrh k přijetí české verze zákonu o působení zahraničních agentů. Tento zákon, ačkoliv se odvolává k verzi přijaté v USA v roce 1938, je inspirován opět ruským vzorem, jehož cílem je potlačovat aktivity nevládních organizací na základě obvinění z napomáhání cizím zájmům. Podle expertky na mezinárodní právo Veroniky Bílkové
je verze dodaná Vachatovou ještě více diskriminující než samotná předloha platná v Rusku, jelikož vágní ustanovení návrhu potenciálně postihuje za spolupráci se zahraničím jakoukoliv nezsikou organizaci, například akademické instituce nebo sportovní kluby. Proti této autoritářské legislativní aktivitě
se postavila řada organizací a politická opozice.
Vachatovou a její vazby na Rusko chce na popud opozičního poslance Bartoška zkoumat sněmovní komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (BIS). Vyslechnout chce v této věci ředitele BIS.
Reakce Babiše na výše uvedené skutečnosti potvrzují, že jeho ochota aktivně se podílet na destrukci demokratického právního prostředí (na mezinárodní izolaci, omezování obrany, demontáži strategické komunikace atp.) s otevřenými kolaboranty putinovksého Ruska není nahodilost, ale pravidlo. Česko tak nezadržitelně, společně s aktivitami dalších idiotů z české vlády, směřuje do podobné pozice jako Maďarsko a Slovensko. A je to právě Babiš, kdo za tuto situaci nese největší podíl odpovědnosti.
