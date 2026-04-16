Bratr Babišovy poradkyně "pro svobodu slova" se přímo podílí na rekrutaci zadlužených chudáků na frontu, kde je čeká pouze smrt
16. 4. 2026
Bohumil Kartous
4 minuty
Nedávno jsem byl v blízkosti fronty u měst Kramatorsk a Slavjansk. Ukrajinští vojáci mi spontánně vyprávěli, kdo je v Rusku posílán na frontu a za jakým účelem. Vyprávěli mi o chudácích, které Putinova vláda posílá na smrt na základě nátlaku. Mezi takový nátlak patří i vymáhání dluhů, na němž se v Rusku podílí Fjodor Vachata, bratr poradkyně Babiše.
Rusko jedná s vlastními vojáky naprosto zrůdně, posílá ve vlnách jednotky, které ukrajinská obrana likviduje drony a doufá, že některá z vln se dostane o pár desítek metrů dál. Jsou ochotni tímto způsobem obětovat neuvěřitelné množství lidí. Tomu také odpovídá, koho a za jakých podmínek nechávají Rusové zemřít. Ukrajinci naráží na případy, kdy na frontě je nějaké osmnáctileté děcko, které mělo nastoupit výkon trestu a místo toho dostalo neodolatelnou nabídku "zkrátit si trest". Narážejí na těžce nemocné, na cizince z chudých asijských a afrických zemí, kteří podepsali nějaký kontrakt v azbuce, nevěda, že jdou přímo do mlýnku na maso. A narážejí samozřejmě i na chudáky, kteří se do této situace dostali na základě svého zadlužení.
Viděl jsem desítky videí těchto ubožáků, které vyhledal a zasáhl ukrajinský dron. Naprosto nedostatečná výstroj a výzbroj, pohybovali se i na místech, kde neexistovala žádná možnost se před drony skrýt. Rezignovaní, bez možnosti jakékoliv ochrany nebo pomoci. Někteří páchají sebevraždu. Jiní jsou odmítáni svými spolubojovníky, pokud se chtějí dostat do blindáže.
Bratr Babišovy poradkyně se tak přímo podílí na tomto masovém zabíjení Rusů jejich vlastním zločinným systémem.
K tomu Vojtěch Boháč z Voxpot v analýze businessu Vachatové bratra pohledem z ruské reality:
“Celý příběh bratra Babišovi poradkyně Natálie Vachatové mi přijde extrémně zajímavý z jednoho důvodu.
Dva týdny zpátky jsme seděli u piva s kamarádem, který v Ukrajině velí jednotce robotických platforem. Povídal mi, že zajali pár Rusů. Tři z nich byli nějaká nejnižší vrstva z ruského venkova, kteří prostě potřebovali peníze, ale zaujal ho jejich velitel.
Ten byl vysokoškolák, v hlavě to prý měl docela v pořádku a na frontu se dostal proto, že se zadlužil. Když za nim přišli vymahači a on neměl peníze, tak ho dotlačili ke vstupu do armády. Když narukujete, dostanete docela dost peněz, které dluh splatí.
Trochu jsme se na to zaměřili a zjistili, že tyhle vymahačské agentury dostávají na frontu docela dost lidí. A jednu z největších vymahačských agentur vlastní právě český občan Fjodor Vachata.
Když jsem pak studoval trochu víc, co jeho agentura reálně dělá, dostal jsem se ke krásnému paradoxu. Zatímco v Česku se řeší, jestli je Natálie Vachatová vydíratelná přes svého bratra, vymahačskou firmu M.B.A. Finance, kterou v Rusku vede, řeší i v Dumě kvůli tomu, že má používat zakázané praktiky jako tlak na okolí dlužníka a jeho rodinu, aby zaplatil.
V praxi to podle existujících stížností má být třeba získání jejich seznamu kontaktů z telefonu a jejich následné obesílání s tím, že mají připomenout svému blízkému, že dluží. A taky různé výhružky.
Nevíme, jestli ruský stát tlačí na Vachatovou skrze jejího bratra, ale asi se dá říct, že kdyby Rusko vedl její bratr, tak to rozhodně dělá.
Bavili jsme se o tom s Kristinou Vejnbender a došli jsme k tomu, že by stálo za to se na celou problematiku M.B.A. Finance a Fjodora Vachaty podívat hlouběji.”
Článek Voxpot na téma vymahačského businessu bratra Babišovy poradkyně v Rusku zde
