Šéf IEA varoval před vyčerpáním leteckého paliva v Evropě během měsíce a půl
17. 4. 2026
"Evropa má zásoby leteckého paliva asi na šest týdnů," řekl Fatih Birol, výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury (IEA), agentuře Associated Press.
Pokud nebude možné odblokovat dodávky ropy z Perského zálivu, letecké společnosti v Evropě možná budou muset "brzy" začít rušit lety, varoval Birol. Zástupci průmyslu také varují před nebezpečím. "Pokud nebude přeprava přes Hormuzský průliv během příštích tří týdnů významně a stabilně obnovena, EU bude čelit systémovému nedostatku leteckého paliva," uvedla ACI Europe, která zastupuje letiště EU, v dopise evropskému komisaři pro dopravu Apostolosu Tsitsikostasovi. O tom informovaly 10. dubna Financial Times, které dokument přezkoumaly.
Podle ACI Europe se zásoby leteckého paliva chýlí ke konci. "Brzy se dozvíme, že některé lety z města A do města B mohou být zrušeny kvůli nedostatku leteckého paliva," potvrdil Birol.
Podle něj nebudou žádné bohaté ani chudé země, které nepocítí důsledky současné krize. "Byla kapela jménem Dire Straits," řekl Birol. (Tento výraz, používaný jako název britské rockové kapely vedené Markem Knopflerem, znamená v angličtině "zoufalá situace" a slovo "straits" se také používá v názvu Hormuzského průlivu.) "Nyní jsme v 'zoufalé situaci' a bude to mít vážné důsledky pro globální ekonomiku," pokračoval Birol.
Čím déle to trvá, tím horší budou tyto důsledky pro hospodářský růst a inflaci, dodal:
"Ceny benzínu budou vyšší, ceny plynu budou vyšší, ceny elektřiny budou vysoké."
Cena leteckého paliva v severozápadní Evropě na začátku dubna dosáhla rekordních 1 904 dolarů za tunu. To je více než v roce 2022, kdy energie prudce zdražila kvůli ruské invazi na Ukrajinu (tehdy cena přesáhla 1 500 dolarů), a více než dvakrát více než před začátkem války v Íránu: za poslední dva roky byla cena v Evropě přibližně 700–800 dolarů za tunu.
Ve čtvrtek nízkonákladový letecký dopravce easyJet oznámil nárůst ztrát v důsledku růstu cen paliv. Jeho generální ředitel Kenton Jarvis však zdůraznil, že easyJet má dost a vyzval zákazníky, aby rezervaci neodkládali kvůli obavám o její dostupnost:
"Dostupnost paliva je dostatečná až do poloviny května a nemáme obavy, protože letiště a dodavatelé fungují dobře a poskytují letištům letecké palivo. Dobrou zprávou je, že všechna letiště fungují jako obvykle. V našem odvětví vždy posuzujeme bezpečnost tři až čtyři týdny dopředu a situace odpovídá tomu, jaká byla před krizí."
