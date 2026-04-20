V Tomsku byl zbořen památník obětem politického útlaku
20. 4. 2026
"Všechno oplotili... "Celé náměstí je zcela zbouráno," poznamenali očití svědci. Podle nich je oplocené náměstí střeženo policií, která nedovoluje pořizování fotografií.
Tomský starosta ve svém telegramovém kanálu vysvětlil, že náměstí bylo oploceno kvůli hrozbě zřícení garáže umístěné na svahu rokle poblíž zastávky Novo-Sobornaja. Všechny rozebrané památníky byly podle ujištění městské správy převedeny do bezpečí a v blízké budoucnosti bude vypracována projektová dokumentace k posílení svahu. Později však byl tento příspěvek smazán.
Aktivista Anton Isakov na svém kanálu Telegram označil verzi s garáží za nepravděpodobnou: od Paměťového náměstí ke garáži je více než 50 metrů a bylo možné nezbořit památníky obětem politického útlaku. Bývalá vedoucí Navalného sídla v Tomsku, Ksenija Fadějevová, naznačila, že úřad starosty smazal svůj příspěvek, protože "zřejmě považovali příběh o padající garáži za příliš absurdní".
Paměťové náměstí v Tomsku bylo otevřeno a vysvěceno 25. října 1992 a základní kámen se objevil ještě dříve, 14. června 1989. Místo bylo vytvořeno z iniciativy městské správy a Společnosti Memorial na náklady města a darů od obyvatel. V roce 2021 bylo náměstí upraveno instalací lavic a luceren.
Památky na náměstí byly opakovaně napadány vandaly. Například 11. listopadu 2022, na Den nezávislosti Polska, neznámé osoby strhaly pamětní desku z kamene vztyčeného na památku utlačovaných Poláků. Vasilij Chanevič, člen Tomské polonie a zaměstnanec Pamětního muzea věznic NKVD, označil incident za šok a napsal policii prohlášení. "Dříve byly pokusy [poškodit] hlavní památník – Kámen smutku – ale nebyly žádné na pamětní tabule Kalmykům, Polákům, Lotyšům, Estoncům," řekl tehdy.
