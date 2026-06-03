Ještě k vraždě Henryho Nowaka
3. 6. 2026 / Fabiano Golgo
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Další důležitá reakce antropologa Fabiana Golga na další rasistický článek od čtenáře:
Pane Š,
Člověk málokdy dostane text, který se tváří jako analýza, ale už v první větě si sám podřízne krk tupým nožem.
Píšete, že „nelze pochybovat", že kdyby Vickrum Singh Digwa nebyl muslim, vražda by se pravděpodobně nestala. Jenže Vickrum Singh Digwa nebyl muslim. Byl sikh.
To není obrovská nepřesnost. To není překlep. To není čárka nad samohláskou. To je jako napsat učený traktát o nebezpečí katolicismu na příkladu rabína. Celá Vaše konstrukce o islámu, muslimech, reconquistě, Španělsku, Ferdinandovi, Isabele a civilizačním boji stojí na faktu, který není pravdivý. Váš argument se tedy nezhroutil po dlouhém filozofickém souboji. On se ani nedoplazil ke startovní čáře.
Člověk málokdy dostane text, který se tváří jako analýza, ale už v první větě si sám podřízne krk tupým nožem.
Píšete, že „nelze pochybovat", že kdyby Vickrum Singh Digwa nebyl muslim, vražda by se pravděpodobně nestala. Jenže Vickrum Singh Digwa nebyl muslim. Byl sikh.
To není obrovská nepřesnost. To není překlep. To není čárka nad samohláskou. To je jako napsat učený traktát o nebezpečí katolicismu na příkladu rabína. Celá Vaše konstrukce o islámu, muslimech, reconquistě, Španělsku, Ferdinandovi, Isabele a civilizačním boji stojí na faktu, který není pravdivý. Váš argument se tedy nezhroutil po dlouhém filozofickém souboji. On se ani nedoplazil ke startovní čáře.
A tady je nejkrásnější část: Vy svůj dopis zakončujete poznámkou, že jste vědec, uznávaný vědeckou komunitou. To je opravdu elegantní. Vědec, který si v kauze se sikhem splete sikhismus s islámem a pak z toho vyvodí návrh na kolektivní zacházení s muslimy podle modelu vyhnání po reconquistě, je přesně ten typ vědecké autority, před níž by se měla třást každá laboratoř. Ne obdivem, spíš požární poplachovou úzkostí.
Pachatel byl odsouzen za vraždu. Policie má co vysvětlovat. Henry Nowak byl obětí odporného činu. To všechno je pravda. Ale Vy jste k tomu nepřidal analýzu. Přidal jste fantazii o náboženské válce, omylem jste do ní obsadil špatné náboženství a pak jste se majestátně vydal k vyhánění muslimů z Evropy. To už není argumentace. To je ideologická opereta s historickými kulisami z papundeklu.
Píšete, že pachatel byl „imigrant", i když se formálně narodil ve Velké Británii, protože prý nežil v komunitě Britů a nesdílel britské hodnoty. Tím jste si krásně vynalezl gumovou definici imigranta: když se člověk narodí v Británii, vyrostl v Británii, žil v Británii, ale nelíbí se Vám jeho jméno, náboženství nebo komunita, stane se zpětně migrantem. To je pohodlné. Takto lze migrační status udělit komukoli, koho právě potřebujete vyhnat z vlastní představy národa.
Vaše historická vsuvka o Němcích v českých zemích je neméně půvabná. Přesunout středověkou kolonizaci, národní konflikty 19. a 20. století, vraždu v Southamptonu, sikha, údajné muslimy, španělskou reconquistu a britskou policii do jednoho hrnce vyžaduje odvahu. Ne intelektuální. Kulinářskou. Výsledkem není argument, ale guláš předsudků, který někdo zapomněl sundat ze sporáku někdy kolem roku 1890.
A teď k Vaší nejnebezpečnější větě. Píšete, že nejlepší by bylo udělat s muslimy to, co s nimi udělali Španělé po reconquistě. Jinými slovy: na základě vraždy spáchané sikhem navrhujete kolektivní řešení proti muslimům. To je opravdu krásně čistý příklad toho, jak funguje fanatismus. Nepotřebuje správného pachatele. Nepotřebuje správné náboženství. Nepotřebuje ani souvislost. Potřebuje jen záminku.
A ještě máte tu drzost tvrdit, že antiislamismus není rasismus, protože islám je volba. To je starý trik. Vezme se náboženská skupina, promění se v kriminální kolektiv, přirovná se k nacistům, komunistům a mafii, a pak se řekne: „To přece není nenávist, to je politická kritika." Ne, pane. Kritika islámu jako náboženství je legitimní. Kritika islamismu jako politické ideologie je nutná. Kritika konkrétních zločinů spáchaných konkrétními lidmi je samozřejmá. Ale návrh zacházet s miliony muslimů jako s civilizační infekcí určenou k odstranění není kritika. To je kolektivní nenávist převlečená za historickou úvahu.
A jestli chcete měřit náboženství podle zločinů spáchaných jeho vyznavači nebo ve jménu jeho symbolů, pak buďme alespoň důslední. Co uděláme s křesťanstvím? Budeme podle Vaší metody soudit všechny křesťany podle křižáckých masakrů, inkvizice, pogromů, kolonizace Ameriky, požehnání otrokářství, antisemitismu pěstovaného po staletí z kazatelen, kněží zneužívajících děti a biskupů, kteří je kryli, nebo podle pravoslavných popů dnes kropících svěcenou vodou ruské rakety? Prohlásíme katolíky, protestanty a pravoslavné za civilizační infekci?
Vy jste si z mrtvého osmnáctiletého studenta udělal odrazový můstek k historické fantazii o vyhánění muslimů. A aby byl ten skok ještě absurdnější, vybral jste si případ, v němž pachatel muslim vůbec nebyl.
To není vědecký názor. To je předsudek s diplomem na zdi. Žádný seriózní vědec vás nemůže brát vážně, protože vaše úvahy svědčí o velmi hlubokém nedostatku schopnosti logicky uvažovat a racionálně pracovat s daty. Jsem si naprosto jistý, že jediné vědecké kruhy, které vás berou vážně, jsou provinciální a mimo hranice České republiky se o nich nikdo nezajímá. Všechny vaše e-maily mi ukazují, jak jste neznalý a povrchní, což znamená, že jakékoli sebechválení, které se snažíte prodat jako propagandu, abyste zakryl své primitivní myšlenkové schopnosti, je ztrátou času, protože jediným vědcem v tomto e-mailu jsem já.
Vy jste si z mrtvého osmnáctiletého studenta udělal odrazový můstek k historické fantazii o vyhánění muslimů. A aby byl ten skok ještě absurdnější, vybral jste si případ, v němž pachatel muslim vůbec nebyl.
To není vědecký názor. To je předsudek s diplomem na zdi. Žádný seriózní vědec vás nemůže brát vážně, protože vaše úvahy svědčí o velmi hlubokém nedostatku schopnosti logicky uvažovat a racionálně pracovat s daty. Jsem si naprosto jistý, že jediné vědecké kruhy, které vás berou vážně, jsou provinciální a mimo hranice České republiky se o nich nikdo nezajímá. Všechny vaše e-maily mi ukazují, jak jste neznalý a povrchní, což znamená, že jakékoli sebechválení, které se snažíte prodat jako propagandu, abyste zakryl své primitivní myšlenkové schopnosti, je ztrátou času, protože jediným vědcem v tomto e-mailu jsem já.
Vy jste jen Čecháček. Což je ta nejhorší rasa... Česká obdoba amerických „rednecků" a „hicksů"
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