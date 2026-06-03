Británie: Oběť vraždy řekla policii devětkrát 'Nemůžu dýchat', zatímco jí nasadili pouta
3. 6. 2026
Osmnáctiletý student ze Southamptonu byl spoután poté, co vrah Vickrum Digwa, 23 let, na místě jeho pobodání lhal policii a tvrdil, že se stal obětí rasistického útoku, píše Charlotte Coles.
Záběry zveřejněné policií se svolením Nowakovy rodiny ukazují, jak prosí "Jsem pobodán" a jeden policista odpovídá "Myslím že ne, kámo".
Nowak utrpěl bodné rány na nohou a smrtelné zranění srdce jednadvaceticentimetrovou čepelí, o níž Digwa uvedl, že ji nosil jako součást své sikhské víry. Byl odsouzen na doživotí s minimálně jednadvacetiletým trestem.
Nezávislý úřad pro policejní chování (IOPC) uvedl, že vyšetřování jednání policejního sboru stále probíhá.
Ministryně vnitra Shabana Mahmood dříve ve Dolní sněmovně odhalila, že policista, který s případem nesouvisí, byl omylem veřejně identifikován a byl, nucen se přestěhovat, aby ochránil sebe a svou rodinu, protože začal dostávat četné výhrůžky smrtí.
Úřad generálního prokurátora také zvažuje trest odnětí svobody, který byl Digwovi udělen poté, co obdržel "více žádostí" o přezkoumání v rámci systému nepřiměřeně mírného trestu (ULS).
Nowakova rodina z Chafford Hundred v Essexu označila zacházení s ním ze strany policie za "nelidské a ponižující" a sbor se omluvil.
Jeho otec Mark řekl: "Henry policistům devětkrát řekl, že nemůže dýchat. Řekl jim, že byl čtyřikrát bodnut. Henryho táhli přes štěrk, ruce měl za zády a byla mu nasazena pouta."
Řekl, že kontrast mezi tím, jak bylo zacházeno s jeho synem a Digwou, byl "nesnesitelný".
"Henry neměl zemřít na ulicích Southamptonu v policejní vazbě," dodal.
Na záběru je slyšet, jak policista přijíždí na místo, jak se ptá: "Jak se jmenuješ, kámo?"
Nowak, který leží na zádech na zemi, slabě odpoví: "Henry."
Jak video pokračuje, Digwa vstupuje do záběru. Tvrdí, že mu Nowak sundal turban a chytil ho za vlasy.
Policista se Digwy zeptá, jestli je zraněný, na což Digwa odpoví: "Ano, ano, mám tu oteklé oko, tady trochu modřinu."
Policisté se pak otočí k Nowakovi, který je slyšet, jak opakuje "Byl jsem pobodán" a pak "Nemůžu dýchat", zatímco je nucen posadit se, aby mu zacvakli pouta.
Jak záznam pokračuje, je slyšet, jak se policista ptá, kde byl Henry pobodán. Pak dodá: "Nemyslím si, že se to stalo, kámo." Byla tma.
Během spoutání Nowak ještě třikrát řekne "Nemůžu dýchat".
Policista je slyšet, jak říká: "Říká, že byl pobodán, tak ho raději zkontrolujme." Zdá se, že na chvíli zvedne Nowakovu košili kolem pásu, než ho nechá ležet na boku.
Pak je slyšet policistku, jak se ptá: "Kde si myslíte, že byl pobodán? Do obličeje?"
Mužský hlas odpoví: "Nebyl pobodán."
Nowak, který působí apaticky, je pak informován, že je zatčen za rasistický útok.
Zástupce náčelníka policie v Hampshire Robert France uvedl, že během tří minut od interakce s Nowakem začali policisté provádět resuscitaci.
Soudce při útočníků s vrahem však uvedl, že Nowak byl pobodán tak silně, že i kdyby okamžitě zasáhli lékaři a zdravotníci, nebylo by možné ho zachránit.
"Je to naprostá tragédie a je mi líto, že Henryho tu noc nemohli zachránit, a je mi líto, že Henry byl spoután a zatčen, když ztrácel vědomí," řekl France.
Ve svém projevu v Dolní sněmovně ministryně vnitra Mahmood uvedla, že pobodání je "zlým činem" a chtěla "vzdát hold silným slovům rodiny Nowaků".
Řekla, že záznam z policjení tělové kamery byl "znepokojující a tragický zážitek".
"IOPC bude vybavena a povzbuzována k tomu, aby jednala za účelem nalezení pravdy a zajistila, pokud bude třeba, že to bude mít následky," řekla.
Ale řekla, že v reakci některých lidí na "tento hrozný zločin" byl "nebezpečný podtón".
Lídr ultrapravicové strany Reform UK Nigel Farage na sociálních sítích řekl, že lidé by měli reagovat na zacházení s Nowakem "čistým chladným vztekem". Bez důkazů obvinil policii z rasismu proti bělochům.
Konzervativní lídryně Kemi Badenoch obvinila Faragea z prohlubování konfliktů ve společnosti.
Sir Keir Starmer řekl, že jako otec sedmnáctiletého dítěte se při sledování záznamu "cítil špatně".
Řekl, že policii budou položeny "důkladné otázky, na které bude třeba odpovědět".
Je "naprosto správné", aby to vyšetřoval policejní dozor, dodal.
Lídr Liberálních demokratů Ed Davey řekl, že šlo o "zlou vraždu, kterou policie ještě zhoršila".
Komisařka policie a trestné činnosti Hampshire a Isle of Wight Donna Jones označila Nowakovu smrt za "národní tragédii".
Konzervativní politička uvedla, že se setkává s jeho rodinou a napsala premiérovi, ve kterém vyzývá k "naléhavému přezkoumání nošení předmětů s čepelí pro náboženské a ceremoniální účely".
Jones také uvedla, že požádala královský inspektorát policie a hasičských a záchranných služeb, aby prozkoumal policejní reakci na incident.
Uvedla, že by to mělo zahrnovat "kulturu a výkon kontrolní místnosti" i školení poskytované policistům v první linii při zásahu při případech trestných činů s nožem.
Mluvčí generálního prokurátora uvedl: "Obdrželi jsme několik žádostí, aby byl trest Vickruma Digwy zvážen v rámci nepřiměřeně mírného trestního systému."
"Zákonodárci mají 28 dní od vynesení rozsudku na důkladné zvážení případu a rozhodnutí."
Podle současné legislativy mají praktikující Sikhové právo na nošení malé, zahnuté čepele, známé jako kirpan, blízko těla z náboženských důvodů.
Zatímco Digwa měl pod oblečením tradiční kirpan, zbraň, kterou použil na Nowaka, byla mnohem větší a nosil ji v pochvě přes oblečení.
Když požádal svou matku Kiran Kaur, aby ji odnesla z místa vraždy, popsal ji jako "shastar", což je pandžábské slovo pro zbraň.
Kaur má být odsouzena za pomoc pachateli později v červnu.
Sikhská komunita zabití důrazně odsoudila a BBC uvedla, že obavy z Digwova chování ji v minulosti přiměly zakázat mu vstup do jednoho ze svých chrámů v Southamptonu. Dodali, že se to stalo dávno předtím, než zabil Nowaka.
Sikhská federace uvedla, že čepel použitá Digwou nebyla kirpanem, zatímco Sikh Press Association dodala, že jsou v procesu plány, aby každý iniciovaný sikh ve Spojeném království byl přímo adresován ohledně pravidel a odpovědnosti týkající se kirpanu.
Digwova rodina v prohlášení uvedla, že je jí "hluboce líto bolesti a utrpení, které musela rodina Nowakových snášet".
Pokračuje: "Dali bychom cokoli, abychom mohli vrátit čas, aby se cesty Henryho a Vickruma té noci nikdy neprotnuly. Nemůžeme změnit, co se stalo, jen doufáme, že už nebude způsobena další bolest v jeho jménu."
Rodina dodala, že se "omlouvá sikhské komunitě za činy našeho syna, které nespravedlivě poškodily pověst komunity" a požádala, aby "tragédie nebyla použita k rozdmýchání rozdělení nebo nepřátelství".
Policisté přivolaní na místo činu jsou stále považováni za svědky IOPC.
Ředitel IOPC Derrick Campbell uvedl: "Uznáváme, že tento případ vyvolal otázky ohledně jednání přítomných policistů a jsme si vědomi, že po ukončení trestního řízení bylo policií zveřejněno několik minut záznamů z tělesných kamer."
"V rámci našeho probíhajícího vyšetřování přezkoumáváme velké množství policejních záznamů, které musíme zohlednit v kontextu dalších důkazů, které jsme získali, včetně přezkoumání materiálů předložených během procesu s vraždou, abychom zjistili všechny okolnosti."
Digwa se dříve objevil u Magistrátního soudu v Southamptonu spolu se svým dvaapadesátiletým otcem Moga Singhem a sedmadvacetiletým bratrem Gurpreetem Digwou, kteří jsou propuštěni na kauci. Každý z nich je obviněn ze šesti případů držení útočné zbraně na soukromém místě.
Zdroj v angličtině: ZDE
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