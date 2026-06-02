Auta do měst nepatří
2. 6. 2026
Před rokem a půl omylem, přehlédnutím zabil na křižovatce na Eden řidič náklaďáku cyklistku, Aňu. Přejel ji v bloku pro cyklistky. Měla ten den jít vybírat šaty na státnice.
Dost se mě to tenkrát dotklo - jak můžeme žít ve městě, kde se takovéhle věci dějí - a pak to bez větší pozornosti zapadne.
Od té doby se s různými lidmi (s různou frekvenci, jak to tak různé zvládáme) potkáváme a hledáme jak na to.
Za tu dobu umřelo v Praze několik dalších lidí a další byli těžce ranění.
Srovnání:
Glasgow prochází zásadní proměnou v oblasti aktivní mobility a aktivně buduje síť bezpečných, oddělených cyklostezek o délce 270 km. Ambiciózním cílem města je zajistit, aby žádná domácnost nebyla vzdálena více než 800 m od oddělené cyklistické infrastruktury.
Tahle úmrtí nejsou excesy - ale špička ledovce, symptom každodenní zkušenosti pohybu po městě většiny nás, co nejezdíme ve velkých strojích. Zkušenosti lidí, co kvůli pár minutám, kdy je potřeba převést děti přes ulici mezi školou a kroužkem, přeskládávají celé pracovní dny. Normalizace stresu a napětí v úplně běžných situacích, na křižovatkách, přechodech, chodnících, co mizí nebo slouží jak parkoviště, při krátkých zelených. Stůj!!! Tam nesmíš!!! Stůj!!! Tam jsou auta! Slyšela jsem - jako už tolikrát - řvát vyděšenou mámu na svoje dítě dole pod oknem, když jsem tenhle status psala.
Potřebujeme mnohem víc mluvit o zbytečných smrtích, zraněních - ale i o téhle každodenní zkušenostech, které máme v Praze všichni. Vytvářet z našich individuálních zkušenosti a (aspoň u mě stále rostoucích) frustraci společný tlak na změnu.
- Zachyťme naše zkušenosti
https://mapa.iniciativanula.cz/
Na webu jsou různé detaily a podrobnosti a jakékoliv zapojení, šíření, třeba pár letáčky na místech, kam chodíte, je moc vítáno - je to přece naše město.
Diskuse