Google žádá o povolení k vypuštění 32 milionů komárů v Kalifornii a na Floridě
2. 6. 2026
Firma Google žádá americkou vládu o povolení vypustit armádu sterilizovaných samců komárů, aby se snížil počet hmyzu šířícího nemoci
Google chce „zastavit škodlivý hmyz pomocí užitečného hmyzu“. Technologická společnost požádala americkou vládu o povolení vypustit až 32 milionů sterilizovaných komárů v Kalifornii a na Floridě.
V rámci svého úspěšného programu „Debug“ využívá Google své technologické znalosti k vytvoření armády sterilizovaných samců komárů, aby snížil počet hmyzu šířícího nemoci. Komáři – nejsmrtelnější zvířata na světě – každoročně zabijí více lidí než jakékoli jiné stvoření na světě šířením smrtelných nemocí, jako je dengue, virus západonilské horečky, zika, chikungunya a malárie.
Oznámení z federálního rejstříku ukazuje, že americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) posuzuje žádost Googlu o vypuštění až 16 milionů komárů ročně na Floridě a v Kalifornii v průběhu dvou let. EPA rozhodne, zda schválí žádost společnosti Google o povolení k experimentálnímu použití, po skončení lhůty pro veřejné připomínky, která končí 5. června.
Samci komárů nekoušou ani nepřenášejí nemoci. Jedním z hlavních přístupů, které Google testuje, je chov samců komárů s přirozeně se vyskytující bakterií zvanou Wolbachia, která jim brání v rozmnožování s divokými samicemi komárů. Když se infikovaný samec pokusí spářit s divokou samičkou, její vajíčka se nevylíhnou; Google to vysvětluje v blogovém příspěvku: „populace se s každou generací zmenšuje.“
Ačkoli se může zdát neobvyklé, že se velká technologická společnost pouští do laboratoří a chová komáry infikované bakteriemi, mateřská společnost Googlu – Alphabet – není ve vědě žádným nováčkem. Verily Health, společnost zabývající se zdravím a umělou inteligencí, která začala jako „moonshot“ projekt v Google X, je již roky klíčovým hnacím motorem programu Debug. Verily, dceřiná společnost Alphabetu až do počátku tohoto roku, využívá technologie a datovou vědu k boji proti nemocem a dalším globálním zdravotním problémům. V prosinci 2024 Google program Debug plně odkoupil.
Příspěvek na blogu z roku 2016 věnovaný projektu Debug uvádí, že program začal zkoumat technologická řešení pro boj proti smrtícím komárům již před zhruba deseti lety.
Google tvrdí, že jiné způsoby boje proti komárům nefungují: postřik pesticidy může být toxický a s postupem času méně účinný a je obtížné najít a vyčistit všechny vodní zdroje, které se staly líhní pro komáry.
Přístup Googlu není ojedinělý. Společnost čerpá z vědecké metody zvané technika sterilních hmyzích jedinců, kterou odborníci již desítky let používají na řadu problematických druhů hmyzu. Eric Caragata, odborný asistent na Floridské univerzitě specializující se na interakce mezi komáry a mikroorganismy, pro deník USA Today uvedl, že k sterilizaci se bakterie Wolbachia používají již asi 15 let.
Prozatím Google soustředí své počáteční úsilí na jeden druh komára známý jako Aedes aegypti, který je zodpovědný za šíření většiny případů dengue, ziky, žluté zimnice a chikungunye. Inženýři a vědci společnosti Google podle ní využívají datovou analytiku a senzory k budování „automatizovaných chovných systémů“ pro tyto křehké tvory. Součástí výzvy je využití počítačového vidění založeného na umělé inteligenci k přesnému oddělení samců od samic a vypuštění samců „na správném místě a v správném počtu“.
Projekt Debug zaznamenal určitý pokrok v Singapuru, prvním mezinárodním výzkumném a vývojovém centru programu. Společnost uvedla v blogovém příspěvku z 11. května s odvoláním na národní agenturu pro životní prostředí, že vypuštěním milionů samců komárů s bakteriemi Wolbachia v Singapuru země „dosáhla 80–90% potlačení“ populace komárů Aedes aegypti a více než 70% snížení výskytu dengue po 6 až 12 měsících od vypuštění. Google v květnu oznámil, že singapurskou pobočku rozšíří.
„Když jsme poprvé spustili projekt Debug v Singapuru, naším cílem bylo pomocí technologie pokročit v chovu a vypouštění komárů a přinést Debug do více komunit v Asii, kde se vyskytuje 70 % celosvětové zátěže způsobené horečkou dengue,“ řekl Linus Upson, vedoucí projektu Debug. „Náš úspěch v Singapuru nám dává sebevědomí k dalšímu rozšiřování.“
