Měl by Trump ukončit válku s Íránem bez dohody?
1. 6. 2026
Někteří zastánci umírněného přístupu tvrdí, že upuštění od komplexní dohody a od reakce jestřábů, kterou tato dohoda vyvolá, může být nejjistější cestou k ukončení konfliktu.
Minulý týden se objevily skutečné náznaky, že Spojené státy a Írán by se mohly přiblížit k dohodě o formalizaci příměří, které v křehké podobě trvá od 7. dubna. Poté však USA zahájily novou sérii útoků na Írán a týden skončil prohlášením Bílého domu, že nedojde k žádnému konečnému rozhodnutí ohledně dohody, píše na webu Responsible Statecraft Blaise Malley.
Jednání v červnu loňského roku a poté v únoru zkrachovala, když Izrael a USA zahájily útoky proti Íránu, což byl podle kritiků krok zaměřený na narušení probíhajících diplomatických snah. V dubnu, několik hodin poté, co americká delegace opustila jednání v Islámábádu, Trump oznámil protiblokádu v Hormuzském průlivu. Poté, když se minulý týden zdálo, že diplomatické řešení je na dosah, začaly proválečné hlasy v médiích a think-tankcích bít na poplach, a Trump reagoval zahájením nových útoků.
Tento známý cyklus – kdy pokrok v jednáních vyvolává pobouření ze strany jestřábů a následnou další eskalaci – vedl některé protiválečné hlasy k úvahám, zda snaha o komplexní dohodu nehrozí zhoršením situace. Pokud každý moment diplomatického pokroku vyvolává paniku zastánců tvrdé linie, a ti, kdo se staví proti diplomacii, nikdy nebudou s žádnou dohodou spokojeni, pak vynucování ukončení války prostřednictvím širokých jednání může dát architektům války páku, kterou chtějí.
Vzhledem k tomu, že se dohoda opět zdá být na dosah, je závěr pro některé zastánce umírněnosti takový, že Trump by měl buď uzavřít neúplnou dohodu, nebo prostě odejít.
„Nechci slyšet Trumpa říkat: ‚Buď dohoda, nebo se vrátíme k válce.‘ Protože takové formulování nahrává íránským jestřábům,“ řekl vedoucí redaktor časopisu American Conservative Andrew Day pro Responsible Statecraft.
„Proizraelští íránští jestřábi jsou během diplomacie velmi rozrušení. Takže kdykoli se zdá, že Trump dělá pokrok, propadají panice. Kritizují ho a zvyšují tlak. Tlačí na nepřiměřené požadavky,“ dodal Day s tím, že tento cyklus v poslední době vedl k tomu, že USA vkládají do jednání ‚jedovaté pilulky‘.
V důsledku toho Day pro RS uvádí, že „pokračování v diplomacii zvyšuje pravděpodobnost války“, a proto by USA měly vojenský konflikt jednoduše ukončit bez širší dohody, která by zahrnovala řešení jaderné otázky, nebo, jak Trump nedávno navrhl, rozšíření Abrahámových dohod.
Day a další skeptici ohledně pokračování diplomacie nevylučují užší dohodu, která by mohla formalizovat příměří, znovu otevřít Hormuzský průliv a poskytnout Íráncům určité zmírnění sankcí. Tvrdí však, že tlak na další kolo rozhovorů zaměřených na řešení širších otázek nad rámec současné války by mohl odvádět pozornost od bezprostřednějšího problému.
„Snažit se nyní dosáhnout dohody, která zahrnuje cokoli ohledně jaderných zbraní, je obrovskou překážkou pro to, aby válka prostě skončila,“ řekl pro RS Ben Friedman, ředitel pro politiku v organizaci Defense Priorities. „Nepotřebujeme vůbec žádnou dohodu. Myslím, že to je podceňovaná možnost.“
Jiní vidí současnou situaci, kdy jsou obě strany ekonomicky poškozeny a možná si uvědomují jak limity, tak důsledky války, jako příležitost, která umožňuje uzavření širší dohody. Tvrdí, že pokud se této příležitosti vzdáme bez komplexní dohody, pouze tím odložíme budoucí vojenské střety.
Tato skupina zdůrazňuje, že menší, čistší odchod nemusí být nutně stabilní. Je pravda, že v letech před Společným komplexním akčním plánem (JCPOA) i po něm se Washingtonu a Teheránu podařilo zmírnit napětí, aniž by vyřešily svůj základní antagonismus a aniž by došlo k válce. Ale tato éra je podle Trity Parsiho, výkonného viceprezidenta Quincy Institute for Responsible Statecraft, u konce. Jak řekl pro RS, „malá dohoda“ by pouze odsunula hlavní problémy na později a zároveň by málo přispěla k zabránění nové vlně eskalace.
Parsi souhlasí s tím, že jakékoli úsilí o snížení pravděpodobnosti obnovení války narazí na intenzivní odpor ze strany íránských jestřábů v Trumpově okolí a v Izraeli, kteří nebudou považovat žádnou dohodu s Teheránem za uspokojivou. Tvrdí však, že „Trump bude více nakloněn k rozchodu s nimi, pokud bude na stole velká dohoda, která skutečně odpovídá jeho osobnosti a jeho touze dělat velké historické věci.“
Dosažení jakékoli komplexní dohody rozhodně nebude snadné. Zejména zastánci i skeptici dalšího jednání s Íránem poukazují na to, že jakékoli úsilí o ukončení války by mohlo být zkomplikováno Izraelem, který by mohl hrát roli kazisvěta, a vyžadovalo by to, aby byl Trump ochoten se smysluplně rozejít s izraelskými válečnými cíli.
Kromě toho zůstávají rozdíly v jaderné otázce značné a domácí politika na obou stranách komplikuje dosažení kompromisu. Vali Nasr, profesor mezinárodních vztahů na Johns Hopkins University, říká, že dohoda mezi USA a Íránem je teoreticky „naprosto možná“, ale zatím nepozoruje, že by Trump v této situaci projevil skutečný zájem o vyjednávání.
Výkon Íránu v konfliktu, včetně schopnosti režimu uzavřít průliv a způsobit globální ekonomické potíže, znamená, že Írán nyní možná věří, že má více důvodů vytrvat a vyjednat si lepší podmínky v jakýchkoli budoucích jednáních. Historie nepříjemných diplomatických zkušeností s Trumpem, sahající od jeho jednostranného odstoupení od původní jaderné dohody až po překvapivé útoky v únoru, by také mohla způsobit, že Írán bude k jakékoli dohodě přistupovat s opatrností.
Události posledních několika týdnů ukázaly, že vybudování nezbytné důvěry i pro menší dohodu není jednoduché. Parsi však tvrdí, že dosažení širší dohody nemusí být tak obtížné, jak se zdá.
Jakákoli dohoda, která ukončí válku a znovu otevře průliv, již vyžaduje značnou míru důvěry mezi dvěma stranami, které proti sobě právě bojovaly. Pokud se tuto důvěru podaří zajistit, stane se základem pro něco trvalejšího, než je pouhá pauza. „Už teď mluvíme o dohodě, která je přinejmenším poměrně rozsáhlá,“ říká. „Další důvěra, která je potřebná k dosažení významnější dohody, není ve skutečnosti tak zásadní.“
