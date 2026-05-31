Odhalení pomníku lhostejnosti. Bezdomovectví zabíjí

31. 5. 2026

Akce proběhne v Praze kousek od Hlavního nádraží 16. 6. 2026 v čase 17:00–19:00. Samotné odhalení Pomníku lhostejnosti proběhne v 18:00. Přesný program bude zveřejněn v blízké době.
Místo bude upřesněno pomocí mapky, kterou vložíme na naše sociální sítě.
14°26'1.452"E, 50°4'53.329"N

V Česku žije podle Zprávy o vyloučení z bydlení asi 12 000 lidí bez střechy nad hlavou – žijí v parcích, na nádražích, pod mosty. Za anonymními čísly se ale skrývají konkrétní lidé, kteří mají vlastní příběh, jméno, bolesti i naděje. Mnozí z těchto lidí umírají předčasně, zbytečně, kvůli podchlazení, nedostatečné zdravotní péči, často jako přímý důsledek toho, že dlouhodobé bydlení nikdy neměli, nebo o něj přišli.

 

Lidé se zkušeností s bezdomovectvím umírají v průměru o 16 let mladší než zbytek populace, v Praze je rozdíl dokonce téměř 20 let. Tito lidé jsou častěji vystaveni násilí, zhoršenému psychickému zdraví, sociálnímu vyloučení. Dopady ztráty bydlení na zdraví a život člověka jsou tak velké, že mohou přetrvávat i poté, co osoba získá stabilní bydlení.

Systém lidi bez domova dlouhodobě přehlíží a chybí data i funkční řešení. Rozhodli jsme se proto, že vytvoříme Analýzu úmrtí lidí se zkušeností s bezdomovectvím, která přinese zásadní čísla k tomuto tématu. Analýza ukázala, že lidé se zkušeností s bezdomovectvím umírají v průměru o 16 let mladší než celková populace. Abychom upozornili na potřebnost změny, oslovili jsme umělce Jakuba Janovského a požádali jsme ho, aby vytvořil Pomník lhostejnosti, který bude trvalou připomínkou této problematiky ve veřejném prostoru.

Potřebujeme, aby stát a města přijaly změny, které povedou k systémovému ukončení bezdomovectví. 

Analýzu i Pomník jsme mohli realizovat díky dárcům a dárkyním na platformě Donio, kteří naši sbírku podpořili. Mnohokrát děkujeme!

