Odhalení pomníku lhostejnosti. Bezdomovectví zabíjí

31. 5. 2026
Lidé
se zkušeností s bezdomovectvím umírají v průměru o 16 let mladší než
zbytek populace, v Praze je rozdíl dokonce téměř 20 let. Tito lidé jsou
častěji vystaveni násilí, zhoršenému psychickému zdraví, sociálnímu
vyloučení. Dopady ztráty bydlení na zdraví a život člověka jsou tak
velké, že mohou přetrvávat i poté, co osoba získá stabilní bydlení.
Systém
lidi bez domova dlouhodobě přehlíží a chybí data i funkční řešení.
Rozhodli jsme se proto, že vytvoříme Analýzu úmrtí lidí se zkušeností s
bezdomovectvím, která přinese zásadní čísla k tomuto tématu. Analýza
ukázala, že lidé se zkušeností s bezdomovectvím umírají v průměru o 16
let mladší než celková populace. Abychom upozornili na potřebnost změny,
oslovili jsme umělce Jakuba Janovského a požádali jsme ho, aby vytvořil
Pomník lhostejnosti, který bude trvalou připomínkou této problematiky
ve veřejném prostoru.
Potřebujeme, aby stát a města přijaly změny, které povedou k systémovému ukončení bezdomovectví.
Analýzu
i Pomník jsme mohli realizovat díky dárcům a dárkyním na platformě
Donio, kteří naši sbírku podpořili. Mnohokrát děkujeme!
