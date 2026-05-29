Západ zvažuje riziko možného ruského útoku na země NATO během jednoho roku
29. 5. 2026
Podle nich se Putin k takovému kroku může uchýlit na pozadí vleklého patu na frontě a rostoucího vnitřního tlaku v Rusku.
Podle zdrojů může být nejpravděpodobnější rizikovou zónou v případě eskalace východní křídlo NATO, zejména baltské země – Estonsko, Lotyšsko a Litva. V pravděpodobných scénářích jsou také zmíněny určité oblasti Baltského moře, včetně území Švédska a Dánska.
Evropští představitelé poznamenali, že v současnosti nejsou potvrzené známky přípravy na přímou invazi, ale Rusko aktivně posiluje hybridní tlak. Mluvíme o hrozbách proti Lotyšsku, výrocích o útocích na "rozhodovací centra", stejně jako o incidentech s drony v blízkosti litevského vzdušného prostoru, které donutily místní úřady reagovat na bezpečnostní hrozby.
Švédský ministr obrany Pål Johnson varuje, že bezpečnostní situace v Evropě se zhoršuje a Rusko je stále připravenější na riskantní akce, včetně prvků hybridní a potenciálně kinetické války.
Současně polský ministr zahraničí Radosław Sikorski citovaný diplomatickou službou na X věří, že Moskva v současnosti nemá příležitost k rozsáhlé ofenzivě proti NATO. Země NATO by však měly ruské hrozby brát vážně, zdůraznil.
"Rusko není schopno vést rozsáhlou ofenzivu proti NATO a kdyby se na to připravovalo, viděli bychom to, protože máme satelitní průzkum. Viděli jsme koncentraci 100 tisíc vojáků po celé Ukrajině, která se buduje už měsíce. Dnes vidíme, že Putinovy úmysly jsou horší, než západní Evropa očekávala, takže je nikdo nebude podceňovat. Rusko je schopné sabotáže nebo provokací, které jsou prováděny pod hranicí skutečné invaze. NATO musí být také připraveno na takové kroky," řekl Sikorski.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse