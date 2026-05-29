Lula spouští novou těžbu ropy a plynu v západní části Amazonského pralesa
29. 5. 2026
Prezidentka Petrobrasu Magda Chambriard oznámila investice ve výši 2,5 miliardy realů (500 milionů dolarů) do 22 nových vrtů za účelem zvýšení produkce a hledání nové ropy v ložisku Urucu ve státě Amazonas.
Pole, které funguje již 40 let, je největším pozemním ropným a plynovým nálezem v Brazílii a denně produkuje přibližně 105 000 barelů ropy.
"Jsme zpět, abychom mimo jiné plnili naši roli zajištění těžby ropy a plynu ve státě," řekla Chambriard.
Osmdesátiletý Lula řekl, že ačkoliv je proti fosilním palivům, svět bez nich zatím nemůže žít, a tvrdí, že ropa může financovat přechod na čistou energii.
"Jsme Brazilci; milujeme Brazílii, milujeme Petrobras, chceme žít dobře, chceme dobře pracovat a chceme dobře studovat – a to bude možné jen tehdy, pokud ekonomika roste," řekl Lula.
Chambriard uvedla, že investice v Urucu povede k 20 % zvýšení produkce ropy a plynu a vytvoření 14 000 pracovních míst.
Brazílie je devátým největším producentem ropy na světě, přičemž téměř 95 % pochází z pobřežních zásob.
Zemní plyn z Urucu se používá k výrobě 65 % elektřiny spotřebované v Manausu a dalších pěti obcích v chudé severní Amazonii.
Chambriard se snažila zmírnit obavy z poškození největšího deštného pralesa na světě.
"Za každou stezku, kterou vysekáme, provádíme zalesňování."
Lula rozhněval environmentalisty tím, že podpořil ropný průzkum poblíž ústí Amazonky, který začal v říjnu loňského roku.
"Ideálně by celá amazonská oblast byla prohlášena za zónu bez průzkumu fosilních paliv," řekla Suely Araujo, koordinátorka nevládní organizace Climate Observatory.
"Nicméně alespoň musíme bojovat, aby se pro tento účel neotevřely žádné nové hranice."
V listopadu Lula hostil klimatickou konferenci OSN COP30, kde vyzval světové lídry, aby předložili "plány" pro ústup od fosilních paliv.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse