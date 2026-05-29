JAR: 300 Ghaňanů odjíždí uprostřed xenofobního napětí
29. 5. 2026
Podle ghanského ministerstva zahraničí první skupina 300 Ghaňanů odletěla ve středu speciálním repatriačním letem z JAR do Akkry.
Ghaňané odletěli z mezinárodního letiště OR Tambo v Johannesburgu.
Jihoafrický imigrační úředník sdělil místní stanici eNCA, že pouze 10 Ghaňanů na palubě bylo v zemi legálně, "takže značný počet z nich nedodržuje náš imigrační zákon".
Další repatriační let se uskuteční v neděli, uvedl ghanský vysoký komisař v Jižní Africe.
Celkem se očekává, že v rámci repatriačního programu odejde asi 800 Ghaňanů. Ghana se zavázala pomoci svým repatriovaným občanům finanční, psychologickou a sociální podporou.
Evakuační lety přicházejí v době, kdy se v Jihoafrické republice stále více rozšiřují protiimigrační demonstrace a násilí zaměřené na cizince. Protesty se konaly ve městech jako Johannesburg, Pretoria a Durban.
Co pohání protiimigrační nálady v JAR?
Jihoafrická republika je největší ekonomikou afrického kontinentu a proto přitahuje jak legální, tak nelegální migranty. Současné demonstrace jsou poháněny ekonomickými problémy Jihoafrické republiky, kde nezaměstnanost přesahuje 30 %.
Video z útoku na Emmanuela Asamoaha, Ghaňana v Jihoafrické republice, se minulý měsíc stalo virálním a vyvolalo obavy v širší ghanské komunitě. V dubnu Ghana povolala nejvyššího jihoafrického vyslance kvůli "neustálým xenofobním útokům na Ghance a další Afričany žijící v Jižní Africe".
Politická rétorika zaměřená proti migrantům také sílí před listopadovými komunálními volbami.
Začátkem tohoto měsíce nigerijský ministr zahraničí uvedl, že nejméně 130 nigerijských občanů v Jihoafrické republice bylo požádáno, aby kvůli protimigrantským náladám letecky odjeli domů.
V květnu jihoafrický prezident Cyril Rampahosa řekl, že "v Jihoafrické republice není místo pro xenofobii, etnickou mobilizaci a netoleranci vedoucí k násilí".
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse