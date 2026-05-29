Španělsko: Policie v rámci vyšetřování korupce provedla razii v sídle Socialistické strany
29. 5. 2026
Policisté ve středu vstoupili do sídla vládnoucí španělské socialistické strany (PSOE) v Madridu, aby hledali informace o možném nelegálním schématu plateb, uvedla Civilní garda.
To přichází v době, kdy je strana premiéra Pedra Sáncheze zasažena sérií obvinění z korupce, včetně obvinění z nevhodného chování ze strany bývalého španělského premiéra Jose Luise Rodrigueze Zapatera.
Tato zpráva vyvinula tlak na vládu a vyvolala protesty v Madridu o víkendu. Obvinění se týkají několika členů premiérova vnitřního kruhu, včetně jeho manželky a bratra.
Co o operaci řekla policie?
Policie pátrala po důkazech v rámci vyšetřování Národního soudu ohledně údajné korupce bývalého člena strany zapojeného do státní společnosti, uvedla Civilní garda pro agenturu Associated Press.
Vyšetřovatelé různým médiím sdělili, že mohou poskytnout pouze omezené množství informací týkajících se tajného a probíhajícího vyšetřování.
Mluvčí PSOE řekla rádiu Catalunya, že strana je klidná a plně spolupracuje s úřady.
Předseda hlavní opoziční konzervativní Lidové strany (PP), Alberto Nuñez Feijoo, řekl, že Sánchezova vláda "smrdí" korupcí a obnovil výzvu k předčasným volbám. Protestující v Madridu o víkendu vznesli podobné požadavky.
Co řekl Sánchez k nedávným obviněním proti Zapaterovi?
Pátrání následuje méně než měsíc po zprávách o vyšetřování bývalého premiéra Zapatera, blízkého spojence Sáncheze. Týká se možných protiprávních jednání a úplatků při zařizování záchranného balíčku pro leteckou společnost Plus Ultra v roce 2021 v souvislosti s narušením letecké dopravy způsobeným pandemií COVIDu.
Sánchez byl ve středu ve Vatikánu na setkání s papežem Lvem XIV. Řekl, že nevidí důvod stáhnout svou podporu Zapaterovi po zveřejnění nových informací minulý týden.
"Myslím, že neexistuje dostatečný důvod, není důvod měnit tento postoj," řekl novinářům na tiskové konferenci v Římě.
Kauza se točí kolem toho, zda Zapatero využil svůj vliv k zajištění záchrany letecké společnosti ve výši 53 milionů eur (přibližně 61,5 milionu dolarů) a zda z toho jeho rodina profitovala. Pětašedesátiletý premiér v letech 2004 až 2011 a stálice PSOE popírá jakékoli pochybení nebo přijetí plateb od Plus Ultra.
Vyšetřující soudce tvrdí, že Zapatero mohl být součástí sítě schránkových společností a zákulisních lobbistů, kteří se snažili prosadit příznivá rozhodnutí prostřednictvím kanálů socialistické vlády.
Sánchez, premiér od roku 2018, v minulosti označil vyšetřování své manželky a bratra za součást "očerňovací kampaně" zaměřené proti němu.
Ale uprostřed protestů v roce 2025 požádal veřejnost o odpuštění v souvislosti s vyšetřováním bývalého ministra a vysokého člena strany kvůli obviněním, že se podíleli na úplatkářství během pandemie COVIDu.
