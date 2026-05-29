"Tohle se nestalo už 3,6 milionu let." Něco "bezprecedentního" se děje s rotací Země
29. 5. 2026
Jak vědci vysvětlili, délka dne se nyní zvyšuje přibližně o 1,33 milisekundy za století. Důvodem je tání polárních a horských ledovců, které zvyšuje hladinu moří, přerozděluje hmotu na planetě a v důsledku toho zpomaluje rotaci Země.
Jeden z autorů studie tento proces přirovnal ke krasobruslaři: když sportovec roztáhne ruce do stran, otáčí se pomaleji, a když je přitiskne k tělu, otáčí se rychleji.
Aby zjistili, zda se něco podobného stalo v minulosti, vědci analyzovali zkamenělé pozůstatky jednobuněčných mořských organismů – bentických foraminifer. Na základě jejich chemického složení výzkumníci reprodukovali výkyvy hladiny a poté matematicky vypočítali, jak by to mohla ovlivnit délka dne.
Podle autorů za posledních 3,6 milionu let existovala období, kdy růst a tání velkých ledových příkrovů měnilo délku dne. Současné prodloužení dne, zaznamenané v letech 2000–2020, však vyniká na pozadí celé klimatické historie tohoto období.
Vědci také zaznamenali, že ke konci 21. století může vliv klimatu na délku dne převýšit vliv Měsíce.
"Ačkoliv mluvíme o změnách v měřítku milisekund, mohou potenciálně ovlivnit systémy vyžadující vysokou přesnost, zejména vesmírnou navigaci," uzavřela univerzita.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse