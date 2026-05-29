Itálie vyhlásila poplach, když Francie a Portugalsko porazily rekord v prvomájovém vedru
29. 5. 2026
Británie a Francie již tento týden oznámily své nejteplejší květnové dny v historii, protože "horká kopule" přinesla do západní Evropy nesnesitelné teploty, které obvykle nebývají k vidění až do vrcholu léta.
Několik lidí zemřelo jak ve Velké Británii, tak ve Francii, většinou při utonutí, které úřady spojují s nesnesitelným horkem, zatímco portugalská ministryně zdravotnictví Ana Paula Martins uvedla, že vlna veder způsobila nárůst hospitalizací.
Rtuť dosáhla ve středu v centrálním portugalském městě Mora vrcholu 40,3 °C, čímž překonala předchozí rekord 40 °C z května 2001, oznámila meteorologická agentura ve čtvrtek a varovala, že u vlna veder vidí "vysokou pravděpodobnost", že potrvá až do začátku června.
Itálie byla zatím ušetřena nejvyšších teplot, ale ve čtvrtek úředníci varovali obyvatele Říma a čtyř severních měst, aby se vyhýbali slunci.
"Hodně se potíme," řekla španělská turistka Nana Martinez Garcia, která se ve čtvrtek snažila ochladit před Koloseem v Římě, když teploty dosahovaly 32 °C.
"Pijeme hodně vody, abychom se mohli ochladit," řekla, přičemž její přítelkyně Maria Angeles Mellinas Tello přidala poznámku, že "zůstávají ve stínu", kdykoli mohou.
První červený poplach roku v Itálii – který zahrnul také Florencii, Boloň, Bresciu a Turín – varoval před "možnými negativními dopady na zdraví zdravých, aktivních lidí".
Vědci říkají, že lidmi způsobená změna klimatu tyto extrémy zesiluje, přičemž povětrnostní jevy jako vlny veder, sucha a povodně jsou čím dál intenzivnější a častější.
Tenisové problémy
Nejhorší horko se zdálo být v Británii to tam, ale velká část Francie pokračovala ve čtvrtek v pocení.
Teploty v jihozápadním městě Angouleme dosáhly maxima 37,8 °C, čímž překonaly rekordy pro teploty na první máj, které byly stanoveny právě v pondělí a úterý, podle předběžného údajů Meteo France z večera.
Škola na jihozápadě byla nucena ve čtvrtek a pátek odpoledne zavřít poté, co teploty v chodbách v úterý dosáhly 53 °C, což způsobilo nemoc mezi žáky, uvedl místní úředník.
"Dokonce někdo omdlel a zvracel," řekl Florian Deygas, úředník v oblasti Landes.
Paříž očekávala teploty až 34 °C a zůstala v pohotovosti před oranžovou vlnou veder, uvedla národní meteorologická služba Meteo France, po rekordních dnech ve Francii v pondělí a úterý.
Hráči na turnaji French Open na okraji Paříže trpí horkem, přičemž jeden z nich zkolaboval po vyčerpávajícím hodinovém zápase.
Ital Jannik Sinner, žhavý favorit turnaje Roland Garros, si stěžoval na dehydrataci, závratě a nevolnost, když podlehl horku na cestě k šokující porážce ve druhém kole s soupeřem Juanem Manuelem Cerundolem.
Personál areálu po každém setu stříká antukové kurty vodou a jakmile skončí zápasy dne, "zaplavíme kurty, promočíme je, abychom doplnili vodou různé vrstvy antuky," řekl hlavní údržbář Philippe Vaillant.
Ve Španělsku vydal národní meteorologický úřad Aemet na pátek výstrahy před horkem pro části severovýchodu a severu, kde se předpovídaly teploty až na 37 °C.
Úřad uvedl na sociálních sítích, že teploty jsou na toto roční období ve Španělsku "mimořádně vysoké", na úrovni typické pro léto. Předpověděl, že příští týden teploty výrazně klesnou.
V Římě řekl americký turista Josh Ren, že má plán na vedro: "Vstávej brzy, dělej věci brzy, dělej si hodně přestávek."
"Jdi si sednout do nějaké klimatizované restaurace, jdi do muzea, zůstaň uvnitř ještě chvíli během nejteplejší části dne."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse