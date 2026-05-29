Přední ekonomiky EU plánují urychlit finanční integraci
29. 5. 2026
Evropská unie se již léta snaží spojit své roztříštěné kapitálové trhy, aby zajistila lepší investice pro občany EU a uvolnila více kapitálu pro podniky v regionu.
Tato myšlenka léta stagnovala uprostřed hádek mezi členskými státy, ale získala další impuls, když čínský průmysl rychle roste a vztahy se Spojenými státy se za prezidenta Donalda Trumpa zhoršují.
Německý ministr financí Lars Klingbeil, který vystoupil před rozhovory s pěti svými protějšky z EU v Berlíně, řekl, že "jsou chvíle, kdy potřebujeme více Evropy – a právě teď je takový čas".
Jednání se zaměří na to, "jak můžeme prohloubit kapitálové trhy v Evropě, jak odstranit překážky přeshraničního obchodu, usnadnit investorům investice v Evropě, usnadnit evropským společnostem získávat kapitál," řekl.
Německo, největší evropská ekonomika, "musí být připraveno na kompromisy," řekl. "K tomu musíme hledět za hranice našich národních horizontů, pokud chceme silnou Evropu."
Francouzský ministr financí Roland Lescure dodal, že je třeba vynaložit větší úsilí "aby evropský kapitál přestal létat všude jinde a zůstal v Evropě, aby financoval evropská řešení globálních problémů, kterým čelíme".
"Děláme to pro naše občany; chceme, aby byli Evropané hrdí na investice do evropských společností," řekl.
Klingbeil a Lescure se připojili k ministrům financí Itálie, Nizozemska, Polska a Španělska – skupině zemí známě jako "E6".
Nejnovější plán EU na propojení trhů se nazývá Unie spořitelen a investic, která navazuje na dřívější projekt.
Ale provázely ho neshody, zejména ohledně toho, zda centralizovat tržní dohled.
Zatímco země E6 tuto myšlenku podporují, jiné, jako Irsko a Lucembursko, vyjádřily výhrady.
Někteří však naznačují, že několik států EU přistoupí k integraci jako první, před zbytkem sedmadvacetičlenného bloku.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse