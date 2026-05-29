Rusko: Bývalý předseda "Společenství muslimů severozápadu" byl zatčen na základě obvinění z účasti v teroristické organizaci
29. 5. 2026
Náboženští vůdci zadrženi asi před dvěma týdny. Spolu s nimi byla zatčena bývalá tisková mluvčí Islámského kulturního centra (ICC) v Petrohradu, Regina Henny, a dalších pět osob: R.F. Galejev., Ž.K. Sadirov, A.R. Tangijev, M.R. Džebril a R.E. Tarchanov.
Podle spisu se tito lidé připojili k řadám Muslimského bratrstva, které bylo v Rusku zakázáno, nejpozději do 12. dubna 2025, a pravidelně se účastnili zasedání této pobočky v Petrohradu. Mezi takové události vyšetřování přiřadilo zasedání rady a výkonného výboru Fóra muslimských organizací, která se konala na ostrově Vasiljevského v roce 2025.
Muhamad Henny pochází z Alžírska a žije v Rusku více než 30 let. Absolvoval Polytechnickou univerzitu Petra Velikého a Jinan University v Libanonu. Dříve vedl ICC v Petrohradu a vedl duchovní správu muslimů severozápadu. Regina Henny je jeho příbuzná.
V roce 2013 našlo státní zastupitelství v modlitebně centra dva výtisky knihy "Zahrady spravedlivých" od imáma Muhiji ad-Dina Abú Zakaríji, který je v Rusku uznáván za extrémistu. ICC pak řekl, že na ně prostě zapomněli, a slíbil, že porušení odstraní. V roce 2007 byl Muhammad Henny podezřelý v případu podněcování etnické nenávisti, ale jeho procesní status byl změněn na svědka.
Před několika dny také vešlo ve známost zadržení muftího Mordovie hazrata Asajnova, a bývalého muftího Karélie Visama Alího Bardvila. První byl podezřelý z úplatkářství vedoucího magisterského programu "Islámská ekonomie a finance" na Mordovijské státní univerzitě. Druhý byl 15. května zatčen na 15 dní za neposlušnost vůči policii na letišti Šeremetěvo kvůli odmítnutí předložit dokumenty.
Podle provládních kanálů a médií byli zástupci duchovní správy muslimů (SAM) Ruska a spolupracovníci jejího vůdce, muftího Ravila Gajnutdina, také zadrženi v Moskvě a Severní Osetii a v Mordoviji bylo okamžitě vyšetřováno pět osob.
Stalo se tak po projevu bývalého místopředsedy vlády Čečenska, který emigroval, Ruslana Kutajeva, který řekl, že miliony muslimů žijících v Moskvě jsou připraveny ve správný čas jít na barikády a převzít zemi. "Zřídíme vládu, která nám bude vyhovovat," řekl v dubnu. Kutajev tvrdil, že v Rusku probíhá "chaos", nikdo "nevěří úřadům" a "všichni vědí, že Putin prohrál".
