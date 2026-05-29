Ruská federace naverbovala pro válku proti Ukrajině více než 200 Nigerijců
29. 5. 2026
Hlavní zpravodajské ředitelství Ministerstva obrany Ukrajiny (GUR) uvedlo, že identifikovalo dalšího zlikvidovaného žoldáka z Nigérie – čtyřiatřicetiletého Victora Olabode Aebusiwu. Zemřel v boji v charkovské oblasti poblíž vesnice Grafske. Podle ukrajinské rozvědky podepsal smlouvu na konci února, týden poté, co nigerijské ministerstvo zahraničních věcí oficiálně vyjádřilo obavy ohledně případů nelegálního náboru nigerijských občanů k účasti v zahraničních ozbrojených konfliktech.
"Jeho příběh je typický pro všechny nováčky: klamání, sliby 'snadných peněz', týdenní výcvik, odeslání na frontu a rychlá smrt," napsalo oddělení.
Podle Hlavního zpravodajského ředitelství ruský velvyslanec v Nigérii Andrej Podjelyšev popřel zapojení Kremlu do nelegálního náboru. Současně propagandista Michail Zvinčuk, který je blízký ruskému ministerstvu obrany, tento plán skutečně popsal v přenosu ruského propagandisty Vladimira Solovjova.
Podle něj jsou obyvatelé afrických zemí lákáni do Ruska pracovními nabídkami na Facebooku a WhatsAppu: dostanou vízum, koupí si jednosměrnou jízdenku a slíbí jim zaměstnání, ale po příjezdu jim vezmou pas a vízum zruší. Poté jsou lidé nuceni volit mezi deportací s dluhy, vězením nebo smlouvou s ruskou armádou, jejímuž obsahu často nerozumí kvůli jazykové bariéře.
"Moskva, její diplomacie a oficiální propaganda tak opět projevily naprosté ignorování postavení afrických vlád a národů, místní legislativy a mezinárodních norem," zdůraznilo ministerstvo.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
Diskuse