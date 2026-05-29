Rusko: Nacionalističtí zpravodajové informují o kolapsu armádní logistiky na Ukrajině
29. 5. 2026
Levné UAV, letící do hloubky 150 km, téměř přerušily "pozemní most" na Krym – federální dálnici R-280 "Novorossija", kde je nákladní doprava od minulého týdne omezena. Situace v Doněcku je také "téměř kritická", kde v posledních měsících Ozbrojené síly Ukrajiny "hustě" zasahují tepelné elektrárny, sklady a polohu jednotek, píše "Prizrak Novorossija".
"Ty oblasti Doněcku a DPR, které byly považovány za relativně bezpečné, už několik měsíců nejsou. Už mluvíme o kontrolované porážce celé hloubky v Doněcku a u Makijivky," uvádí kanál.
Útoky na logistiku dokonce dosáhly i pobřeží Azovského moře. Na dálnicích M-14 a H20 bylo podle odhadů projektu OSINT "Oko hory" za poslední tři týdny spáleno více než 60 nákladních vozidel. V Chersonu a Záporoží se "situace vyvíjí stále hrozivějším způsobem," protože logistika je již "částečně paralyzována", píše Rybar: Ozbrojené síly Ukrajiny výrazně zvýšily počet útoků dronů na vozidla, v důsledku toho na Krymu "hrozí nedostatek některých surovin" a byla zavedena omezení prodeje paliva.
Hrozba nespočívá pouze v narušení rekreační sezóny, zdůrazňuje Rybar: "Útoky na nákladní lodě na poloostrově přímo ovlivňují bojové schopnosti RF na jižních frontách, kde situace už není bez mráčku."
Nyní je ohrožena logistika 480 km fronty a dvou ruských skupin – Dněperské a Vostoku – říká vojenský analytik Jan Matvejev. Nedostatek zásob zasáhne také drony, protože drony jsou denně po tisících přepravovány na nákladních autech.
"Nejméně 150 000 lidí riskuje, že budou prakticky bez zásob," věří Matvejev: jedná se o jednotky od Pokrovska po Kamenskoje a dále podél Dněpru až ke Kinburnské kose, spolu s rozsáhlými zadními jednotkami, včetně Vuhledaru, Melitopolu a Nové Kachovky.
Tyto trendy jsou víceméně zřejmé už od konce loňského roku, říká Prizrak Novorossija: "Fronta se pohybuje mnohem pomaleji než nepřítel expanduje a prohlubuje zónu aktivního kontrolovaného ničení UAV v našem týlu." "V nadcházejících měsících může být situace téměř kritická, pokud jde o ubytování a zejména logistiku," píše kanál a dodává, že "nahoře" problém "není ani na úrovni povědomí", natož aby se plánovalo jeho řešení.
Matvejev nazývá to, co se děje, "zlomovým bodem ve válce". "Dříve se údery na logistiku prováděly v zóně 10–15, méně často 20 km od frontové linie, kde to drony umožňovaly. Nyní je to 50, 75 a dokonce 100–150 km. V této fázi náklady ještě nejsou rozdělovány, jsou dodávány koncentrovaně a každý útok, každý zničený přívěs způsobuje další větší škody," vysvětluje expert.
Úspěšné údery ukrajinských dronů na střední vzdálenost omezují schopnost Ruska přepravovat lidské síly na frontu a držet pozice, píší odborníci z Institutu pro studium války. Podle jejich výpočtů ruská armáda v dubnu poprvé od roku 2024 ztratila území (116 čtverečních kilometrů) a nezvýšila kontrolní zónu. Za těchto podmínek ani možná mobilizace nezaručuje zlomový bod na bojišti, věří ISW: pokud Kreml nenajde způsob, jak odrazit nálety UAV, bude obtížné jednoduše přepravit mobilizované na frontovou linii.
"Zničení logistiky samo o sobě nezaručuje úspěch, protože pak jsou potřeba správné akce pěchoty," zdůrazňuje Matvejev. Pokud však ozbrojené síly Ukrajiny budou nadále zvyšovat své úsilí, vojáci skupin Dněpr a Vostok zažijí v nadcházejícím měsíci vážnou krizi, domnívá se expert: "Těžké ztráty ruských vojáků přetrvávají, tempo náboru neroste. Obecně dochází k degradaci kvality armády. Profesionalita a motivace klesají stále níž. Prognóza pro ruskou armádu je velkým zklamáním."
Zdroj v ruštině: ZDE
