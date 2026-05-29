Co udělat proti obrovské nezaměstnanosti mladistvých
29. 5. 2026
Moderátor: Po celé Velké Británii, na každém místě, se schyluje ke krizi. Za zavřenými dveřmi více než milion mladých lidí, kteří nikam nechodí a každý den nic nedělají. A to navzdory tomu, že by udělali cokoli, aby měli práci. Tito mladí lidé na workshopu zaměřeném na zaměstnatelnost v Londýně říkají, že už vyzkoušeli všechno.
"Myslím, že za rok se asi ucházím o 500 pracovních míst. Po pohovorech vás začnou tak trochu ignorovat. Prostě jen procházíte nabídky, posíláte žádosti, upravujete životopis a jdete dál."
"Pochybnosti o sobě samém, které vás tísní, a pocit, že možná nejste hodni žádné pracovní pozice."
Moderátor: Premiér Starmer dnes odpoledne navštívil program učňovského vzdělávání. Počet NEETů (mladých lidí bez práce a bez vzdělávání) je nejvyšší za více než deset let.
Starmer: Jedná se o dlouhodobý problém. Trvá už mnoho let. Je to složité. Jsem rád, že některá z opatření, která jsme již zavedli, vstoupí v platnost příští měsíc. Podpora ve výši 3 000 liber pro každého zaměstnavatele, který přijme mladého člověka, který je nezaměstnaný šest měsíců, a poskytne mu učňovské místo, které potřebuje. A pak, bylo to to, co jste si vybrali?
Moderátor: Ale první část zprávy zadané vládou, která dnes vyšla, říká, že se ztrácí celá generace. Důvodů je spousta. Těžký trh práce, vzdělávací systém, který děti nepřipravuje na práci, nedostatek učňovských míst a to, že se s tím žádná z dosavadních vlád nedokázala vypořádat. Bývalý ministr z éry Tonyho Blaira Alan Milburn, který zprávu vede, se snaží přijít na to, proč tomu tak je.
Reportérka: Je snadné říct, že systém je v troskách, ale těžké je s tím skutečně něco udělat a udělat to rychle.
Milburn: Ano, ale... Nejjednodušší je uchýlit se k neúspěšným řešením. Míra NEET se za posledních 25 let pohybovala těsně pod 10 %. Jedná se tedy o hluboký, strukturální problém a je třeba si ujasnit, co se vlastně děje, než pro něj nabídneme řešení. Tito mladí lidé se nyní nacházejí v první linii dokonalé bouře.
Reportérka: Lidem se dá odpustit, že nevěří, že se to skutečně stane, a už vůbec ne dost rychle.
Milburn: Musíme se tedy podívat na to, co se děje ve školách, musíme se podívat na to, co se děje ve zdravotnictví, a musíme se podívat na to, co se děje na trhu práce a v systému sociálního zabezpečení. A pouze pokud tyto věci uděláte společně a pustíte se do radikálního resetování systému, budete schopni řešit tento zakořeněný a chronický problém.
Moderátor: Zdravotní problémy také hrají obrovskou roli a jsou cyklické. Čím déle jsou nladí lidé bez práce, tím horší může být jejich duševní zdraví. Ale na každých 25 liber, které DWP utratí na dávky pro tuto věkovou skupinu, se utratí pouze jedna libra na to, aby se jim pomohlo zpět do práce.
Měly by být výdaje na dávky v zemi nižší? Ano, způsob, jak toho dosáhnout a zajistit udržitelnost, je dostat mladé lidi do práce, což je to, co chce 84 % těchto mladých lidí, tedy milion z nich. No, dříve to býval problém pro děti někoho jiného. Nyní, když máte, kolik, 15 % mladých lidí, kteří nestudují, nepracují ani se neškolí, a to i mezi absolventy, stává se to problémem pro rodiče všude.
Konzervativci se s tímto problémem potýkali také během svého působení u moci. Tvrdí, že labouristům se nyní nedaří napravit základní problémy.
"Snížit daňové zatížení podniků, snížit byrokratickou zátěž podniků, aby mohly mladým lidem tyto příležitosti poskytovat. Ano, samozřejmě, je tu i stránka vzdělávání a dovedností. Řekli jsme, že zdvojnásobíme počet příležitostí pro mladé lidi v rámci učňovského vzdělávání. Je to opravdu dobrá možnost, jak se lidé mohou učit a zároveň vydělávat. A reformovali bychom sociální systém tak, aby místo rozdávání hotovosti mladým lidem poskytoval podporu, a aby pro ně dávalo smysl pracovat, než pobírat dávky."
Moderátor: Jde o pracovní místa, která nikdy nenajdou, domy, které nikdy nebudou vlastnit, a život, který nikdy neprožijí za stejných podmínek jako předchozí generace. A je to zlomová linie, která by mohla ovlivnit každou část naší společnosti.
Mnoho mladých lidí řeklo Alanovi Milburnovi, že ztratili naději v systém. A to bylo také širší varování od potenciálního lídra labouristů Andyho Burnhama v článku v dnešních Times, kde varoval, že veřejnost ztrácí víru a hledá odpovědi jinde. Náš hlavní politický korespondent Paul McNamara je ve Westminsteru.
Reportér: Ano, tento článek však nevznikl z potřeby reagovat na zprávu bývalého ministra zdravotnictví Tonyho Blaira, Alana Milburna. Vznikl z potřeby reagovat na esej samotného Tonyho Blaira, ve které provedl poměrně komplexní kritiku všeho, co se týká labouristů, a obvinil vládu z toho, že nemá, cituji, „žádný soudržný plán“. Neslyšeli jsme jen Andyho Burnhama. Slyšeli jsme také Keira Starmera. Začneme tam. Píše, cituji: „Není žádným překvapením, že nesouhlasím se vším, co Tony říká o Británii a vládě.“ Ušetřím vám čtení jeho téměř 3 000 slov dlouhého příspěvku na Substacku. Stručně řečeno, tvrdí, že vzhledem k situaci, kterou zdědil, učinil správná politická rozhodnutí a že jeho plán funguje. Zajímavější je však pouhých 1 500 slov dlouhá reakce Andyho Burnhama v deníku The Times. Andy Burnham samozřejmě kandiduje na poslance v Makerfieldu a bude-li úspěšný, pravděpodobně bude kandidovat na premiéra. Toto je tedy náznak toho, jak by mohl vládnout. V podstatě píše, že Tony Blair se mýlí. Jako starosta Greater Manchesteru se naučil, že, cituji, „to nelze nechat jen na trhu“. A ekonomického úspěchu dosáhl tím, že byl, cituji, „velmi intervencionistický“. To, co země potřebuje, je silná veřejná kontrola nad dopravou, energií, vodou, vzděláváním a bydlením. Několik ministrů mi dnes připomnělo, že Andy Burnham se již zavázal k dodržování stávajících fiskálních pravidel vlády. Může si tedy opravdu dovolit být v těchto oblastech tak intervencionistický? Pravděpodobně ne, ale to, co jsme dnes možná zahlédli, je první návrh volebního programu Labouristické strany pro rok 2029.
Moderátorka: Vraťme se nyní k našemu hlavnímu tématu o mladých lidech, kteří se snaží najít práci. Jejich počet by se podle dnešní průběžné zprávy Alana Milburna mohl za pět let zvýšit na 1,25 milionu. Říká, že žádná reforma jednotlivých oblastí politiky nebude stačit. Je zapotřebí změna celého systému. Tady v Leedsu je se mnou Oscar Brown, absolvent, který od ukončení studia podal více než 300 žádostí o práci, ale bez úspěchu. Rashid Asali, který po ukončení studia na vysoké škole měl potíže s hledáním práce, dokud nenarazil na kampaň na podporu zaměstnanosti mladých lidí a nebyl do ní přijat. Dále je tu se mnou rektor Manchester University, profesor Duncan Iverson. A na lince máme generální ředitelku UK Hospitality, Kate Nichols. Všem vám moc děkuji, že jste se k nám připojili. Oscare, začneme s vámi. Jak to tedy vypadá? 300 pracovních míst? Je to tam venku těžké.
"To je, jo. Takže myslím, že po ukončení univerzity jsem se ucházel o 300 až 400 pracovních míst. Vlastně jsem od nich nedostal žádnou odpověď. Přestěhoval jsem se do jiného města, abych zkusil najít práci jinde. A je to, jo, někdy je to demotivující, myslím, hlavně když nedostanu žádnou odpověď. To je ta nejtěžší část."
Jaký je tedy proces podávání žádostí? Kolik jich procházíte? Co děláte?
"Snažil jsem se to dělat každý den od 9 do 5. Snažil jsem se napodobit pracovní den a asi jsem se snažil udělat asi 15 až 20 denně. Ale jakmile jsou online, vyplňujete eseje nebo formuláře nebo dokonce videorozhovory. Může to trvat, jo, může to trvat asi hodinu na jeden den pohovorů."
A o co se ucházíte? Ucházíte se o práci ve svém oboru. Studoval jste kriminologii. O to se ucházíte? Jen o to?
"Zpočátku jsem se soustředil na věci, které souvisely s mým oborem nebo byly relevantní. Ale jak čas plynul, trochu jsem rozšířil své hledání na cokoli, na pozice pro začátečníky, které nevyžadují vysokoškolské vzdělání, ve skladech nebo v maloobchodě."
A jaké to pro vás bylo, ucházet se o všechny ty pozice a pak... vůbec nedostávat žádné odpovědi.
"Časem je to rozhodně demotivující. Rozhodně to může být, může to vypadat beznadějně a mám pocit, že dělám něco špatně, ale nevím co. A myslím, že dostat zpětnou vazbu by mi rozhodně pomohlo pochopit, co můžu příště udělat, abych zvýšil své šance."
Jo, rozhodně. Demoralizující, a vidím tam Rashida, jak přikyvujete. Jaké to bylo předtím, než jste dostal, gratuluju k tomu učňovskému místu, které začínáte v září, ale jaké to pro vás bylo, podobně jako pro Oscara?
"No, přesně jak řekl předtím, může to být demotivující, ty neustálé žádosti, formuláře, vyplňování formulářů a dostávání odmítnutí. Ale co je ještě horší, je absence zpětné vazby. Nevíte, co se pokazilo. Nevíte proč. A to je něco, co..."
Musíte vědět, co se pokazilo. Takže jste dokončil 6. ročník a pak jste hledal práci. Jaký byl ten proces? Máte pocit, že jste k tomu dostal dostatek pomoci?
"Jde o to, že služby, které jsou tu na to, aby tě podpořily... Mnoho lidí vůbec neví, že existují. Jsou tedy lidé, kteří o těchto službách nevědí. A dalším důvodem je, že jsou roztříštěné. Existují různé služby a musíte chodit na různá místa, abyste je našli. Jak se v tom všem máte zorientovat a zároveň si najít práci, udržet si duševní a fyzické zdraví a zvládat krizi životních nákladů? To vše se může nahromadit a může to být demotivující, může to být stresující, ale podivné pojmenování potřeb, řekl bych, nepomáhá.
Jaké slovo byste tedy chtěli použít místo NEET? O tom jsme mluvili celý den, takže se možná budeme muset vrátit k původnímu tématu.
"V zásadě LEET. Hledáme vzdělání, zaměstnání a školení spíše než NEET. NEET (bez vzdělání, bez zaměstnání, bez školení) vykresluje člověka jako nepřítomného. Vykresluje ho jako nezainteresovaného, jako někoho, kdo nehledá. Ale LEET – jakmile to posunete z deficitu k potenciálu, pak se může posunout i identita. Když se posune identita, může následovat i zapojení."
Než přivítám Duncana Oscara, jistě jste už slyšeli tuto kritiku ohledně generace sněhových vloček, té, víte, generace ložnic, generace covidu. Co si o těchto popisech myslíte? Je to přesný popis vaší generace a toho, čím procházíte?
"Ne, myslím si, že je to prostě příliš obecné a příliš se to zaměřuje na okrajové případy, které možná neodrážejí celou generaci. A myslím si, že tvrzení, že nikdo nehledá práci, je prostě nepřesné. Myslím, že lidé práci hledají, ale myslím, že u mnoha lidí může vyhoření opravdu demotivovat a odradit je od toho, aby chtěli pokračovat v hledání práce celý den, každý den. A myslím, že to může být opravdu těžké."
Napadlo vás někdy, že byte to vzdali a už nic nehledali?
"Možná, ale zároveň si myslím, že je třeba pokračovat. Myslím, že je to tak, že prostě víte, že musíte pracovat, chápete? Práce je pro lidi tak důležitá. Je tak důležitá pro duševní pohodu a podobné věci. Takže si myslím, že ano, vždycky je to hnací síla, která vás žene dál."
A Duncane, teď se obrátím na vás. Jaké to je poslouchat tyhle dva mladé lidi? Jsou to skvělí umělci, víš, tak motivovaní a zapálení. Proč si nemohou najít práci?
"Myslím, že je vlastně docela inspirující poslouchat jak Oscara, tak Rashida. Oba si razí vlastní cestu a jsou dost působiví, mají velkou integritu a spoustu elánu. Myslím si ale, že Oscara a Rashida teď trochu zklamáváme. Potřebujeme, souhlasím s Alanem Milburnem, potřebujeme komplexní systémový přístup k výzvě poskytnout mladým lidem vzdělání, odbornou přípravu a dovednosti, které potřebují k přechodu na opravdu nestabilní a komplexní trh práce a do opravdu nestabilního a komplexního světa."
Co si tedy myslíte o vzestupu umělé inteligence a technologií? Je to něco, co ovlivňuje schopnost této generace čelit budoucnosti? Podívejte, je to složitá záležitost.
"To bezpochyby je. Myslím, že jedna věc, kterou musíme udělat, rozhodně v sektoru vysokoškolského vzdělávání, je poskytnout našim mladým lidem na univerzitách například více pracovních příležitostí a zkušeností, když u nás studují. Nemůžeme předpokládat, jako tomu možná bylo před čtyřmi nebo pěti lety, že si tyto dovednosti osvojí ve svém prvním zaměstnání po střední, vysoké škole nebo po škole. V Manchesteru tedy hodně přemýšlíme o tom, jak našim studentům poskytnout příležitosti k rozvoji těchto dovedností, zatímco jsou u nás."
Kde jsou? Kde jsou ta pracovní místa budoucnosti? Kde budou?
"No, podívejte, pokud jde o trh práce a pracovní místa budoucnosti, myslím, že vznikne celá řada nových pracovních míst. Technologie mění svět a ano, některá pracovní místa mizí, ale vznikají nové úkoly. Potřebujeme více lidí ve zdravotnictví, v sociálních službách, v soukromém sektoru. Potřebujeme více podnikatelů. Potřebujeme lidi, kteří vytvářejí nová pracovní místa. Víte, myslím si, že bychom měli uvažovat o tom, jak navázat na hledání práce, měli bychom na studenty a mladé lidi nahlížet nejen jako na ty, kteří berou práci, ale někdy i jako na ty, kteří práci vytvářejí. A měli bychom přemýšlet o tom, jak je na takový úspěch připravit."
Vrátím se k vám, protože vím, že Manchester University má program na zapojení lidí do pracovního procesu. Ale teď bych sem ráda přizvala Kate. Kate, co si myslíte, že se tady děje úplně špatně?
"Myslím, že dnešní zpráva ukazuje velmi jasnou analýzu rozsahu problému, výzev, kterým všichni čelíme, a skutečnosti, že je to mnohostranné, ale dělá jedno jasné rozlišení. Zdůrazňuje fakt, že pokud výrazně zvýšíte náklady na zaměstnávání lidí, ztratíte pracovní místa a ztratíte příležitosti. A je srdcervoucí poslouchat příběhy, které jsme právě slyšeli, a mnoho dalších, které jsme slyšeli během celého tohoto procesu, kdy zklamáváme mladou generaci. Je však zcela jasné, že zvýšení sociálního pojištění v souvislosti s pracovními místy, zejména 75% zvýšení daně u částečných úvazků na vstupní úrovni, mělo dopad na pracovní příležitosti v pohostinství. V průběhu loňského roku jsme byli kanárkem v uhelném dole. V pohostinství jsme přišli o 100 000 pracovních míst. Byli jsme největším poskytovatelem prvních pracovních míst pro mnoho lidí, letních brigád, pracovních míst pro začátečníky, prvních pracovních míst, ale také smysluplných kariér. A pokud pociťujeme tento tlak a snižujeme úroveň příležitostí a počet zaměstnanců, které zaměstnáváme, můžete to vidět odrážet se v celé ekonomice. Tato zpráva tedy jasně ukazuje, že existuje přímá souvislost mezi zvyšováním daní z příjmů a snížením příležitostí."
Jaké by tedy bylo vaše řešení – platit mladým lidem méně? Oscare, Rashide, líbilo by se vám, kdyby vám platili méně? Je to vaše řešení?
"Ne, nejde o plat. Plat je naprosto v pořádku. S tím se smíříme. Jde o výrazné zvýšení daní, sociálního pojištění zaměstnavatele, snížení prahové hodnoty na polovinu a zvýšení sazeb daní z těchto pracovních míst, které hradí zaměstnavatel. S platem to nemá nic společného. Chceme zajistit, aby naši mladí lidé a všichni, kdo s námi pracují, dostávali spravedlivou mzdu. Jde ale o daňový výnos a musíme se zamyslet, pokud chceme motivovat lidi k nástupu do práce a poskytovat jim podpůrné cesty k zaměstnání, nikoli omezovat pracovní příležitosti. A musíme snížit daně z pracovních míst a daně ze zaměstnání, abychom těmto lidem mohli dát první ochutnávku práce, první schod na žebříku. V současné době vládní politika tuto vstupní úroveň odstranila a nyní vidíme, jaké to má důsledky."
A Duncane, mohu se k vám vrátit ohledně práce? Myslím tím, že Oscar je absolvent a stále hledá práci, 300 pracovních míst. Mát pocit, nebo má možná Oscar pocit, že už nemá smysl chodit na univerzitu, když se stále musíte ucházet o 300 pracovních míst a nikam se nedostanete?
"Myslím, že Oscar může na tu otázku samozřejmě odpovědět sám, ale myslím si, že univerzita je stále opravdu důležitým zdrojem vzdělání pro život, nejen pro trh práce. Na to musíme také pamatovat. Musíme ale více přemýšlet o tom, jak dát našim studentům šanci rozvíjet tyto dovednosti a získat pracovní zkušenosti ještě během studia u nás. A k tomu musíme spolupracovat s našimi partnery, partnery z průmyslu, komunitními partnery i partnery z vlády. A myslím si, že to v poslední době chybí."
A Oscare, co vy, máte pocit, že to na univerzitě stálo za to, jen stručně?
"Řekl bych, že ano. Myslím, že životní dovednosti, které vás naučí, mohou být opravdu důležité. A také si myslím, že s nasycením trhu vysokoškolskými tituly, kdy má titul snad každý. Mám pocit, že dnes potřebujete titul, abyste se uživili."
Abyste se posunuli dál. A Rashide, co byste řekl vy? Co je ta jedna věc, kterou byste řekl, aby se lidé vrátili do práce? Co byste řekl?
"Pokud jde o to, jak přivést lidi zpět do práce, řekl bych, aby se nenechali ovlivnit nálepkami, škatulkováním, selháním systému, tím..."
Rozhodně. Nenechat systém selhat a přejmenovat „NEET“ na „LEET“. Tím to ukončíme. Všem vám moc děkuji. To je vše, na co máme dnes večer čas.
