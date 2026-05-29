V Putinově koloně byla zaznamenána auta se systémem elektronického boje a platformou pro protiletadlový kulomet
29. 5. 2026
Putin ve středu odletěl do Kazachstánu. Návštěva, která zahrnovala setkání s kazašským prezidentem Kassymem-Žomartem Tokajevem a účast na V. eurasijském ekonomickém fóru, končí 29. května.
Během Putinova příjezdu do Paláce nezávislosti v Astaně, kde vedli jednání vůdci Ruské federace a Kazachstánu, byla limuzína hlavy státu obklíčena 14 motocykly a dvěma desítkami aut. V týlu bylo vojenské vozidlo – pravděpodobně obrněné auto Alan s pozicí kulometčíka na střeše, uvedl analytik OSINT Kirill Michajlov. Tým pro zpravodajství o konfliktech (CIT) také poznamenal, že vozidlo je podobné "obyčejnému obrněnému vozu s polouzavřenou kulometnou věží bez odstraněného kulometu". Jiné auto mělo na střeše zařízení , které podle Michajlova mohlo být systémem elektronického boje.
Podle nejmenovaného zástupce CIT může být tento design jak prostředkem elektronického rušení, tak nějakým komunikačním zařízením.
Kromě obrněných vozidel blokujících vstup do Putinovy kolony byli také vojáci v maskáčových uniformách s kulomety rozmístěni podél trasy prezidentských aut, soudě podle zveřejněných záběrů.
Dříve Státní bezpečnostní služba Kazachstánu oznámila, že během návštěvy ruského prezidenta budou v Astaně zavedena dočasná omezení dopravy. Bylo poznamenáno, že v rámci zvláštního režimu budou využívány "zdroje speciálních sil, orgánů činných v trestním řízení a ozbrojených sil, včetně vojenského letectva a vybavení".
Začátkem května zdroje Financial Times informovaly, že Federální ochranná služba (FSO) v posledních měsících dramaticky posílila bezpečnostní opatření kolem Putina. Podle rozhovorů začal trávit více času v podzemních bunkrech kvůli rostoucím obavám o svůj život v souvislosti s možným pokusem o atentát nebo státním převratem.
Předtím byla v Putinově koloně také vidět sanitka.
