Stíhačky Gripen pro Ukrajinu budou vybaveny raketami dlouhého doletu
29. 5. 2026
Fakt, že začátkem roku 2027 Švédsko začne dodávat obranným silám několik desítek letadel, oznámil předtím švédský premiér Ulf Kristersson.
"Tohle není jen další posilování letectva. To bude "dlouhá ruka" našeho letectva, která nám umožní odhánět letadlové lodě ruských naváděných leteckých bomb z fronty. To je neocenitelné posílení jak naší letecké, tak pěchotní ochrany," řekl zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta.
Palissa poznamenal, že Gripen byl vytvořen přesně pro typ války, kterou Rusko rozpoutalo proti Ukrajině, kde musí letectvo jednat rychle a adaptivně z různých operačních letišť, v obtížném prostředí protivzdušné obrany a pod neustálým nepřátelským tlakem.
"Vzhled švédských stíhaček nám dává více nástrojů k boji proti ruským letadlům, raketám, dronem a zbraním. Jde o významné posílení schopností letectva a postupné formování systému, jak si ho představujeme," dodal.
Meteor je pokročilá řízená střela vybavená výbušnou fragmentační náloží. Podle webových stránek výrobce Saab je schopen autonomně zasahovat vzdušné cíle za jakýchkoli povětrnostních podmínek, ve dne i v noci, za intenzivních elektronických protiopatření.
(Podle dostupných zpráv má mít střela Meteor dolet převyšující 200 kilometrů - pozn. KD.)
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
