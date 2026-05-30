Měj rád nácka, jen toho svého
30. 5. 2026 / Pavel Pečínka
Pozn. JČ: Měl jsem pocit, že Pavel Pečínka ve svém článku trochu přehání. Nechceme samozřejmě blokovat "jiné" názory, ale musíme si dávat pozor, abychom nepublikovali vyloženě nepravdivé informace. Zeptal jsem se proto kolegů v Britských listech, zda máme Pečinkův článek vydat. Zde je reakce Boba Kartouse:
Za mě klidně, ale je to poskládáno poněkud arbitrárně. Podpořit smíření v Brně jsem byl taky, byli tam například Uhlovi, s nimiž patříme určitě k těm lidem, kteří se proti genocidnímu chování Izraele vyslovujeme (nevím, co by si autor představoval, že v českém prostředí můžeme udělat více). Zrovna v tom průvodu bylo nepochybně mnohem více lidí, jejichž postoje v tomto směru nereprezentují ten v Česku převažující.
Pohled na ukrajinskou historii v Česku je zjevně stále pod velmi silným vlivem sovětského výkladu dějin. Netvrdím, že různé frakce ukrajinského odboje nejsou kontroverzní, ale dívat se na Banderu a Melnyka jako na "nacisty" je podobné, jako považovat za "nacistu" finského generála Mannerheima. Prolínat současný a historický kontext určitě lze, ale ne na těch pár řádcích, to pak přestává dávat smysl.
Spíše by bylo fajn, kdyby se autor zamyslel, co je příčinou postojové polarizace a proč je řada lidí ochotných zastávat radikální postoje, aniž by sami byli radikální.
Ale jak říkám, klidně bych to vydal, snad s poněkud méně clickbaitovým titulkem.
Pavel Pečínka:
Prezident Ukrajiny právě udělil elitní vojenské jednotce titul Hrdinové UPA a před pár dny spočinuly na čestném pohřebišti u Kyjeva z ciziny převezené kosti Andreje Melnika, šéfa druhé frakce OUN, lišící se od banderovců hlavně větší servilitou k nacistickým okupantům.
O víkendu protestoval proti Sudetoněmeckému dnu v Brně festival příšer. Téhle spontánně zdola formované koalici nacionálně konzervativní levice a pravice (vesměs nízkopříjmových lidových vrstev) naši proevropští liberálové neříkají "občanská společnost" tak jako svým ušlechtilým spolkům. Není divu, na první pohled i poslech jde o frustrované odpudivé davy navazující na prvorepublikový protiněmecký fašismus. Podobné gajdovcům a stříbrňákům je i to, že tenhle český lumpenproletariát o víkendu demonstroval proti Landsmanschaftu s protinacistickými hesly.
Na druhé straně stála o víkendu aliance vesměs zasloužilých známých aktivistů a osobností z kulturního, náboženského a politického života, vesměs pravicového proevropského zaměření, s malou příměsí demokratické levice (Za kariérní složku, schopnou vytěžit atraktivní téma, bych si dovolil jmenovat např. vysmátou dvojici Bek-Beková). Vyslovovali se proti oživování starých nacionalistických běsů a kolektivním odvetám, za smíření na obou stranách - u konfliktu, který vyhasnul před 80 lety, u generací potomků potomků, které přece nenesou žádnou zodpovědnost za nacistické válečné, ani české (asi tak řádově 10× menší) poválečné zločiny.
Asi i proto, že většina z asi 360 000 všech za války zabitých občanů Československa byli civilové Židé – asi 270 000 – a v aktivním ozbrojeném boji proti nacismu zahynulo jen 5 000 občanů ČSR, nedělá většina výše popsaná koalice nic moc aktivního proti současnému židovskému fašismu. A ten není jen zkamenělou pomníkovou vzpomínkou. Zatímco v době zakládání Izraele v roce 1948 představovaly Irgun, Stern a spol. menšinové tendence, dneska jejich ideoví následníci vládnou a podle toho se chovají při kolektivních odvetách za palestinský terorismus.
Naproti tomu nepočetní pražští obhájci civilních Palestinců, tenhle zvláštní, křiklavě zbarvený, oblečený a hlučný provokativní houfec menšin a menšin v menšinách, který skutečně nasál svou ideologii a postupy z části univerzitního prostředí v USA, s islamofašistickým Hamásem nesympatizuje, příliš ho ale nezmiňuje, jakoby neexistoval. Platí to i pro pyromany z Pardubic, kteří neutrousili ve svých prohlášeních jediné kritické slovo ani o arabských represivních režimech. Neplatí to ale pro Zdeňka Jehličku a pár dalších aktivistů, kteří ultrareakční hnutí sebevražedných atentátníků Hamás, jež postupně nahradilo, v některých případech vyhnalo či vyvraždilo asi 10 předchozích, vesměs sekulárních palestinských organizací, popisují jako "palestinský odboj". Přitom je Hamás doslova prosáknutý do civilních davů v Gaze - přes den fungují jeho pěšáci spolu se svými dětmi prodavači na tržnici, v noci jako výrobci raket nebo trhavin v tunelu pod tržnicí.
Proč se tedy vlastně s tímto nevšímavým či dokonce chápavým přístupem k onomu "našemu" fašismu divit Zelenskému, že začíná postupně rehabilitovat příšery banderovského a melnikovského fašismu na Ukrajině?
