Channel 4 News: Zmatené signály od Trumpa ohledně údajné dohody s Íránem
29. 5. 2026
Moderátor, Channel 4 News, pátek 29. května 2026, 19 hodin: Trump tvrdí, že se chystá učinit konečné rozhodnutí ohledně znovuotevření Hormuzského průlivu a stažení amerických vojsk domů. Ale dívá se na stejnou dohodu jako Íránci?
Dobrý večer.
Donald Trump říká, že právě teď je v situační místnosti Bílého domu a rozhoduje. Verze dohody, kterou zveřejnil, je však daleko od toho, co Írán kdy řekl, že by mohl nabídnout.
Trump říká, že nebudou žádné íránské poplatky za přepravu, žádné peníze pro Írán a že Amerika vytěží íránský uran a zničí ho. (Pozn. red.: Uran je prvek. Nelze ho zničit.)
Íránci řekli, že slovům nevěří. Írán by si zajistil ústupky pomocí raket. A vítězem by byla ta strana, která by byla nejlépe připravena na konflikt den po uzavření dohody.
Je jasné, že obě strany se snaží napsat příběh o vítězství. Jsou však připraveny na kompromis a zmírnění globálních ekonomických potíží? Nebo nás všechny vystaví dalšímu utrpení?
Donald Trump nyní říká, že činí konečné rozhodnutí. Ale poté, co prezident zveřejnil své požadavky na Truth Social a tvrdil, že se rozhoduje o dohodě, byl rychle vyvrácen Íránem. Íránská tisková agentura označila seznam za směs pravdy a lži, zatímco mluvčí íránského ministerstva zahraničí řekl státní televizi, že žádná dohoda nebyla uzavřena. O čem se tedy přesně rozhoduje? Kate Fisher se k nám připojuje před Bílým domem.
Reportérka: Krishnane, jsme tu zase. Možná dohoda, možná ne. Vypadalo to, že se dosahuje pokroku, vzhledem k tomu, že Donald Trump řekl, že toto setkání pořádá v situační místnosti. Ale v posledních několika minutách jsme od něj dostali dva samostatné příspěvky na Truth Social, které naznačují, že už z té místnosti odešel. A ty příspěvky na Truth Social se o Íránu nezmiňovaly, což naznačuje, že se od toho odklonil. Také nevíme, kdo s ním v místnosti byl. Určitě jeho ministr zahraničí a poradce pro národní bezpečnost.
Marco Rubio strávil dopoledne na ministerstvu zahraničí se svým pákistánským protějškem. Pákistán je samozřejmě klíčovým prostředníkem v diplomatických snahách o vyřešení tohoto konfliktu. A pak muž odpovědný za vojenskou operaci na Blízkém východě, Pete Hegseth, ministr války, ten je tisíce kilometrů daleko s americkými vojáky v Asii.
Není tedy jasné, s kým o tom diskutoval. Ještě jednou přednesl své požadavky, které jsme již viděli předtím, než vstoupil do situační místnosti, a řekl, že Írán musí souhlasit s tím, že nikdy nebude mít jaderné zbraně, musí okamžitě znovu otevřít Hormuzský průliv, odstranit všechny podvodní miny, které se tam nacházejí, a pokud jde o obohacený uran, který má, USA tam vtrhnou, vezmou si ho a zničí ho. (Pozn. red.: Nelze.)
Donald Trump také řekl, že Írán zatím nezažije žádnou ekonomickou úlevu. Téměř okamžitě to Íránci vyvrátili s tím, že žádná dohoda nebyla uzavřena. Říkají, že jakékoli memorandum o porozumění by zahrnovalo uvolnění 12 miliard dolarů z jejich zmrazených aktiv a jejich okamžité vrácení Íránu. Neexistuje žádné ustanovení, podle kterého by USA mohly vzít tento obohacený uran a zničit ho.
A pokud jde o Hormuzský průliv, tvrdí, že tam budou i nadále sledovat lodě a bezpečnostní opatření, což se velmi liší od toho, co říkal Donald Trump o neomezeném provozu v této oblasti. Takže opět zůstávají stejné sporné body. A navzdory tvrzení, že se v situační místnosti konalo setkání na vysoké úrovni, pokud se podíváte na dvě věci, které právě zveřejnil na svém Truth Social, podporují kandidáty v kongresových volbách do Sněmovny reprezentantů, nemluví o situaci na Blízkém východě.
Moderátor: Nyní se ke mně připojuje Ali Vaez, ředitel projektu pro Írán v International Crisis Group, který se podílel na jednáních, která vedla k íránské jaderné dohodě z roku 2015. Jak skloubíte tyto obrovské rozdíly mezi tím, co o dohodě říká Trump, a tím, co o ní říkají Íránci?
Ali Vaez: Myslím, že jsou naprosto normální. Tato bitva o výklad se odehrává neustále. Není to nic nového. Obě strany se zde snaží prohlásit vítězství. A myslím, že bychom každé tvrzení měli brát s velkou rezervou. Skutečnost je někde uprostřed. Ale věřím, že jsme blíž než kdy jindy k finalizaci tohoto memoranda o porozumění.
Moderátor: Proč si to myslíte? Protože v této pozici už nějakou dobu jsme. Trump pořád říká, že se chystá podepsat dohodu, a pak to neudělá. Proč se nyní zdá, že panuje shoda, že jsme téměř u cíle?
Ali Vaez: Existují dva klíčové důvody. Jedním z nich je, že pokud se podíváte na množství práce, které bylo vynaloženo na překlenutí zbývajících rozdílů, zejména ze strany zprostředkovatelů – v čele je Pákistán, ale v pozadí jsou také Turecko, Egypt a Saúdská Arábie, stejně jako Katar –, odvedli velký kus práce, aby přivedli obě strany k cíli. To je tedy důvod číslo jedna. A důvod číslo dva je, že si myslím, že nyní již nikdo nepochybuje o tom, že alternativa k této dohodě je pro obě strany nepříjemná až přímo ošklivá. Jednalo se skutečně o dynamiku, ve které prohrávají všichni, a její pokračování žádnou ze stran do lepší pozice nedostane. A proto věřím, že jsme blízko k uzavření této dohody. Ale také mi dovolte být zcela jasný a mírnit očekávání ohledně toho, o co v této dohodě jde. Je to jen jednostránková povrchní dohoda, která ve skutečnosti nic neřeší, kromě upevnění příměří a znovuotevření Hormuzského průlivu.
Moderátor: Íránská polooficiální agentura Fars má vysvětlení, že Trump bude tvrdit, že i když memorandum o porozumění neobsahuje věci, které uvádí na svém účtu na Truth Social, řekne: „Ano, ale ústně se na tom dohodli.“ Jde například o to, že Američané budou moci pomoci s těžbou uranu a jeho následnou likvidací. Zní to věrohodně?
Ali Vaez: Podle mého chápání bude dohoda obsahovat hlavní body některých věcí, které se objeví v konečné dohodě o jaderné otázce. Nebude obsahovat žádné technické detaily ani plány implementace, ale bude v něm uvedeno, že Írán zlikviduje své zásoby vysoce obohaceného uranu. Pravděpodobně by také uváděla, že Írán přijme omezení nebo pozastavení svého programu obohacování uranu na určitou dobu, aniž by přesně specifikovala, jak dlouho to bude trvat nebo jaký bude mechanismus. Nebo by uváděla, že Írán opět povolí vstup MAAE, jaderné kontrolní agentuře OSN, aniž by znovu vysvětlovala, jak k tomu dojde. Totéž platí pro zmírnění sankcí. A proto, jak jsem řekl, se jedná pouze o povrchní řešení a pokud mají obě strany dosáhnout udržitelné a komplexní dohody, bude třeba vést mnoho velmi obtížných jednání.
Moderátor: Pokud je to toto dohoda, čeho vlastně Amerika dosáhla?
Ali Vaez: Moc toho není. Jsme vlastně zpátky tam, kde jsme byli těsně před operací Epic Fury, s otevřeným Hormonským průlivem a jadernými otázkami téměř nevyřešenými.
Moderátor: A k tomu ještě ekonomický chaos pro celý svět.
Ali Vaez:Samozřejmě, a to za velmi vysokou cenu i pro Spojené státy. Tato válka vyčerpala zásoby munice USA, stála 13 amerických životů a stála Spojené státy desítky miliard dolarů, kromě snížení jejich kredibility po celém světě.
Diskuse