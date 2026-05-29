Bruselské střípky – „Kde jsou ty knihy?“
29. 5. 2026 / Pavel Tychtl
Při opakovaných cestách mezi Bruselem a Prahou jsem se po návratu vždy snažil přijít na to, v čem je mezi oběma městy rozdíl. Bylo zřejmé, že Praha je městem úchvatných panoramat a horizontů. Brusel takový není. Město stoji na rovině, chybí tu řeka. Přesto na mne Brusel při návratu zpět působil v něčem harmoničtěji.
Trvalo mi několik let, než jsem přisel na to, v čem je rozdíl. Zatímco v Bruselu byla veškerá zeleň pečlivě upravena včetně zastřižených keřů, ta pražská připomínala spíše mírnou džungli. Ten bruselský styl přispívá k celkově harmonickému dojmu, v němž i docela obyčejné domy získávají dodatečný půvab.
Tento bruselský střípek nemá být o zahradnících, ale o knihách. A zde Praha a celkově Česká republika získává navrch. Trvalo mi dlouho, než jsem přivykl tomu, že narozdíl od Prahy a téměř všech českých měst a městeček se nenachází v každé druhé ulici knihkupectví nebo antikvariát. A pokud nachází, jsou velmi dobře ukryta. Kromě několika velkých knihkupectví přímo v centru města nebo v jeho širším okruhu, se prodejny ve velké míře nacházejí v obchodních centrech. Většinou jde o pobočky nadnárodních řetězců jako například francouzský FNAC, který má několik obchodů i v Belgii.
Občas se v ulicích objeví pop up obchody s knihami, zřejmě ze skladu, který je třeba vyprázdnit nebo z obchodu, který zanikl. Na ulici před obchodem se objeví stolky s vystavenými knihami a občas se u nich někdo zastaví. Jak jsem si mohl všimnout, není to ale příliš časté. Podobný takový obchod se objevil v nedaleké ulici na místě, kde zanikl prodej s obuvi. Tento dočasný obchod provozuje čilý arabský obchodník, který občas vybíhá před obchod a povzbuzuje k nákupu několik málo zákazníků, kteří se před obchod zastavili. Obchod je na místě již několik týdnů a zřejmě tam ještě několik málo týdnů vydrží. Po něm se vrátí obuv nebo jiný druh spotřebního zboží.
Antikvariátů je zřejmě vzhledem k vysokým nájmům jen velmi málo. V centru, nedaleko Grand Place se nacházel antikvariát, kde bylo možné koupit také staré mapy. Občas jsem se tam byl podívat a jednou si koupil mapu Rakouska-Uherska. Bylo to někdy v zimních měsících a v obchodě byla strašná zima. Majitel, starší pán, byl také značně promrzlý a na můj dotaz, jak to v té zimě vydrží, odpověděl, že zima mu je neustále a je na ni již zvyklý. Když jsem se před rokem do obchodu znovu vypravil, již na místě nebyl. Myslím, že se tam teď prodávají obrazy.
Příště – sbohem Angelo.
