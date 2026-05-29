Channel 4 News: Izrael rozšiřuje svou kontrolu nad Gazou, vraždí i v Libanonu
29. 5. 2026
Moderátor, Channel 4 News, pátek 29. května 2026, 19 hodin: Loňská dohoda o příměří v Gaze se dále rozpadá poté, co Benjamin Netanjahu prohlásil, že rozšíří izraelskou kontrolu na 70 % území. Hamas to označil za etnické čistky, zatímco mluvčí Rady pro mír, té organizace zřízené Donaldem Trumpem k dohledu nad příměřím, uvedl, že se k tomu nebude vyjadřovat. Jonathan Rugman podává zprávu.
Video od minuty 6.40:
Reportér: Gaza byla včera v noci opět v plamenech. Izraelské letecké údery jsou zde téměř na denním pořádku. Po 7 měsících takzvaného příměří to sice není totální válka, jakou to bylo dříve, ale ani to není mír. Izraelci předem varovali, že zde budou bombardovat. Palestinci tak měli čas se nejprve evakuovat a v troskách si svítili na mobilní telefony. Jejich domovy se však přidaly k tisícům dalších v ruinách.
A Izrael stále nedovoluje Gaze ji znovu postavit. Cílem izraelské vlády je získat více území, což nutí ty, kteří se sem během příměří vrátili, zpět do stanů, které používali jako válečné úkryty.
"Nemůžu uvěřit, že jsem se vrátil do svého domu ze stanu. A dnes se do stanu vrátíme znovu a zůstaneme tam navždy. Ale co když dojde k dalšímu vysídlení? No, pak si ten stan postavíme."
Včera byl pohřben vysoký velitel Hamásu, jeho kalašnikov ležel na jeho těle. Hamás odmítl složit zbraně a nadále zde vládne. Ale při tomto jediném izraelském útoku bylo zabito také pět dětí, přičemž celkem zemřelo nebo bylo zraněno 28 lidí. A tak známé scény smutku a volání po pomstě.
Tento muž přišel o ženu, zatímco jeho dcera leží na jednotce intenzivní péče. Izraelský nejdéle sloužící vůdce je v pohodovém předvolebním režimu a říká této nové ultraortodoxní bojové brigádě, že říjnová demarkační linie v pásmu Gazy je již minulostí.
Netanjahu: Nyní ovládáme 60 % území pásma. Bylo to 50. Posunuli jsme se na 60. Mým pokynem je posunout se na... Pojďme krok za krokem. Nejprve na 70 %. Začněme tím. Utahujeme na ně smyčku ze všech stran."
Reportér: Takže odtud z Gazy po Libanon a Írán, 3 příměří, která v současné době popírají samotný význam tohoto slova. Od začátku tohoto konfliktu bylo zabito více než 900 Palestinců a čtyři izraelští vojáci, dlouho poté, co Washington vyhlásil příměří, nedokončená záležitost života a smrti na Blízkém východě.
Moderátor: Mluvil jsem s bývalým izraelským vyjednavačem v případech rukojmí, Gershonem Baskinem. Zeptal jsem se ho na jeho reakci na Netanjahuův rozkaz převzít kontrolu nad 70 % Gazy.
Gershon Baskin: Izrael měl dočasně okupovat 53 % pásma Gazy, kde celá palestinská populace čítající více než 2 miliony lidí žije ve zbývajících 47 %, ale Izrael již okupuje 60 % a podle Netanjahua se nyní chystá obsadit 70 %. To je však třeba chápat v kontextu neúspěšných jednání s Hamásem o odzbrojení a likvidaci jejich zbraní a nedávného rozhodnutí Rady pro mír prezidenta Trumpa zahájit realizaci druhé fáze v takzvané Zelené zóně, tedy v oblasti, kterou Izrael okupuje. V diskusi samozřejmě chybí tlak na Izrael, aby zahájil proces stažení z Gazy. O tom jsme nic neslyšeli. Slyšeli jsme pouze o opačném směru, kdy Izrael zabírá více území v Gaze.
Moderátor: Ano, takže skepse, kterou jsme všichni měli, že druhá fáze někam povede, se ukázala jako správná.
Gershon Baskin: No, až dosud ano. Ale hovořil jsem s Američany, kteří stojí za pokusy o vyjednávání s Hamásem, které vedli zprostředkovatelé z Kataru, Egypta a Turecka. Řekli mi, že vyjednávání skončila. Vše, co bylo na stole, je nyní mimo hru. A nyní, konečně, snad, budou postupovat vpřed s tím, co lidé v Gaze potřebují, tedy s bydlením a humanitární pomocí a infrastrukturou a školami a veřejnými budovami, které musí být postaveny v oblasti, kterou Izrael srovnal se zemí. V oblasti kontrolované Izraelem nestojí nic. Vše bylo zničeno.
Moderátor: Co si tedy myslíte o tom, co se děje v Libanonu? Jak to zapadá do té trojrozměrné šachové partie?
Gershon Baskin: No, opět jde o příměří bez příměří. A jsem si jistý, že lidé v Libanonu to vnímají ještě hůře, protože v posledních měsících bylo Izraelem zasaženo 50 nebo více vesnic. Ale to vše by mělo skončit, pokud se prezident Trump a Íránci dohodnou na memorandu o porozumění, které má zajistit 60denní příměří v íránské válce, a Íránci požadují, aby se to vztahovalo i na Libanon.
Moderátor: Mám na mysli, jaký je váš pocit ohledně toho, kam to nakonec směřuje? Skončíme v situaci, kdy se „sekání trávníku“, jak se tomu cynicky říkalo, nyní vztahuje na Gazu, Libanon, možná Sýrii a Írán? Tohle je válka na věky.
Gershon Baskin: Myslím, že to možná ještě zesílí, jak se budeme blížit k izraelským volbám, které se zřejmě budou konat v říjnu. Protože právě teď má Netanjahu pro svou veřejnost k předložení jen neúspěchy. Nesplnil své válečné cíle v žádné z těchto tří oblastí, ani v Íránu, ani v Libanonu, ani v Gaze. A proto budeme svědky eskalace nebo požadavku na eskalaci ze strany Izraele, aby Netanjahu mohl oslovit svou voličskou základnu. A to vše bude záviset na tom, do jaké míry prezident Trump dá Netanjahuovi zelenou, aby to mohl udělat. V tuto chvíli mám dojem, že Američané eskalaci nechtějí a budou se snažit Izrael brzdit.
Moderátor: Na závěr, mluvil jste o své roli v minulosti a měl jste takovou neoficiální komunikaci se Stevem Witkoffem. Je to stále aktuální?
Gershon Baskin: Spíše jde o Witkoffovy lidi, kteří jsou nyní na místě a vedou jednání s Hamásem, řídí celý proces. Setkávám se s nimi, mluvím s nimi a snažím se na ně působit. Vlastně se snad příští týden setkám s jedním z členů týmu. A snažím se zajistit, aby realizace plánu na obnovu a rekonstrukci v té části Gazy, kterou okupuje Izrael, byla také součástí území, ze kterého bude Izrael nucen se stáhnout, protože Netanjahu a jeho stoupenci budou mít sklon se tam pokusit budovat osady, tak jako to dělají na Západním břehu, a to velmi zrychleným tempem. A víme, že nejnebezpečnější věcí v tomto regionu je, když se dočasné stane trvalým. Musíme zajistit, aby Američané pochopili, že když v 20bodovém plánu prezidenta Trumpa napsali o skutečné cestě k palestinskému státu, musí to být skutečné. Protože s radikály a extremisty v regionu nelze jednat, pokud neexistuje politická naděje na řešení tohoto konfliktu. Tento konflikt už nelze dál jen spravovat. Musí být vyřešen, ale s současným vedením Izraele se to nestane.
