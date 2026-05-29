Ruský dron zasáhl obytný dům v Rumunsku, členské zemi NATO
29. 5. 2026
Útok, který evropští představitelé odsoudili, je nejnovějším příkladem toho, jak válka na Ukrajině přesahuje hranice této země
Ruský dron zapojený do nočního útoku na Ukrajinu zasáhl obytnou budovu v Rumunsku, které je členem NATO, a zranil dvě osoby, což vyvolalo rychlé odsouzení a hrozbu následků.
Rumunsko v pátek předvolalo ruského velvyslance a odsoudilo „nezodpovědnou eskalaci“ ze strany Moskvy, což rychle zopakovali i další vysoce postavení evropští představitelé.
„Oficiálně oznámíme důsledky, které bude mít tato nezodpovědnost ze strany Ruské federace pro diplomatické vztahy mezi našimi zeměmi, stejně jako další kroky na evropské úrovni týkající se balíčků sankcí,“ napsala ministryně zahraničí Oana Țoiu na X.
Rumunské ministerstvo zahraničí uvedlo, že požádalo NATO o urychlení převodu prostředků proti dronům, přičemž incident označilo za „závažnou a nezodpovědnou eskalaci“ a „vážné porušení mezinárodního práva“.
Útok v Rumunsku je nejnovějším příkladem toho, jak se válka na Ukrajině šíří za hranice země, a to uprostřed rostoucího znepokojení nad širší ruskou kampaní hybridní války napříč Evropou.
K incidentu došlo také v době, kdy Rusko pohrozilo zintenzivněním svých systematických útoků proti Ukrajině.
Rumunský prezident Nicușor Dan uvedl, že jeho země nepřijme, aby se agresivní válka vedená Ruskem proti Ukrajině přenesla na její občany. Řekl, že pověřil ministerstvo zahraničí, aby připravilo balíček opatření týkajících se vztahů Rumunska s Moskvou, „přiměřený této velmi vážné situaci“.
Incident odsoudil také francouzský ministr zahraničí. „Chci odsoudit tento nezodpovědný čin Ruska,“ řekl Jean-Noël Barrot rozhlasové stanici France Inter a dodal, že dron zasáhl „země Evropské unie a členskou zemi NATO“.
Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že dron byl sledován radarem v rumunském vzdušném prostoru, než v pátek narazil do střechy obytného domu v Galați. Náraz vyvolal požár, zranil dvě osoby a donutil k evakuaci několik obyvatel.
Na místo dorazila policie a záchranné služby. Galați leží na řece Dunaji, východně od hranic s Moldavskem a Ukrajinou.
Rumunská armáda vyslala dva stíhací letouny F-16 a vrtulník s oprávněním zasáhnout cíle, zatímco obyvatelům v postižených oblastech byly vydány nouzové výstrahy.
Vláda zopakovala, že požádala NATO o urychlení dodávky systémů proti dronům do Rumunska.
Mluvčí NATO odsoudil „bezohlednost Ruska“ a uvedl, že aliance posílí svou obranu proti všem hrozbám, včetně dronů.
Generální tajemník OSN ve čtvrtek informoval Radu bezpečnosti OSN, že v prvních čtyřech měsících letošního roku bylo na Ukrajině zabito více civilistů než ve stejném období v roce 2025 – nebo v roce 2024 či 2023.
António Guterres rovněž vyzval k větší diplomacii, okamžitému uklidnění situace a „úplnému a bezpodmínečnému příměří“ a varoval před „neznámými a nezamýšlenými důsledky“ eskalace a zintenzivnění útoků.
Rusko používá balistické střely dlouhého doletu a drony k poškození ukrajinské energetické sítě a k útokům na města, a Ukrajina se připravuje na další těžké bombardování.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že tlačí na USA, aby poskytly další protiletadlové střely Patriot k odražení ruských útoků balistickými střelami.
