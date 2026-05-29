Steve Rosenberg, BBC, z Moskvy: V Rusku je nedostatek pohonných hmot, píše ruský tisk
29. 5. 2026
Omezení platí na některých čerpacích stanicích v Tverském regionu. Problémy s pohonnými hmotami byly zaznamenány v regionech Magadan a Murmansk.
Proč se to tedy děje? Deník uvádí toto vysvětlení. Jedním z důvodů problému s nedostatkem je neplánovaná oprava ropných rafinérií. Kvůli neplánovaným opravám řada rafinérií v květnu byl snížen prodej pohonných hmot. Ovlivněna je asi pětina všech rafinérských kapacit v zemi. Západní zpravodajské agentury uvádějí, že téměř všechny velké rafinérie ve středním Rusku byly nuceny pozastavit nebo omezit výrobu pohonných hmot. Jejich společný podíl na výrobě pohonných hmot činí více než 30 % u benzínu a asi 25 % u nafty.
Článek zatím neuvádí žádný důvod těchto neplánovaných oprav, které by, jak by se dalo předpokládat, souvisely s nedávnými ukrajinskými útoky dronů na ruská ropná zařízení. To je však krátce zmíněno později v článku. Nejprve se uvádí, že ruské úřady zdůrazňují, že domácí trh je palivem nasycen a že ministerstvo energetiky minulý týden opět ujistilo, že ruský palivový průmysl je plně připraven na období sezónního nárůstu poptávky po benzínu a naftě, jak bylo plánováno.
Ani Kreml neviděl žádná rizika v zásobování palivem, a to ani v důsledku útoků dronů na rafinerie. Takže zde se list o dronech zmiňuje. List dodává, že situace na domácím trhu s palivy zůstává napjatá. Růst cen benzínu převyšuje celkovou inflaci v zemi.
Izvestia se této zprávě věnuje podrobně a tvrdí, že vláda diskutuje o možnosti omezení vývozu nejen benzínu, ale i nafty a leteckého paliva. Od benzínu k plynu a problémům pro Evropu, jak je znázorněno v této karikatuře. List tvrdí, že i kdyby válka na Blízkém východě skončila, evropské země budou nuceny nakupovat plyn za nadhodnocené ceny po dobu nejméně půl roku. V příštích šesti měsících mohou ceny plynu v Evropě vzrůst o dalších 20 až 30 % v důsledku konkurence s Asií o dostupné dodávky LNG.
Zpět k Rusku: Moskovskyj komsomolec informuje, že v řadě ruských směnáren je nedostatek hotovostních dolarů a eur. Zatím nelze situaci nazvat nedostatkem. Pokud však tento alarmující trend bude pokračovat, nelze takový scénář vyloučit. Tento pán se všemi těmi dolary říká: „No tak, kde se to sakra schováváte?“
Deník RBK uvádí, že v Rusku v květnu klesají ceny ovoce a zeleniny o 2 až 3 % týdně. List však hovoří i o znepokojivých signálech. Například ceny služeb nadále rychle rostou. V dnešním vydání časopisu Ibiza je zajímavý úvodník s názvem „Naše závislost na západních technologiích a obavy zpravodajských služeb“.
Ředitel FSB Alexander Bortnikov nedávno uvedl, že nedávná likvidace členů nejvyššího íránského vedení ze strany USA a Izraele je alarmujícím signálem, protože souřadnice polohy obětí byly získány mimo jiné prostřednictvím softwarových záložek ve video monitorovacích systémech v Teheránu. To vyvolalo obavy, že nepřátelské státy mohou proniknout do nejdůležitějších systémů, včetně těch, které jsou zodpovědné za bezpečnost Ruska, prostřednictvím nainstalovaného softwaru a čipů.
Šéfové ruských speciálních služeb již dlouho tvrdí, že státní nákupy zahraničního softwaru by měly být omezeny, a to vše ze stejných bezpečnostních důvodů.
Autor však nesouhlasí s myšlenkou odmítání západních technologií a varuje, že radikální kroky vedou k absurditě. Pokud nemůžete technologii plně důvěřovat, pokud vnímáte jakoukoli inovaci jako machinace nepřátel, pak musíte odpojit spoustu věcí, například internet nebo ukládání dat v počítačích ve vládních agenturách. Psací stroje, sekretářky se složkami, přísný systém kontroly přístupu – to vše ochrání data zvláštního významu.
Můžete se zbavit kamer CCTV ve městech. Pokud je nepřítel může použít ke sledování pohybů vysokých úředníků, automaticky to povede ke zvýšení kriminality. Ale určitě to sníží závislost na Západě.
Tuto myšlenku můžete rozvíjet donekonečna, vzdát se mobilní komunikace, vrátit se k pevným linkám, úplně vypnout komunikaci, odříznout elektřinu a tak dále.
Musíme tyto absurdní argumenty zmínit, píše list, protože stát v Rusku stanovuje priority tímto způsobem: nejprve bezpečnost a teprve poté komfort moderního života a pohodlí pro moderní ekonomiku. Je snazší přesvědčit společnost o nutnosti takové hierarchie, když je hrozba zřejmá, například když se k vám blíží drony.
Dobrovolný technologický úpadek a odmítnutí pohodlí mohou krátkodobě pomoci zajistit bezpečnost, ale společnost sama o sobě se nezastaví v rozvoji, klesne o několik úrovní níže a opět se ocitne ve fázi, kdy se normální, běžné věci a vymoženosti stávají luxusem.
A nakonec si dejte pozor na medvědy, kteří byli spatřeni na silnicích v Moskevské oblasti. Moskovskyj komsomolets má následující radu, pokud se ocitnete tváří v tvář medvědovi. Nepanikařte, neutíkejte, pomalu ustupujte, snažte se vypadat co největší, nepřibližujte se k medvíďatům, nenechávejte po sobě odpadky. V sociálních sítích v Moskevské oblasti koluje vtip. Pokud v lese narazíte na medvěda, alespoň se už nebudete muset bát klíšťat.
Diskuse