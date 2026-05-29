Kobra místo pomoci: stát bojuje s chudými, ne s chudobou
29. 5. 2026 / Petr Waniek Horváth
Ministerstvo práce představilo plán, který by ještě před pár lety působil jako špatná satira. Sociální kobra, jak ji ministr Aleš Juchelka nazývá, má být speciální jednotkou, která bude kontrolovat příjemce dávek. Stovka lidí, terénní šetření, návštěvy domácností, ověřování údajů. Zní to akčně a rozhodně. Zní to jako něco, co se dobře prodává v televizních debatách. Jenže za efektním názvem se skrývá starý politický reflex. Když nevíme, co s chudobou, začneme podezírat chudé.
Zneužívání dávek jako nafouknutý problém
Když se podíváme na data, obraz je úplně jiný, než jak jej líčí politici. Česká republika vyplácí na dávkách hmotné nouze přibližně dvanáct miliard korun ročně. Ministerstvo práce samo uvádí, že podezření na zneužití se týká zhruba jednoho až dvou procent případů. Ověřené zneužití je ještě nižší. V některých letech se pohybovalo kolem několika desetin procenta. Jinými slovy, z celkového objemu dávek jde o částky v řádu desítek milionů. V kontextu státního rozpočtu, který přesahuje dva biliony, je to promile. Ne procenta, ale promile.
Sociolog Daniel Prokop dlouhodobě upozorňuje, že zneužívání dávek je okrajový jev, který se v politice nafukuje, protože se na něm dobře sbírají body. Ombudsman ve svých zprávách opakovaně uvádí, že většina lidí v hmotné nouzi spolupracuje a že systém je už dnes nastaven přísně. Sociální pracovníci z praxe říkají, že lidé v nouzi dokládají každou platbu, každou změnu, každou korunu. Politoložka Vladimíra Dvořáková označila nápad sociální kobry za gesto, které má vyvolat dojem tvrdého postupu, i když reálný dopad bude zanedbatelný. A pak je tu ještě jeden fakt, který se v debatě ztrácí. Ministerstvo samo přiznává, že nemá žádná data o rozsahu zneužívání. Stát tedy plánuje represivní jednotku, aniž by věděl, zda je problém velký, malý, nebo prakticky neexistující.
Jak to dělají okolní země
Když se podíváme do Německa, Rakouska, Polska nebo na Slovensko, nenajdeme nic, co by se podobalo české představě sociální kobry. Německo pracuje především s daty. Úřady porovnávají registry, příjmy, zaměstnání, nájemní smlouvy. Terénní kontroly existují, ale jsou výjimečné a musí být jasně odůvodněné. Rakousko má podobný model. Kontrola probíhá hlavně přes křížové ověřování informací, nikoli přes návštěvy domácností. Polsko se zaměřuje na kontrolu příjmů a zaměstnání, opět přes registry. Slovensko má terénní sociální pracovníky, ale jejich úkolem je pomoc, ne represe. Česká republika by tak byla jednou z mála zemí v Evropě, která vytváří speciální jednotku zaměřenou výhradně na chudé. Ne na daňové úniky, ne na dotační podvody, ne na velké finanční machinace. Na chudé.
Neziskovky jako poslední obránci chudých
Lidé v nouzi nemají právníky, nemají PR, nemají mediální prostor. Když se jich někdo zastane, jsou to neziskové organizace. Ty, které pracují v terénu, znají realitu a vidí, jak snadno se člověk může propadnout do spirály dluhů, exekucí a chudoby. A právě tyto organizace jsou v posledních letech terčem útoků ze strany členů vládních stran. Jsou označovány za parazitické, za přítěž, za něco, co údajně vysává stát. Mluví se o nich jako o aktivistech, o zbytečných strukturách, o něčem, co je třeba omezit nebo rovnou odstranit z veřejného prostoru.
Je to zvláštní rovnováha. Chudí jsou podezřelí. Neziskovky, které jim pomáhají, jsou podezřelé. A stát se stylizuje do role ochránce veřejných peněz. Jenže koho vlastně chrání. A před kým. Ve skutečnosti jde o politiku, která si vybírá nejslabší terče. Ne ty, kteří mají moc, vliv a přístup k miliardovým dotacím. Ale ty, kteří se nemají jak bránit. A právě proto je tak snadné je označit za problém.
Jak by mohla vypadat kontrola kobry v praxi
Představme si běžnou situaci. Ne extrémní, ne výjimečnou. Realitu, kterou už dnes popisují lidé v hmotné nouzi. Paní Jana, čtyřicet dva let, samoživitelka. Dvě děti. Pracuje na částečný úvazek, protože víc jí neumožní směny a péče o rodinu. Příjem má nízký, nájem vysoký. Pobírá příspěvek na bydlení a občas doplatek na živobytí.
Už dnes musí každé tři měsíce dokládat příjmy, náklady, smlouvy, účtenky, výpisy z účtu. Úřednice po ní chce vysvětlení, proč jí přišla platba od babičky. A teď si představme, že jednoho dne zazvoní u dveří dva lidé z kobry.
Dobrý den, paní, jdeme prověřit, zda tady skutečně bydlíte jen vy a děti. Můžeme se podívat do pokojů. A ty pánské boty v předsíni jsou čí. A kdo spí tady. A proč máte v lednici dvě balení masa, když jste říkala, že máte nízký příjem.
Paní Jana neudělala nic špatně. Jen žije v situaci, která je sama o sobě dost těžká. A teď má pocit, že je podezřelá. Že musí dokazovat, že není podvodnice. Že stát, který by jí měl pomáhat, se k ní chová jako k někomu, kdo se snaží systém obcházet. Tohle není hypotéza. Tohle je realita, kterou už dnes popisují lidé v hmotné nouzi. Jen bez kobry. A teď se má tato logika povýšit na instituci.
Lidská důstojnost na vedlejší koleji
Být dlouhodobě odkázán na pomoc státu není pro nikoho komfortní situace. Je to stav, který člověka stojí část jeho sebevědomí, autonomie i pocitu vlastní hodnoty. Lidé v nouzi často popisují, že se cítí jako žadatelé o milost, ne jako občané, kteří mají právo na pomoc. A právě tady vstupuje do hry právní rovina, která se v politických debatách téměř neobjevuje.
Listina základních práv a svobod říká, že lidská důstojnost je nedotknutelná. Že každý má právo na pomoc v hmotné nouzi. Že stát má povinnost chránit slabší, ne je zastrašovat. Že zásahy do soukromí musí být přiměřené, odůvodněné a respektující osobnost člověka. Pokud stát začne vytvářet speciální kontrolní jednotku, která bude vstupovat lidem do domácností a posuzovat jejich život podle podezření, dostává se do přímého konfliktu s těmito principy. Nejde jen o technický nástroj. Jde o zásah do základních práv, který se dotýká samotné podstaty lidské důstojnosti.
A to je politika bez hodnot. Politika, která se tváří jako ochrana veřejných peněz, ale ve skutečnosti jen posiluje atmosféru nedůvěry. Politika, která má v České republice kontinuitu. Minulá vláda to ukázala zavedením superdávky, která tisícům lidí zhoršila životní situaci. Současná vláda v tom pokračuje jiným způsobem. Výsledek je stejný. Lidé na dně jsou ještě níž.
Atmosféra všeobecného podezření
Když se podíváme na poslední roky, vzniká jasný vzorec. Podnikatelé byli podezřelí, když se zaváděla EET. Neziskovky jsou podezřelé, protože prý mají agendu. Chudí jsou podezřelí, protože určitě někde podvádějí. Novináři jsou podezřelí, protože jsou zaujatí. Soudci jsou podezřelí, protože jsou aktivističtí. A kdo podezřelý není. Ten, kdo má moc.
Paradox, který nelze přehlédnout
Zatímco vláda plánuje jednotku na kontrolu lidí, kteří pobírají dávky v řádu tisíců korun, premiér sám čerpá veřejné dotace v řádech miliard a je soudně řešen kvůli jejich možnému zneužití. Trestnímu stíhání se vyhýbá díky procesním kličkám a politickému vlivu. Je to zvláštní hierarchie priorit. Velké kauzy se řeší roky a končí v mlze. Malé dávky se řeší represí. A právě to je na celé věci nejvýmluvnější.
Sociální kobra nepřináší odpověď na zneužívání dávek, protože ten problém je ve skutečnosti mnohem menší, než jak jej politici líčí. Přináší ale něco jiného. Atmosféru nedůvěry. Vzkaz, že kdo žádá o pomoc, má se připravit na to, že bude muset dokazovat svou nevinu. Že chudoba sama o sobě je podezřelá kategorie.
Takový přístup nemá se sociální politikou mnoho společného. Je to spíš kontrolní mechanismus, který se tváří jako ochrana veřejných peněz, ale ve skutečnosti jen posiluje pocit, že stát se bojí vlastních občanů. A stát, který se bojí lidí, kteří jsou na tom nejhůř, není silný. Je jen nejistý a hledá snadné terče.
Možná právě proto vznikají nápady jako kobra na chudé. Ne proto, že by řešily skutečný problém, ale proto, že se na nich dá ukázat rozhodnost bez rizika. Skutečná odvaha by totiž znamenala podívat se na velké kauzy, na miliardové dotace, na mocenské střety zájmů. A tam už nestačí politická gesta. Tam by bylo potřeba i svědomí.
