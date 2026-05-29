OSN přidala Izrael a Rusko na černou listinu za sexuální násilí v konfliktech
29. 5. 2026
Organizace uvádí zneužívání, včetně znásilňování mužských vězňů, ze strany bezpečnostních sil vlád, které blokovaly vyšetřovatele OSN
OSN přidala Izrael a Rusko na černou listinu za sexuální násilí v konfliktech, přičemž poukazuje na zneužívání ze strany bezpečnostních sil, včetně znásilnění mužských zadržených.
OSN ověřila sexuální zneužívání 31 palestinských mužů, žen a dětí z pásma Gazy a okupovaného Západního břehu v letech 2023 až 2025. Izraelské útoky zahrnovaly opakované hromadné znásilnění a použití sexuálního násilí jako formy mučení, uvádí zpráva.
Mezi další porušení patřilo znásilnění pomocí předmětů, pokusy o znásilnění, útoky na genitálie, cílené střelby na genitálie, osahávání prsou a genitálií, nucená nahota a vyhrožování znásilněním.
Tyto případy byly spíše „ukazatelem incidentů a vzorců“ než komplexním shrnutím sexuálního násilí souvisejícího s konfliktem ze strany Izraelců, a to kvůli omezením kladeným na vyšetřovatele OSN.
Izrael zakázal expertům OSN vstup do zadržovacích center, zablokoval cestování do Gazy a vyhrožoval palestinským zadrženým, pokud po propuštění nahlásí zneužívání.
Rusko rovněž bránilo vyšetřování „systémového“ sexuálního násilí proti Ukrajincům tím, že znemožnilo pozorovatelům přístup k válečným zajatcům a civilistům ve vazbě, uvedla OSN.
Navzdory těmto překážkám vyšetřovatelé ověřili 310 případů ruského zneužívání, včetně znásilnění a hromadného znásilnění, mrzačení genitálií a aplikace elektrických šoků na genitálie. Většinu obětí tvořili muži, zneužito bylo také 26 žen a čtyři dívky.
Rusko systematicky používalo sexuální mučení proti Ukrajincům, jak civilistům, tak válečným zajatcům, v „téměř všech“ zadržovacích centrech, jak OSN již dříve zjistila.
Ve dvou třetinách případů ruské síly používaly různé formy sexuálního násilí a více než polovina přeživších byla vystavena opakovaným sexuálním útokům, uvádí zpráva. Většina z nich byla po propuštění vyslechnuta na území kontrolovaném Ukrajinou.
Izrael i Rusko popírají, že by jejich armády používaly sexuální násilí. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon uvedl, že země přerušila styky s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem v reakci na zařazení na černou listinu.
Danon v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že „Izrael předložil důkazy, dokumenty a podrobné odpovědi na každé tvrzení“. Žádné důkazy však nezveřejnil. Izrael od října 2023 neumožňuje Mezinárodnímu výboru Červeného kříže navštěvovat zadržené osoby.
Podrobnosti zprávy, která uvádí 77 zemí a ozbrojených skupin, sdělili izraelští diplomaté v OSN před jejím zveřejněním a celá zpráva byla zveřejněna online americkým zpravodajským serverem PassBlue.
Zpráva zjistila, že celosvětově došlo od roku 2024 k prudkému nárůstu sexuálního násilí souvisejícího s konflikty, „které se vyznačuje extrémní brutalitou a je převážně namířeno proti ženám a dívkám“.
Izrael a Rusko se však od tohoto trendu odlišují tím, že se zaměřují i na muže. OSN zdokumentovala devět případů znásilnění izraelskými silami, většinou mužů nebo chlapců z Gazy, kteří se stali terčem v zadržovacích centrech nebo během výslechů.
K jednomu útoku došlo na policejní stanici v osadě Gush Etzion na okupovaném Západním břehu, uvádí zpráva. Mezi pachateli byli izraelští vojáci, vězeňští dozorci a členové elitní policejní protiteroristické jednotky.
Izraelská vojenská věznice Ofer, kde je zadržováno mnoho vězňů z Gazy. Fotografie: Ammar Awad/Reuters
„Systémový nedostatek odpovědnosti“ za sexuální násilí přispěl k vytvoření kultury beztrestnosti, uvedla OSN s odkazem na napadení a znásilnění zadrženého z Gazy, které bylo natočeno bezpečnostními kamerami a nahlášeno policii izraelskými zdravotníky.
Premiér Benjamin Netanjahu popsal údajné pachatele jako „hrdiny“ a pokus o jejich stíhání, který selhal, jako „zločinný“. Oběť nebyla nikdy obviněna ani souzena a od té doby byla propuštěna.
V uplynulých třech letech se násilí, včetně znásilnění, extrémního hladu a ponížení, v izraelských věznicích normalizovalo. Organizace na ochranu lidských práv tvrdí, že zadržovací centra se pro Palestince stala „mučícími tábory“.
Ministr pro národní bezpečnost z krajní pravice Itamar Ben-Gvir, který se chlubil „vězeňskou revolucí“, minulý týden vyvolal diplomatickou krizi zveřejněním záběrů, na nichž izraelské bezpečnostní síly zneužívají mezinárodní aktivisty zadržené při pokusu o plavbu do Gazy s humanitární pomocí.
Formy zneužívání zachycené na videu se v Izraeli běžně používají proti palestinským vězňům. Po propuštění aktivistů nejméně 15 z nich uvedlo, že byli během vazby sexuálně napadeni, včetně znásilnění.
OSN již zařadila Hamás na černou listinu sexuálního násilí kvůli útokům v Izraeli ze 7. října a kvůli týrání rukojmích v Gaze. Militantní skupina neuznala žádné případy sexuálního násilí ani nepožádala údajné pachatele o zodpovědnost.
Ukrajinské síly se rovněž dopustily sexuálního násilí souvisejícího s konfliktem; od roku 2022 bylo ověřeno 31 incidentů, včetně bití do genitálií, aplikování elektrických šoků a nucené nahoty, z nichž většina se odehrála před rokem 2025.
Ukrajinská vláda umožnila přístup nezávislým pozorovatelům a právníkům a podnikala kroky k posílení zákonů zaměřených na řešení sexuálního násilí, uvádí se ve zprávě.
