Channel 4 News: Válka s Íránem? Trump to neřeší, šel zase hrát golf
30. 5. 2026
čas čtení 5 minut
Moderátor, Channel 4 News, sobota 30. května 2026: Prezident Trump míří na golfové hřiště několik hodin poté, co světu oznámil, že se chystá do situační místnosti, aby učinil konečné rozhodnutí ohledně dohody s Íránem. Dobrý večer.
Pokud vám to zní povědomě, je to proto, že tomu tak je. Není to poprvé.
Donald Trump nadšeně avizoval blížící se dohodu s Íránem, jenže Íránci tvrdí pravý opak a nic podstatného se zatím nekoná. Více než sedm týdnů po uzavření příměří, které nyní trvá déle než samotný konflikt, prezident opět velkohubě hovoří o dohodě, v rámci které by Írán bezpodmínečně znovu otevřel Hormuzský průliv a odevzdal své zásoby obohaceného uranu.
Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že se soustřeďuje na ukončení války a o jaderné otázce ani nejedná. Jak blízko je tedy dohoda tentokrát?
Írán obvinil Donalda Trumpa z toho, že potřetí zradil diplomacii, poté co požadoval dohodu o prodloužení příměří a znovuotevření Hormuzského průlivu. Ministr obrany Pete Hegseth varoval, že USA jsou připraveny v případě potřeby obnovit bojové operace v Perském zálivu, jak informuje Kieran Moodley.
Reportér: Další úsvit, další den nehybných plavidel v Hormuzském průlivu. A další den, kdy tyto lodě čekají na nějaký pohyb ze strany Washingtonu nebo Teheránu, aby válka jednou provždy skončila a tato klíčová ekonomická vodní cesta byla znovu zprovozněna.
Prezident Trump prohlásil, že má v úmyslu učinit rozhodnutí po pátečním zasedání v situační místnosti, ale neučinil tak, přičemž ministr obrany uvedl, že má důvěru ve svého nejvyššího velitele.
„Mám v našeho prezidenta, který uzavírá samé skvělé dohody, plnou důvěru, že to nakonec bude něco, co bude hrdě hájit a co zajistí, že Írán, o kterém každý ví, že by neměl mít jaderné zbraně, je nikdy nebude mít.“
Předpokládá se, že jakákoli dohoda by prodloužila příměří o 60 dní a zahájila jednání o budoucnosti íránského jaderného programu.
Na shromáždění příznivců režimu v Teheránu Íránci vyjádřili skepsi.
Trump již několik týdnů neustále zmiňuje potenciální dohodu, avšak bezvýsledně. A vzhledem k tomu, že Američané již dříve zaútočili na Írán uprostřed jednání, převládá nedůvěra vůči americkému prezidentovi.
Íránec: "Zaprvé, nejde pouze o můj názor. Celý svět říká, že je to šílený, hloupý člověk. Nedodržuje své slovo. Je to naprostý lhář a podlý člověk a mluví jen nesmysly. Nevěnujeme pozornost tomu, co říká, a pokračujeme ve své práci."
Teprve minulou sobotu Marco Rubio prohlásil, že se chystají dobré zprávy, a Trump řekl, že dohoda byla z velké části vyjednána, aby později prohlásil, že ještě není spokojen.
Prezidentova měnící se rétorika byla kritizována a rámcová dohoda, která je nyní na stole, neodpovídá cílům, které si stanovil, když 28. února zahájil válku. Ano, tehdy hovořil o jaderných zbraních, ale také o změně režimu a íránských raketových schopnostech, a o Hormuzském průlivu se vůbec nezmínil.
Trita Parsi, Quincy Institute: Část problému samozřejmě spočívá v tom, že Spojené státy, když zahájily tato jednání nebo celý tento proces, si myslely, že Íránci se zhroutí do čtyř dnů. Nikdy tedy opravdu nepředpokládaly, že by tento veřejný postoj a veřejná jednání mohly být problémem.
To je však jeden ze dvou největších problémů, které momentálně máme, a to že jednání probíhají příliš veřejně, což v situacích jako je tato nikdy nepomáhá. A za druhé, míč je na íránské straně už více než 10 dní.
A Íránci chtějí, aby jakákoli potenciální dohoda zahrnovala mír v Libanonu, kde izraelské síly pokračují v postupu ve válce proti Hizballáhu, navzdory platnému příměří.
Pokud bude pokračovat masakr a bombardování Libanonu, riziko přelévání konfliktu je značné a to může ve skutečnosti znovu roznítit válku mezi Izraelem a Íránem. Už jsme dvakrát viděli, jak se válka v Gaze a Libanonu rozšířila do Íránu. A íránským cílem je zde skutečně ukončit válku, ne jen dosáhnout pauzy, ne uzavřít křehké příměří, které Izraelci mohou kdykoli porušit.
Reportér: Prezident Trump tento víkend neodjel na Floridu, jak to obvykle dělá, a zůstává v blízkosti Bílého domu. Ví, že potřebuje nějaké řešení, protože v tomto volebním roce je tento konflikt velmi nepopulární.
Dvě třetiny Američanů tvrdí, že bylo chybou jít do války. A prezidentovi, který je posedlý svým odkazem, přibývají starosti poté, co federální soudce nařídil odstranění Trumpova jména z Kennedyho centra ve Washingtonu, D.C.
V reakci na to rozzlobený prezident napsal:
„Pokud nebudu mít svobodu dělat to, co umím lépe než kdokoli jiný, nemám zájem pokračovat v něčem, co může být jen beznadějnou cestou do Země Nezemě.“ To vypovídá i o Trumpově postoji k Íránu – když prezident nedosáhne svého, ztratí zájem a lodě v Hormuzském průlivu jsou ponechány čekat, až prezident znovu zaměří svou pozornost na jejich trvající tíživou situaci.
3145
Diskuse